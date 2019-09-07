Попытка свалить вину за МН17 на Россию провалилась? "Ценного свидетеля" вернули после его кражи "для Гааги"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что следователи Нидерландов перед обменом неоднократно допрашивали Цемаха. Украинская сторона позиционировала этого пленника как важнейшего свидетеля по делу крушения Boeing MH17.

Зеленский отметил, что в Киеве "сделали всё, о чём просили европейские лидеры". Он отметил, что из-за допросов были опасения, что может сорваться обмен, пишут "Украинские Новости".

Тем временем военный корреспондент Семён Пегов, пишущий в телеграм-канале WarGonzo, считает: выдача России Цемаха - признание, что попытки обвинить Москву в крушении МН17 потерпели полный крах. Он напомнил, что Цемах, воевавший против ВСУ на стороне ДНР, был выкраден с целью заставить его признаться в том, чего он не делал.

"Операция по похищению Цемаха, к слову, проводилась при содействии британского спецназа SAS, который специализировался на подобных задачах на Ближнем Востоке и хорошо владеет методикой", - пишет Пегов. А теперь Украина запросто отдала России человека, которого называла своим главным козырем.