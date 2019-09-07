Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Самолёт с российскими гражданами вылетел из Киева в Москву
Украинские освобождённые выстроились в очередь на "обнимашки" с Зеленс...
«Изначально их не считали серьёзными и важными»: в правящем блоке Германии пожал...
«Кремль задумал свергнуть Асада»
Главная / Политика

Попытка свалить вину за МН17 на Россию провалилась? "Ценного свидетеля" вернули после его кражи "для Гааги"

07 сентября 2019, 19:39  •  157 • Политика
"Ценного свидетеля" по делу МН17 Владимира Цемаха вернули в Россию с Украины в рамках обмена заключёнными. Военный корреспондент Семён Пегов считает, что это свидетельствует о провале попытки свалить вину за крушение малайзийского "Боинга" на РФ, поскольку в своё время Цемаха буквально выкрали именно для этого. Тем более что, по сообщениям украинских СМИ, перед выдачей пленного допрашивали нидерландские следователи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что следователи Нидерландов перед обменом неоднократно допрашивали Цемаха. Украинская сторона позиционировала этого пленника как важнейшего свидетеля по делу крушения Boeing MH17.
Зеленский отметил, что в Киеве "сделали всё, о чём просили европейские лидеры". Он отметил, что из-за допросов были опасения, что может сорваться обмен, пишут "Украинские Новости".
Тем временем военный корреспондент Семён Пегов, пишущий в телеграм-канале WarGonzo, считает: выдача России Цемаха - признание, что попытки обвинить Москву в крушении МН17 потерпели полный крах. Он напомнил, что Цемах, воевавший против ВСУ на стороне ДНР, был выкраден с целью заставить его признаться в том, чего он не делал.
"Операция по похищению Цемаха, к слову, проводилась при содействии британского спецназа SAS, который специализировался на подобных задачах на Ближнем Востоке и хорошо владеет методикой", - пишет Пегов. А теперь Украина запросто отдала России человека, которого называла своим главным козырем.
"По факту выдача Цемаха означает провал попыток повесить вину за сбитый над Донбассом самолёт на Россию. А это очень важный политический поворот", - резюмирует Пегов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
07 сентября 2019, 01:24
В России наступил день тишины перед выборами 8 сентября
07 сентября 2019, 00:09
Как Феликс-соблазнитель разваливал "режим КГБ" в России: Кем был генерал-"разоблачитель" Калугин
06 сентября 2019, 20:54
"Был в списке, но…": Киев не отдает России пленного танкиста Гаджиева
07 сентября 2019, 13:09
"На том месте, где я сидел недавно, может полететь Вышинский" - журналист Кремлёвского пула
07 сентября 2019, 16:24
Украинские освобождённые выстроились в очередь на "обнимашки" с Зеленским - онлайн-трансляция
07 сентября 2019, 19:39
Попытка свалить вину за МН17 на Россию провалилась? "Ценного свидетеля" вернули после его кражи "для Гааги"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские ЗРК
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России
04 сентября 2019, 03:54
"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась на интимной переписке
03 сентября 2019, 21:24
"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошенко не у всех вызвала сочувствие
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.