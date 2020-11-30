Попытка срыва ядерной сделки? Пушков уверен, что Иран не станет отвечать на убийство физика

Такую версию озвучила американская газета The New York Times. Она отметила, что гибель Фахризаде существенно сужает возможности Джо Байдена, которому приписывают победу на президентских выборах в США, вернуться к иранской ядерной сделке.

Пушков считает, что иранские власти не будут предпринимать ответных шагов в военном плане, хотя в Тегеране уже заявили, что не оставят убийство физика безнаказанным.

"Нью-Йорк Тайм"с не сомневается: убийство иранского учёного-ядерщика направлено на подрыв возможности возвращения США к "ядерной сделке". Именно поэтому Иран сейчас не ответит на это убийство военным ударом, - пишет сенатор в Twitter.

Скриншот:Twitter/@Alexey_Pushkov

The New York Times, как и Иран, склоняется к тому, что за атакой мог стоять Израиль. Издание напомнило, что страна давно называла Фахризаде врагом номер один, поскольку он считается отцом иранской ядерной программы. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал против возвращения к иранской ядерной сделке, из которой США вышли в одностороннем порядке после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года.

Кроме того, газета полагает, что ликвидация иранского учёного очень похожа на операцию "Моссада", а израильтяне не стали опровергать обвинения Тегерана. Напомним, что Мохсен Фахризаде был убит на днях недалеко от столицы Ирана. Сперва злоумышленники взорвали машину, которая находилась неподалёку от автомобиля Фахризаде, а потом расстреляли учёного через лобовое стекло. Иран сразу же обвинил Израиль в атаке и подчеркнул, что ответ не заставит себя ждать. Корпус стражей исламской революции был приведён в боевую готовность.