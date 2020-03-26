«Попытка спрятаться от спутника»: маскировка и космические системы слежения • 24 • Аналитика

После выхода первой части материала о маскировке войск в современных условиях остались не раскрытыми некоторые аспекты темы, которые вызывают повышенный интерес у большинства читателей. Прежде всего интересен результат, который получаем получает командир части или соединения при проведении мероприятий по маскировке.



И второй вопрос, который анонсировался в первой части, вопрос об эффективности маскировки в условиях использования космической разведки. Оба этих вопроса сегодня как нельзя более актуальны. В условиях разрушения политической стабильности мира необходимо четко понимать вызовы, с которыми возможно придется столкнуться.







Можно ли нейтрализовать разведку противника

Прежде всего напомню о разделении военной разведки. Подразделения по целям, задачам, способам ведения и масштабам делятся на стратегическую, оперативную и тактическую разведку. На наземную, воздушную, морскую, специальную и космическую разведку. И все силы и средства этих разведок будут использоваться в частях, соединениях и объединениях в разных объемах. Объемы зависят от задач части или соединения.



Увы, но даже при активном противодействии разведке противника, использовании всех мероприятий маскировки и прочего, через 5-6 часов разведка вскрывает от 60 до 70% всех объектов противника на всю глубину обороны соединения. Кстати, если эти мероприятия не выполняются или выполняются не в полном объеме, то как показала война США против Ирака, это происходит уже через 3 с половиной-4 часа.

К чему это приводит? Отвлечемся от разговоров о маскировке. Посмотрим на наиболее эффективные способы ведения войны в современных условиях. На то, как, например, действуют наши ВС в Сирии. Что мы там видим?



Силовое воздействие, которое было основным видом ведения боевых действий совсем недавно, все больше и больше уступает место бесконтактным способам ведения боя. Современное вооружение, использование дронов, высокоточное оружие и прочие достижения военных конструкторов дают возможность войскам наносить удары по противнику без прямого контакта.



А теперь совместим данные разведки и возможности нанесения ударов по разведенным целям. Получаем прекрасный, с точки зрения нападающего, результат. Американцы в Ираке одним ударом уничтожали больше 30% объектов противника! При таких потерях, даже старшекурсник военной академии понимает, что наступление, если удар нанесен по наступающим, захлебнется. Да и оборона, если удар будет нанесен по обороняющимся, становится проблематичной.



Маскировка и космические системы слежения

Ну и последний вопрос. Как системы космической разведки влияют на современный бой? Так ли критично то, что противник «видит» наши позиции из космоса. Можно ли вообще "спрятаться" от спутника? Попытки предпринимаются.



Начну с простого. Большинство читателей уверено, что космос позволяет вести с успехом только оптико-электронную разведку. Проще говоря, спутники хорошо научились видет наземные объекты. Увы, необходимо вас разочаровать. Кроме оптико-электронных средств разведки активно используются радиолокационные и РиРТР. Приведу примеры таких аппаратов, имеющихся на вооружении армии США.



Итак, ИСЗ типа «Кихоул-11», один из космических аппаратов оптико-электронной разведки США. Работает в видимом и ИК-диапазоне в полосе 1200-1300 км в покадровом и обзорном режиме. Оснащен длиннофокусными оптическими объективами. При покадровой съемке (площадь 2,8 на 2,8 км) контролирует до 400 объектов с разрешающей способностью до 0,1 м. При переводе на обзорную съемку разрешающая способность падает до 0,6 м, но полоса съемки увеличивается до 90 на 120 км.



Примером радиолокационной разведки станет другой ИСЗ - «Лакрос». Оснащен мощной антенной диаметром более 15 м. Разведку производит в полосе 4000 км. При покадровой съемке (площадь 2 на 3 км) имеет разрешающую способность в 1 м. При обзорной съемке разрешающая способность падает до 4-6 м. Система используется круглосуточно и не зависит от погодных условий на Земле.



Ну и ИСЗ РиРТР. Тут практически любой из аппаратов типа «Шале», «Магнум», Ментор», «Вортекс». Эти ИСЗ позволяют не только перехватывать информацию от наземных средств связи, но и определять координаты источников с точностью до 10 метров. Но есть там и «изюминка»-ИСЗ «Феррет». Аппарат для обзорного просмотра территории противника. Ширина полосы этого ИСЗ 5800 км. Правда точность, как и у других ИСЗ при обзорном цикле работы, оставляет желать лучшего-5-10 км.



Как видите, при существующей системе космического слежения, спрятать что-то довольно проблематично. Стационарные объекты, которые создаются в интересах ВС контролируются уже с момента начала строительства. Вот потому-то и истерят наши потенциальные противники по поводу мобильных систем СЯС. Потому-то и боятся новых, мобильных систем.



В целом же, повторюсь, современным способам маскировки незаслуженно мало уделяется внимания. В скоротечном, высокотехнологичном бою счет времени пойдет на минуты и часы. Военная хитрость была, есть и будет одним из элементов победы. Измотать противника, заставить воевать по своим правилам, тратить ресурсы на уничтожение макетов, растянуть коммуникации... А ведь это и есть военное искусство.



После выхода первой части материала о маскировке войск в современных условиях остались не раскрытыми некоторые аспекты темы, которые вызывают повышенный интерес у большинства читателей. Прежде всего интересен результат, который получаем получает командир части или соединения при проведении мероприятий по маскировке.И второй вопрос, который анонсировался в первой части, вопрос об эффективности маскировки в условиях использования космической разведки. Оба этих вопроса сегодня как нельзя более актуальны. В условиях разрушения политической стабильности мира необходимо четко понимать вызовы, с которыми возможно придется столкнуться.Прежде всего напомню о разделении военной разведки. Подразделения по целям, задачам, способам ведения и масштабам делятся на стратегическую, оперативную и тактическую разведку. На наземную, воздушную, морскую, специальную и космическую разведку. И все силы и средства этих разведок будут использоваться в частях, соединениях и объединениях в разных объемах. Объемы зависят от задач части или соединения.Увы, но даже при активном противодействии разведке противника, использовании всех мероприятий маскировки и прочего, через 5-6 часов разведка вскрывает от 60 до 70% всех объектов противника на всю глубину обороны соединения. Кстати, если эти мероприятия не выполняются или выполняются не в полном объеме, то как показала война США против Ирака, это происходит уже через 3 с половиной-4 часа.К чему это приводит? Отвлечемся от разговоров о маскировке. Посмотрим на наиболее эффективные способы ведения войны в современных условиях. На то, как, например, действуют наши ВС в Сирии. Что мы там видим?Силовое воздействие, которое было основным видом ведения боевых действий совсем недавно, все больше и больше уступает место бесконтактным способам ведения боя. Современное вооружение, использование дронов, высокоточное оружие и прочие достижения военных конструкторов дают возможность войскам наносить удары по противнику без прямого контакта.А теперь совместим данные разведки и возможности нанесения ударов по разведенным целям. Получаем прекрасный, с точки зрения нападающего, результат. Американцы в Ираке одним ударом уничтожали больше 30% объектов противника! При таких потерях, даже старшекурсник военной академии понимает, что наступление, если удар нанесен по наступающим, захлебнется. Да и оборона, если удар будет нанесен по обороняющимся, становится проблематичной.Ну и последний вопрос. Как системы космической разведки влияют на современный бой? Так ли критично то, что противник «видит» наши позиции из космоса. Можно ли вообще "спрятаться" от спутника? Попытки предпринимаются.Начну с простого. Большинство читателей уверено, что космос позволяет вести с успехом только оптико-электронную разведку. Проще говоря, спутники хорошо научились видет наземные объекты. Увы, необходимо вас разочаровать. Кроме оптико-электронных средств разведки активно используются радиолокационные и РиРТР. Приведу примеры таких аппаратов, имеющихся на вооружении армии США.Итак, ИСЗ типа «Кихоул-11», один из космических аппаратов оптико-электронной разведки США. Работает в видимом и ИК-диапазоне в полосе 1200-1300 км в покадровом и обзорном режиме. Оснащен длиннофокусными оптическими объективами. При покадровой съемке (площадь 2,8 на 2,8 км) контролирует до 400 объектов с разрешающей способностью до 0,1 м. При переводе на обзорную съемку разрешающая способность падает до 0,6 м, но полоса съемки увеличивается до 90 на 120 км.Примером радиолокационной разведки станет другой ИСЗ - «Лакрос». Оснащен мощной антенной диаметром более 15 м. Разведку производит в полосе 4000 км. При покадровой съемке (площадь 2 на 3 км) имеет разрешающую способность в 1 м. При обзорной съемке разрешающая способность падает до 4-6 м. Система используется круглосуточно и не зависит от погодных условий на Земле.Ну и ИСЗ РиРТР. Тут практически любой из аппаратов типа «Шале», «Магнум», Ментор», «Вортекс». Эти ИСЗ позволяют не только перехватывать информацию от наземных средств связи, но и определять координаты источников с точностью до 10 метров. Но есть там и «изюминка»-ИСЗ «Феррет». Аппарат для обзорного просмотра территории противника. Ширина полосы этого ИСЗ 5800 км. Правда точность, как и у других ИСЗ при обзорном цикле работы, оставляет желать лучшего-5-10 км.Как видите, при существующей системе космического слежения, спрятать что-то довольно проблематично. Стационарные объекты, которые создаются в интересах ВС контролируются уже с момента начала строительства. Вот потому-то и истерят наши потенциальные противники по поводу мобильных систем СЯС. Потому-то и боятся новых, мобильных систем.В целом же, повторюсь, современным способам маскировки незаслуженно мало уделяется внимания. В скоротечном, высокотехнологичном бою счет времени пойдет на минуты и часы. Военная хитрость была, есть и будет одним из элементов победы. Измотать противника, заставить воевать по своим правилам, тратить ресурсы на уничтожение макетов, растянуть коммуникации... А ведь это и есть военное искусство. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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