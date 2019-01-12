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«Попытка спровоцировать Россию»: ВМС США сообщили о планах направить в Арктику военный корабль

12 января 2019, 13:09  •  113 • В мире
В Арктике должно быть увеличено присутствие Соединённых Штатов. Такое мнение высказал американский министр военно-морских сил Ричард Спенсер. США планируют вернуться к использованию военной базы Адак на Аляске, которую закрыли в 1997 году. Как считают в конгрессе, таким образом будет подчёркнут статус США «как арктической державы». Между тем в Госдуме отметили, что шаги Пентагона направлены на эскалацию ситуации. По мнению экспертов, Вашингтон намерен препятствовать развитию интересов российской стороны, в частности это касается использования Северного морского пути.
 
Ледокол береговой охраны США Reuters © U.S. Coast Guard/Petty Officer 3rd Class Rachel French
 

Соединённые Штаты намерены направить в воды Арктики военный корабль. Об этом заявил американский министр военно-морских сил Ричард Спенсер в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, американские военные корабли должны принять участие в так называемой операции по обеспечению свободы судоходства (FONOP) — это будет первая подобная экспедиция США в этом регионе. В её состав помимо кораблей может войти патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon.

Вдобавок в Пентагоне планируют «разморозить» в штате Аляска свою военную базу Адак, действовавшую с 1942 по 1997 год. Ранее Спенсер сообщал о планах образовать там порт стратегического значения.

Как добавил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан, подобные шаги должны подчеркнуть статус США «как арктической державы». Наряду с этим WSJ указывает, что Соединённые Штаты настроены на соперничество с Россией и Китаем за влияние в регионе.

При этом в декабре 2018 года глава Военно-морского министерства США указывал на «крупную угрозу» со стороны РФ в Арктике, в связи с чем был воссоздан Второй флот, в зоне ответственности которого находится Восточное побережье США и Северная Атлантика.

«Нам нужно проводить операции по обеспечению свободы мореплавания в Северо-Западном проходе, Северном проходе, нам нужно за ним следить», — отмечал он.

«Желание противостоять интересам России»

Ситуация на северных рубежах России находится под контролем, отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Север России в плане обеспечения безопасности страны находится под нашим полным контролем. Причём нам заранее известно, какие опасности нам оттуда грозят, и все ответы не заставят себя ждать», — цитирует сенатора РИА Новости.

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В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин также отметил, что Арктика является сферой национальных интересов многих государств, в том числе России, Китая и США.

«Вместе с тем направление военного корабля с определённым возможным сосредоточением на нём некоторых сил и средств говорит о некой эскалации напряжённости, что может привести к определённым провокационным действиям. Это не влечёт за собой обеспечения стабильности в данном регионе и разделения сфер влияния. Так что это очередной шаг со стороны Соединённых Штатов по эскалации напряжённости в разных регионах», — подчеркнул парламентарий в разговоре с RT.

По его словам, Вашингтон пытается подчеркнуть свою главенствующую роль и обеспечить сферы влияния.

«Действия США носят достаточно агрессивный, воинствующий характер. Исходя из опыта их деятельности, я не исключаю, что они будут пренебрегать нормами международного права», — указал Швыткин.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указал, что у Соединённых Штатов пока недостаточно возможностей для того, чтобы закрепиться в Арктике. Отметим, что, по некоторым данным, береговая охрана США в прошлом месяце отказалась от проведения учений из-за опасений относительно поломки ледокола.

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«Тем не менее обозначить своё присутствие они попытаются уже немедленно и впоследствии будут расширять базу кораблей, которые пригодны для присутствия, в том числе военного, в Арктике», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, действия Вашингтона обоснованы желанием противостоять интересам тех стран, которых они считают своими конкурентами. Речь идёт о России и Китае. 

«Для Соединённых Штатов это будет серьёзным экономическим ущербом с точки зрения логистики. Чтобы противостоять этому, они будут обозначать небезопасность этого маршрута и указывать на нарушения. К тому же Штаты постоянно пытаются спровоцировать Россию, вызвать неадекватные реакции. Любой ответ они будут воспринимать как доказательство угрозы», — подчеркнул Брутер в беседе с RT.

  • Российская военная база «Арктический трилистник»
  • РИА Новости
  • © Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ

Российское развитие Арктики

Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, на данный момент «ни одна страна мира не имеет такой современной инфраструктуры (в Арктике. — RT), какую имеет Россия».

«Продолжаем поэтапное завершение нашей работы на островах Арктики. Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры», — пояснял он.

Наряду с этим с 2019 года иностранные военные корабли должны заранее уведомлять Россию о проходе через Северный морской путь. По словам начальника российского Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, подобная мера обусловлена необходимостью «ликвидации правового вакуума».

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«Для России Арктика играет стратегическую роль», — указывал в ноябре президент Владимир Путин.

Президент также подчёркивал, что Северный морской путь должен стать «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока». В этой связи правительство РФ совместно с рядом компаний должно до 11 марта разработать проект по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала этих земель.

Согласно российскому законодательству, СМП является «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией РФ». Движение по нему осуществляется в соответствии с федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, в том числе на основе Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

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