«Попытка спровоцировать»: почему США заявили о возможности вовлечения России в антикитайскую кампанию

Москва никогда не принимает участия в объединениях, нацеленных на противодействие другим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о необходимости сформировать новый альянс для противостояния Китаю и о возможности привлечь в него Россию. Между тем в МИД РФ считают, что подобными заявлениями Вашингтон пытается спровоцировать столкновение России и Китая в публичном пространстве, однако сделать этого не удастся. По мнению экспертов, слова Помпео свидетельствуют, что США пытаются помешать укреплению политического и экономического партнёрства РФ и КНР.

Российская сторона никогда не входит в альянсы, направленные против других стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все интеграционные или политические объединения, в которых присутствует Россия, нацелены на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений.

«Хочу напомнить слова президента (России. — RT), что Москва никогда не принимает участия в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то», — сказал Песков, добавив, что Китай является союзником и партнёром России.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о необходимости сформировать международный альянс для противостояния Китаю и привлечь в него Россию. Об этом Помпео заявил во время своего выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда. Отвечая на вопрос, «даёт ли сейчас Россия возможность Соединённым Штатам вовлечь её в идущее противоборство» США с КНР, Помпео выразил уверенность, что «такая возможность есть».

«Эта возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией», — отметил Помпео.

При этом он не пояснил, что подразумевает под формулировкой «естественные отношения» между Пекином и Москвой, однако напомнил, что Китай отказался от совместного сотрудничества с Россией и США в области контроля над вооружениями.

«Есть сферы, в которых нам нужно работать совместно с Россией. Сегодня-завтра наши специалисты приступят к работе с российской стороной над выстраиванием стратегического диалога, и будем надеяться, что в результате нам удастся прийти к новому поколению соглашений в сфере контроля над вооружениями... Это соответствует нашим интересам и интересам России. Мы призывали китайскую сторону к участию. Но они пока отказываются. Надеемся, что они передумают», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Помпео, Москва и Вашингтон вместе способны повысить уровень международной безопасности.

«Убеждён: если именно по таким направлениям — направлениям, связанным с вопросами нераспространения, серьёзными стратегическими вызовами, — у нас с Россией будет сотрудничество, то мы сможем сделать мир безопаснее», — подчеркнул госсекретарь США.

Одновременно Помпео предложил создать так называемый «альянс демократий» против Пекина.

«Объединённой экономической, дипломатической и военной мощи стран ООН, НАТО, G7 и G20 нам будет вполне достаточно, чтобы ответить на этот вызов... Возможно, настало время сформировать новое объединение государств-единомышленников, новый альянс демократий. Средства у нас есть... Теперь нам нужна воля», — заявил Помпео.

Госдеп США

Reuters

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По его мнению, миссия современности — «защищать свободы от посягательств Коммунистической партии Китая».

«И Америка идеально подходит для того, чтобы её возглавить, поскольку наши основополагающие принципы дают нам такую возможность», — считает госсекретарь США.

Как заявила позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказывания о возможном участии России в антикитайской кампании — это «попытка Соединённых Штатов спровоцировать некое столкновение» РФ и КНР в публичной сфере, однако это у них не получится.

«Стравить конкурентов»





По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, заявление Помпео можно расценивать как «попытку использовать Россию в войне с Китаем».

«Причём это показатель того, что США всё больше теряют свои дипломатические возможности. Они настолько испортили свои отношения с КНР, что не хотят действовать напрямую. Вместо этого Вашингтон пытается вбить клин между Москвой и Пекином, желая создать иллюзию того, что РФ может быть троянским конём американской стороны», — заявил эксперт.

По мнению Васильева, слова госсекретаря США также свидетельствуют о том, что перед Вашингтоном по-прежнему стоит цель помешать укреплению политического и экономического партнёрства РФ и КНР.

«Поскольку такой союз, если Китай и Россия ещё больше разовьют своё сотрудничество, будет означать уже окончательный крах внешнеполитического господства США, которым они так часто хвалятся», — отметил аналитик.

Аналогичной позиции придерживается и эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков. Как пояснил аналитик в комментарии RT, Вашингтон «демонстрирует низкую политическую игру», пытаясь «стравить двух своих конкурентов — Россию и Китай».

«Это не что иное, как политика США под лозунгом «Разделяй и властвуй». Если бы речь шла о серьёзном сотрудничестве с РФ, тогда из Стратегии нацбезопасности и обороны США убрали бы пункт о том, что Россия является геополитическим противником США», — подчеркнул аналитик.

Между тем Васильев также обратил внимание на то, что «при всех этих громких заявлениях американской стороны о важности сотрудничества с Россией количество практических шагов, направленных против РФ, скоро может перевесить количество улыбок в сторону Москвы».

«И для российского руководства это будет ещё одним громким сигналом, что слова и дела американских политиков расходятся», — сказал эксперт.

Госсекретарь США Майк Помпео

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Кроме того, как полагает Васильев, заявления главы Госдепа, что Вашингтон и Москва совместными усилиями могут сделать мир безопаснее, направлены в том числе и в сторону политической элиты Соединённых Штатов.

«Трамп тем самым намекает, что он единственный, кто может вести переговоры с Москвой по этой деликатной теме. Потому что его конкурент Байден неспособен на это, он гарантированно приведёт ситуацию к колоссальному усилению российско-китайских связей», — заметил аналитик.

При этом США вряд ли удастся создать антикитайский «альянс демократий», поскольку многие страны ведут тесное сотрудничество с Китаем по линии торгово-экономических отношений, а также в других сферах, считают аналитики.

«Более того, для организации такой структуры должен быть и консенсус относительно этой темы в самих Соединённых Штатах, чего мы до сих пор не наблюдаем», — отметил Васильев.

«Дискредитировать Пекин»

Напомним, отношения Пекина и Вашингтона обострились после того, как США выступили с серией обвинений в адрес КНР, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Американская сторона возлагает ответственность за пандемию на Китай. Однако Китай не раз опровергал подобные тезисы Соединённых Штатов.

Ухудшению отношений КНР и США способствовали и другие претензии со стороны Вашингтона, в частности связанные с ресурсами Южно-Китайского моря, с ситуацией в Гонконге, где с прошлого года продолжаются протесты, а также относительно военного потенциала КНР.

Напомним, Вашингтон настаивает на том, чтобы Пекин присоединился к переговорному процессу Соединённых Штатов и России по продлению договора СНВ-III (о сокращении стратегических наступательных вооружений). Однако Пекин уже заявил, что не заинтересован в такого рода сотрудничестве, поскольку ядерный арсенал КНР меньше, чем у США и РФ.

Вместе с тем обострение американо-китайских отношений сопровождается введением взаимных санкций. Новые ограничения начал накладывать Вашингтон, Пекин в свою очередь заявил об ответных мерах.

Кроме того, Соединённые Штаты потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. В КНР осудили такое решение американской стороны и в ответ заявили о необходимости прекратить работу генконсульства США в китайском городе Чэнду.

Характеризуя внешнюю политику Соединённых Штатов, министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 17 июля отметил, что американская сторона доводит до крайности политику односторонних действий и запугивания. Немногим ранее глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином «столкнулись с самым серьёзным вызовом с момента установления дипломатических связей».

По мнению аналитиков, США в последнее время стали «активнее разыгрывать антикитайскую карту». И все последние обвинения в адрес Пекина направлены на то, чтобы подтвердить главный тезис главы Белого дома об опасности, исходящей со стороны Китая, полагают эксперты.

Флаги США и Китая

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«Пока США утопают во внутриусобной борьбе, КНР наращивает свои возможности во многих сферах. И дискредитировать Пекин становится особенно важно для Трампа, когда демократы ради того, чтобы сбросить его, готовы разрушить полстраны», — отметил Владимир Васильев.

При этом аналитик считает, что характер развития американо-китайских отношений будет зависеть от хода предвыборной кампании и того, кто в итоге займёт президентское кресло.

«Считается, что демократы имеют более мягкую позицию по отношению к КНР. Однако и тут сложно прогнозировать, как может повести себя Байден, если вдруг займёт место главы Белого дома. Если же элита поймёт, что Трамп готов защищать её интересы, она проголосует за него. И тогда отношения Вашингтона и Пекина, вероятнее всего, продолжат ухудшаться», — заключил Васильев.