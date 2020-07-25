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«Попытка спровоцировать»: почему США заявили о возможности вовлечения России в антикитайскую кампанию
25 июля 2020, 02:00 • 54 • В мире
Москва никогда не принимает участия в объединениях, нацеленных на противодействие другим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о необходимости сформировать новый альянс для противостояния Китаю и о возможности привлечь в него Россию. Между тем в МИД РФ считают, что подобными заявлениями Вашингтон пытается спровоцировать столкновение России и Китая в публичном пространстве, однако сделать этого не удастся. По мнению экспертов, слова Помпео свидетельствуют, что США пытаются помешать укреплению политического и экономического партнёрства РФ и КНР.
Госсекретарь США Майк Помпео © РИА Новости / Reuters
Российская сторона никогда не входит в альянсы, направленные против других стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все интеграционные или политические объединения, в которых присутствует Россия, нацелены на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений.
Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о необходимости сформировать международный альянс для противостояния Китаю и привлечь в него Россию. Об этом Помпео заявил во время своего выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда. Отвечая на вопрос, «даёт ли сейчас Россия возможность Соединённым Штатам вовлечь её в идущее противоборство» США с КНР, Помпео выразил уверенность, что «такая возможность есть».
«Эта возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией», — отметил Помпео.
При этом он не пояснил, что подразумевает под формулировкой «естественные отношения» между Пекином и Москвой, однако напомнил, что Китай отказался от совместного сотрудничества с Россией и США в области контроля над вооружениями.
«Есть сферы, в которых нам нужно работать совместно с Россией. Сегодня-завтра наши специалисты приступят к работе с российской стороной над выстраиванием стратегического диалога, и будем надеяться, что в результате нам удастся прийти к новому поколению соглашений в сфере контроля над вооружениями... Это соответствует нашим интересам и интересам России. Мы призывали китайскую сторону к участию. Но они пока отказываются. Надеемся, что они передумают», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
По словам Помпео, Москва и Вашингтон вместе способны повысить уровень международной безопасности.
«Убеждён: если именно по таким направлениям — направлениям, связанным с вопросами нераспространения, серьёзными стратегическими вызовами, — у нас с Россией будет сотрудничество, то мы сможем сделать мир безопаснее», — подчеркнул госсекретарь США.
Одновременно Помпео предложил создать так называемый «альянс демократий» против Пекина.
«Объединённой экономической, дипломатической и военной мощи стран ООН, НАТО, G7 и G20 нам будет вполне достаточно, чтобы ответить на этот вызов... Возможно, настало время сформировать новое объединение государств-единомышленников, новый альянс демократий. Средства у нас есть... Теперь нам нужна воля», — заявил Помпео.
По его мнению, миссия современности — «защищать свободы от посягательств Коммунистической партии Китая».
«И Америка идеально подходит для того, чтобы её возглавить, поскольку наши основополагающие принципы дают нам такую возможность», — считает госсекретарь США.
Как заявила позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказывания о возможном участии России в антикитайской кампании — это «попытка Соединённых Штатов спровоцировать некое столкновение» РФ и КНР в публичной сфере, однако это у них не получится.
«Стравить конкурентов»
По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, заявление Помпео можно расценивать как «попытку использовать Россию в войне с Китаем».
«Причём это показатель того, что США всё больше теряют свои дипломатические возможности. Они настолько испортили свои отношения с КНР, что не хотят действовать напрямую. Вместо этого Вашингтон пытается вбить клин между Москвой и Пекином, желая создать иллюзию того, что РФ может быть троянским конём американской стороны», — заявил эксперт.
По мнению Васильева, слова госсекретаря США также свидетельствуют о том, что перед Вашингтоном по-прежнему стоит цель помешать укреплению политического и экономического партнёрства РФ и КНР.
«Поскольку такой союз, если Китай и Россия ещё больше разовьют своё сотрудничество, будет означать уже окончательный крах внешнеполитического господства США, которым они так часто хвалятся», — отметил аналитик.
Аналогичной позиции придерживается и эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков. Как пояснил аналитик в комментарии RT, Вашингтон «демонстрирует низкую политическую игру», пытаясь «стравить двух своих конкурентов — Россию и Китай».
«Это не что иное, как политика США под лозунгом «Разделяй и властвуй». Если бы речь шла о серьёзном сотрудничестве с РФ, тогда из Стратегии нацбезопасности и обороны США убрали бы пункт о том, что Россия является геополитическим противником США», — подчеркнул аналитик.
Между тем Васильев также обратил внимание на то, что «при всех этих громких заявлениях американской стороны о важности сотрудничества с Россией количество практических шагов, направленных против РФ, скоро может перевесить количество улыбок в сторону Москвы».
«И для российского руководства это будет ещё одним громким сигналом, что слова и дела американских политиков расходятся», — сказал эксперт.
Кроме того, как полагает Васильев, заявления главы Госдепа, что Вашингтон и Москва совместными усилиями могут сделать мир безопаснее, направлены в том числе и в сторону политической элиты Соединённых Штатов.
«Трамп тем самым намекает, что он единственный, кто может вести переговоры с Москвой по этой деликатной теме. Потому что его конкурент Байден неспособен на это, он гарантированно приведёт ситуацию к колоссальному усилению российско-китайских связей», — заметил аналитик.
«Более того, для организации такой структуры должен быть и консенсус относительно этой темы в самих Соединённых Штатах, чего мы до сих пор не наблюдаем», — отметил Васильев.
«Дискредитировать Пекин»
Напомним, отношения Пекина и Вашингтона обострились после того, как США выступили с серией обвинений в адрес КНР, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Американская сторона возлагает ответственность за пандемию на Китай. Однако Китай не раз опровергал подобные тезисы Соединённых Штатов.
Ухудшению отношений КНР и США способствовали и другие претензии со стороны Вашингтона, в частности связанные с ресурсами Южно-Китайского моря, с ситуацией в Гонконге, где с прошлого года продолжаются протесты, а также относительно военного потенциала КНР.
Напомним, Вашингтон настаивает на том, чтобы Пекин присоединился к переговорному процессу Соединённых Штатов и России по продлению договора СНВ-III (о сокращении стратегических наступательных вооружений). Однако Пекин уже заявил, что не заинтересован в такого рода сотрудничестве, поскольку ядерный арсенал КНР меньше, чем у США и РФ.
Вместе с тем обострение американо-китайских отношений сопровождается введением взаимных санкций. Новые ограничения начал накладывать Вашингтон, Пекин в свою очередь заявил об ответных мерах.
Кроме того, Соединённые Штаты потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. В КНР осудили такое решение американской стороны и в ответ заявили о необходимости прекратить работу генконсульства США в китайском городе Чэнду.
Характеризуя внешнюю политику Соединённых Штатов, министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 17 июля отметил, что американская сторона доводит до крайности политику односторонних действий и запугивания. Немногим ранее глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином «столкнулись с самым серьёзным вызовом с момента установления дипломатических связей».
По мнению аналитиков, США в последнее время стали «активнее разыгрывать антикитайскую карту». И все последние обвинения в адрес Пекина направлены на то, чтобы подтвердить главный тезис главы Белого дома об опасности, исходящей со стороны Китая, полагают эксперты.
«Пока США утопают во внутриусобной борьбе, КНР наращивает свои возможности во многих сферах. И дискредитировать Пекин становится особенно важно для Трампа, когда демократы ради того, чтобы сбросить его, готовы разрушить полстраны», — отметил Владимир Васильев.
При этом аналитик считает, что характер развития американо-китайских отношений будет зависеть от хода предвыборной кампании и того, кто в итоге займёт президентское кресло.
«Считается, что демократы имеют более мягкую позицию по отношению к КНР. Однако и тут сложно прогнозировать, как может повести себя Байден, если вдруг займёт место главы Белого дома. Если же элита поймёт, что Трамп готов защищать её интересы, она проголосует за него. И тогда отношения Вашингтона и Пекина, вероятнее всего, продолжат ухудшаться», — заключил Васильев.
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