«Попытка спровоцировать»: американский эсминец прошёл в районе российской базы в Японском море

Американский военный эсминец USS McCampbell прошёл в окрестностях залива Петра Великого в Японском море, где расположена база Тихоокеанского флота РФ. ВМС США объяснили свои действия стремлением «оспорить чрезмерные морские претензии» России. В последний раз флот Соединённых Штатов заходил в этот район в 1987 году. В Совете Федерации и Госдуме действия американских военных назвали провокацией, при этом отметив, что американский эсминец не нарушил территориальные воды России. Эксперты подчёркивают, что в случае нарушения границы РФ последовал бы ответ российских военных.

Ракетный эсминец США USS McCampbell прошёл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России.

«McCampbell прошёл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран», — приводит CNN заявление официального представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.

Макмарр добавила, что систематически проводимые США «операции по обеспечению свободы навигации», «не относятся к какой-либо стране и не привязаны текущим событиям».

The US Navy sailed the guided missile destroyer USS McCampbell near contested waters in the Sea of Japan Wednesday, an action that is bound to irk Russia https://t.co/msHkvg9MEopic.twitter.com/7zpX19Wky0 — CNN (@CNN) 6 декабря 2018 г.

При этом представитель Тихоокеанского флота США отметила, что Соединённые Штаты выступают против «претензий России на водные территории». По словам Макмарр, «Москва претендует на участки, превышающие 12 миль от российского побережья, гарантируемых международным правом».

Примечательно, что в последний раз аналогичная операция США в данном регионе состоялась в 1987 году. В заявлении американского флота говорится, что тогда «претензии исходили от Советского союза».

Залив Петра Великого расположен на юге Приморского края. На его берегах находятся города Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино и крупнейший российский порт на Тихом океане — Восточный. Длина залива с севера на юг составляет 80 км, в самой широкой части он достигает 200 км. Длина береговой линии равна 1500 км, а общая площадь насчитывает 9000 км.

Эсминец USS McСampbell — эскадренный миноносец типа Arleigh Burke. Корабль назван в честь Дэвида Маккэмпбелла — самого результативного аса ВМС США времен Второй мировой войны. Судно оснащено системой запуска крылатых ракет «Томагавк», торпедными аппаратами и ракетной установкой вертикального типа для запуска противокорабельных ракет. USS McCampbell введен в эксплуатацию в 2002 году.

Отметим, что США систематически проводят «операции по обеспечению свободы навигации» в разных точках по всему миру. В октябре 2018 года аналогичные действия Вашингтона в Южно-китайском море привели к инциденту, в ходе которого китайский военный корабль приблизился к американскому.

В МИД КНР тогда заявили, что «Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающими к ним водами».

В свою очередь, представители американских ВМС сообщили, что китайский эсминец совершил «небезопасный и непрофессиональный манёвр», приблизившись к кораблю США.

«Речь не идёт о наших территориальных водах»

России следует сохранять выдержку и быть готовой к своевременному ответу на провокации американских военных. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Надо спокойнее относиться к этим вещам, понятно, что будет любая попытка, чтобы спровоцировать нашу страну на какие-то действия, привлечь внимание мировой общественности к российской «агрессивной» политике, я думаю, что надо сохранять выдержку, но при этом иметь в виду, что при малейшем нарушении правил прохождения территориальных вод России, либо при приближении к российской территории надо быть готовым своевременный ответ», — отметил сенатор в беседе с RT.

Джабаров назвал действия эсминца USS McСampbell «демонстрацией силы». «Но на каждую силу можно продемонстрировать другую», — заключил сенатор.

Действия США вблизи российской базы Тихоокеанского флота следует трактовать как провокацию, причем не только по отношению к России, отметил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«И проход эсминца, и это заявление — это явная провокация со стороны США. Но они в этом регионе провоцируют не только Россию, но и дружественную нам КНР. Можно подчеркнуть — администрация у США меняется, но риторика и действия остаются теми же: и провокации, и санкции, и обвинения без доказательств», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

По его словам, действия США «направлены не на добрососедские взаимоотношения».

«Продолжается политика, которой США занимались и в прошлом веке и наглядно демонстрируют сейчас, как в Приморье, так и в том числе в таком удалённом регионе от США как в Чёрном море», — отметил Красов.

При этом зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что «речь не шла о территориальных водах нашей страны».

«Поэтому они просто так преподносят, что вблизи нашей базы Тихоокеанского флота. В действительности здесь речь не идёт о наших территориальных водах, здесь идёт речь о международных водах» — пояснил парламентарий в интервью Интерфаксу.

Эксперты также подчёркивают, что в случае захода американского эсминца в территориальные воды России, российским военным пришлось бы реагировать.

«Иначе был бы другой разговор и другой расклад. Он появился там, где не раньше не появлялся, но вблизи наших территориальных вод. Думаю, такие вещи будут повторяться в разных морях и акваториях, включая Чёрное море. Залив Петра Великого прилегает к зоне ответственности нашего флота, это не внутренние воды, как Охотское море… есть граница, которая определена 12-мильной зоной и есть экономическая зона. Если бы они нарушали, тогда были бы другие меры предприняты», — пояснил в разговоре с RT капитан 1-го ранга военный эксперт Василий Дандыкин.

Продолжая провокации

CNN со ссылкой на собственные источники также сообщила, что Вашингтон намерен отправить один из своих кораблей в Чёрное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе.

По информации канала, командование американских военных направило в Государственный департамент запрос, чтобы уведомить Турцию о планах США. В ответ на запрос CNN в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты действуют в соответствии с Конвенцией Монтрё, но суть дипломатической переписки с Турцией раскрывать не станут.

Накануне с призывом направить корабли США и других участников НАТО в Чёрное море выступил американский сенатор Джон Баррассо. Он объяснил свою инициативу необходимостью показать силу российскому руководству.

«Для него (президента РФ. — RT) ничего не значат слова, для него важны действия, в связи с этим, я думаю, нам необходимо предпринимать более активные шаги», — заявил сенатор США Джон Баррассо.

Эксперты считают, что действия американский ВМС в Японском море связаны с инцидентом в Керчи. Напомним, 25 ноября три украинских судна незаконно проникли в территориальные воды России. Нарушители были задержаны. Позже на кораблях ВМС Украины обнаружили документы, которые указывают на умышленную акцию — моряки знали, что нарушают установленный порядок прохода судов. Суд арестовал украинских военнослужащих на два месяца.

«Проход американского эсминца — это, скорее всего, некое продолжение провокации, которая должна поддерживать в информационном пространстве идею того, чтобы отпустили моряков и отдали корабли ВМС Украины.

Нет сомнений, что Порошенко сам принял решение по этим трём кораблям, так это ещё было согласовано с США — в этом уже нет никаких сомнений, если их эсминцы проверяют некие зоны свои, проходят рядом», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и военный политолог Андрей Кошкин.