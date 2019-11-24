«Попытка создать шум»: в конгрессе намерены включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США

Американские законодатели намерены зафиксировать введение нового пакета санкций в отношении «Северного потока — 2» в качестве отдельной главы в оборонном бюджете страны на 2020 год. Как заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш, Вашингтон осознаёт близкое завершение проекта и намерен помешать его реализации. Конгрессмены уверены, что участники «Северного потока — 2» понесут «большие убытки» и Москва будет вынуждена искать другой способ завершить проект. Эксперты полагают, что новые санкции США в отношении магистрали обязательно утвердят, поскольку среди конгрессменов не найдётся противников этой инициативы. Вместе с тем, как убеждены аналитики, на текущем этапе строительства газопровода любые ограничительные меры со стороны Вашингтона бессмысленны.

Американские законодатели намерены включить санкционный пакет против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год, заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Как рассказал республиканец изданию Defense News в кулуарах Международного форума по безопасности в Галифаксе, эти ограничительные меры были добавлены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год».

Риш отметил, что данная инициатива продвигается в связи с тем, что «желаемый результат становится недостижимым», поскольку к настоящему моменту построена уже значительная часть газопровода и окно возможностей закрывается. По мнению сенатора, санкции вынудят строительные фирмы прекратить своё участие в проекте.

«Они понесут большие убытки. Полагаю, что в случае утверждения этих санкций (данные компании. — RT) прекратят работу и русским придётся думать, как бы им реализовать этот проект иначе, если это будет ещё возможно», — заявил Риш.

Американские чиновники регулярно критикуют проект «Северный поток — 2», который свяжет побережья России и Германии двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год.

В частности, министр энергетики США Рик Перри в октябре назвал газопровод «сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы». По его мнению, магистраль «усилит влияние России на европейскую внешнюю политику».

Подробностей новых разрабатываемых США санкций против «Северного потока — 2» Риш не привёл. Однако он предположил, что ограничения будут близки к нормам, утверждённым комитетом сената по международным делам в июле.

Согласно той инициативе, на территорию Соединённых Штатов запрещается въезд лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки на морском дне российских трубопроводов, а также предполагается заморозка их активов.

В конце ноября сенатор Тед Круз, один из инициаторов июльских санкций, предположил, что США могут ввести против газопровода новые ограничения. По мнению политика, эти меры позволят «остановить или отложить более чем на год» ввод магистрали в работу.

Комментируя заявление Джима Риша, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT выразил уверенность, что реализацию «Северного потока — 2» никакие санкции уже не остановят и магистраль будет запущена.

«Это в интересах как России, так и стран Евросоюза. Тем не менее Соединённые Штаты никак не могут смириться с тем, что они уже потеряли роль гегемона и что не все их желания могут быть реализованы», — полагает сенатор.

Говоря о вероятности введения новых санкций, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что этого развития событий не избежать, но масштаб ограничений может варьироваться.

«Размер пока не ясен окончательно, потому что некоторые в США считают, что санкции быть должны, но не такие, чтобы нанести прямой и открытый ущерб России либо западноевропейцам, потому что это будет означать очередной виток ухудшения отношений», — рассказал собеседник RT.

По мнению Брутера, санкции против России одобрят многие американские конгрессмены, но ограничения, захватывающие и Западную Европу, получат меньше поддержки.

«На мой взгляд, в предвыборный год санкции будут одним из наиболее очевидных и явных действий, которые, по мнению американских кандидатов в президенты и в члены конгресса, будут помогать им в ходе выборов», — полагает эксперт.

«Попытка создать шум»

Вместе с тем Риш признал, что закон о национальной обороне на 2020 год, в который могут войти новые санкции, ещё предстоит согласовать. Обсуждение документа уже более двух месяцев сопровождается разногласиями в сенате и палате представителей.

Как ранее отмечал председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Адам Смит, спорными стали вопросы о полномочиях на ведение войны, функционирование объектов в заливе Гуантанамо, а также финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Как полагает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, расходы на оборону США в конечном счёте будут согласованы и глава о санкциях против «Северного потока — 2» в документе будет присутствовать.

«Покажите американских конгрессменов, которые будут требовать удаления этого пункта. Таких лоббистов России в американском конгрессе нет. Это проходная статья и в том или ином виде она пройдёт», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Он предположил, что «на эти санкции будут выделены колоссальные деньги», за которые американским политикам стоит бороться.

«Кому-то из американских военных повезёт «распилить» этот бюджет», — добавил Мирзаян.

Вместе с тем эксперт придерживается мнения, что на данном этапе вводить санкции против газовой магистрали бессмысленно, поскольку всё финансирование на проект уже выделено, техника работает, а строительство «Северного потока — 2» находится на стадии завершения.

«В этой ситуации вводить санкции — стрелять по месту, где пару лет назад находилась какая-то машина. Ну полетят какие-то ошмётки от земли, будет шумно, но машина-то уже едет, причём давно и далеко», — пояснил свою точку зрения эксперт.

Он призвал рассматривать действия конргессменов как попытку «создать шум» и продемонстрировать, что они как-то противостоят газовой магистрали. «Но проект всё равно будет реализован», — подытожил Мирзаян.