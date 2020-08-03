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«Попытка сорвать строительство»: польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

03 августа 2020, 21:10  •  191 • В мире
Польское антимонопольное управление UOKiK оштрафовало «Газпром» за «нежелание сотрудничать» по делу о «Северном потоке — 2». Регулятор потребовал от российской компании документы, касающиеся продаж и поставок газа, однако она, по словам польской стороны, отказался передавать информацию. В «Газпроме» уже заявили, что намерены оспаривать это решение UOKiK, в том числе через суд. Ранее под аналогичным предлогом антимонопольное управление Польши оштрафовало французскую компанию Engie, которая участвовала в финансировании строительства «Северного потока — 2».
 
© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
 

Польский антимонопольный регулятором UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» в расследовании, касающемся проекта «Северный поток — 2». Сумма штрафа составила 213 млн злотых (около $57 млн).

Из заявления регулятора следует, что претензии касаются разбирательства о создании консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток — 2», «без необходимого согласия президента UOKiK».

«В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, к «Газпрому», однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства», — говорится в сообщении регулятора.

В заявлении UOKiK указано, что запрошенные документы касались главным образом соглашений о передаче, распределении, продаже, поставке и хранении газообразного топлива.

Как сообщает РИА Новости, в «Газпроме» уже заявили, что намерены обжаловать это решение, поскольку запрашиваемая польской стороной информация, по словам представителей российской компании, не имела отношения к расследованию.

«Ранее ПАО «Газпром» в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило», — уточнили в компании.

Между тем в Совете Федерации считают действия польского регулятора очередной попыткой сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом в беседе с RT высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это попытка любым способом сорвать строительство «Северного потока — 2» и оставить транзит через территорию Украины в Польшу», — заключил сенатор.

  • © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Претензии польской стороны к участникам проекта

Польский регулятор UOKiK в июне этого года возбудил дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования и пригрозил российской компании штрафом в размере до €50 млн за отказ предоставить информацию по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год и протяжённостью более 1200 км, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

При этом «Газпром» — не первая цель польского регулятора. В ноябре 2019 года UOKiK оштрафовал на 172 млн злотых (около $44,7 млн на тот момент) ещё одного участника проекта «Северный поток — 2» — французскую компанию Engie. Причиной, по словам представителей антимонопольного управления, стал «постоянный и необоснованный отказ» в отправке документов, которые польская сторона запросила в рамках расследования по «Северному потоку — 2».

Так, польский регулятор требовал от французов предоставить «сведения о газовом топливе, в частности договоры о его транспортировке, распределении, продаже, поставках и хранении». Как следует из заявления UOKiK, французская компания эти сведения не передала. После этого в Engie сообщили, что намерены обжаловать решение.

Оператор «Северного потока — 2», компания Nord Stream 2 AG, отреагировал на штраф польской стороны в отношении французской компании. В организации заявили, что «заявления польского антимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта «Северный поток — 2». Также в компании отметили, что реализация проекта «основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов».

Исходя из публикаций польского антимонопольного регулятора, расследование в отношении «Северного потока — 2» стартовало ещё в 2016 году. В апреле 2018-го UOKiK открыл антимонопольное производство в отношении участников строительства газопровода — компаний «Газпром», Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Польская сторона вменяет в вину перечисленным компаниям работу над «Северным потоком — 2» без согласия антимонопольной службы Польши. «Газпром» в июне 2018 года направил польской стороне свои возражения по этому вопросу и ходатайствовал о прекращении расследования.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что требования к «Газпрому» предоставить какие-то документы и последовавший за ними штраф необходимы были польской стороне для обоснования аналогичных действий в адрес Engie.

«Хотя суды не окончены, никакого судебного решения нет, полякам надо было хоть как-то подтвердить свои позиции — с чего они французам вдруг выписали штраф, — поэтому они стали требовать с «Газпрома» какие-то документы», — сказал Юшков в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что «Газпром» не был обязан предоставлять какие-либо документы, однако за претензиями UOKiK всё равно последовал штраф.

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