«Попытка сохранить лицо»: в Великобритании рассказали о «тайной лаборатории РФ» по производству ядов

Британские спецслужбы установили расположение «тайной российской лаборатории», в которой якобы производилось нервно-паралитическое вещество, применённое в Солсбери. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщила газета The Times. Никаких подробностей о местонахождении указанной лаборатории не приводится. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал нелепой выдвинутую Москвой инициативу о совместном расследовании. При этом специалисты британского исследовательского центра «Портон-Даун» заявили, что им не удалось установить происхождение отравляющего вещества. Эксперты не исключают, что публикация The Times может быть связана с желанием Лондона «сохранить лицо».

Британские спецслужбы полагают, что им удалось точно определить местонахождение «тайной российской лаборатории», в которой якобы производилось нервно-паралитическое вещество, применённое в Солсбери для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах.

Публикация The Times вышла в свет спустя сутки после того, как глава британской секретной военной лаборатории «Портон-Даун» Гэри Эйткенхед заявил, что его специалистам удалось идентифицировать лишь само вещество (нервно-паралитический агент А-234). Выяснить его происхождение в «Портон-Дауне» не смогли.

«Мы не установили точно его происхождение, но предоставили научные сведения правительству, которое затем использовало и ряд других источников, чтобы сделать обобщающие выводы», — отметил Эйткенхед.

Как сообщает издание, британские власти смогли идентифицировать источник отравляющего вещества «благодаря научному анализу и разведке» буквально через несколько дней после покушения, которое произошло 4 марта. Также отмечается, что в Соединённом Королевстве якобы ещё до нападения знали о существовании объекта, где, вероятно, был произведён нервно-паралитический агент, который британцы классифицируют как «Новичок».

«Фактически к моменту проведения первого брифинга COBRA (чрезвычайного правительственного комитета. — RT) мы знали, что он с высокой долей вероятности прибыл из России», — приводит The Times слова источника в британском правительстве.

При этом собеседники издания не стали раскрывать каких-либо подробностей касательно того, где находится упомянутая лаборатория.

Более того, источник газеты обозначил: британские спецслужбы не утверждают на все 100%, что они установили точное расположение лаборатории, но «степень их уверенности высока».

Напомним, что в среду, 4 апреля, с официальной страницы британского МИД в Twitter была удалена запись, сообщающая, что эксперты «Портон-Дауна» подтвердили причастность России к производству боевого отравляющего вещества, применённого в Солсбери.

«Мы (Великобритания. — RT) удаляем твиты МИДа, а наш министр иностранных дел Борис Джонсон или преувеличивает, это если говорить мягко, или просто врёт — врёт не только России, а жителям Соединённого Королевства. Нам говорили про «Портон-Даун»... Тереза Мэй была более аккуратна, но Борис Джонсон в интервью немецким СМИ (на Deutsche Welle. — RT) высказывался категорично о том, что «Новичок» (отравляющее вещество A-234. — RT) был из России», — отметил в беседе с RT британский журналист Джон Гонт.

«Манёвр для выпуска пара»

Сообщение газеты The Times о том, что британские спецслужбы установили местонахождение секретного российского объекта, где якобы было разработано нервно-паралитическое вещество, неслучайно появилось почти сразу после заявлений из Портон-Дауна, указал в беседе с RT cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Если СМИ могут ссылаться на какие-то неведомые источники, интриговать, то руководитель лаборатории должен полагаться на эксперименты и факты. Сам себя он не опровергал, правительственные органы Великобритании также ничего не опровергали. Более того, после сделанного заявления руководителя лаборатории Портон-Даун, МИД Великобритании изъял твит из своего аккаунта, где утверждалось, что то нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль, якобы имело российское происхождение», — отметил эксперт.

И цель таких утечек в британских медиа — вполне в интересах британского правительства, подчёркивает политолог.

«Публикация в The Times направлена на то, чтобы будоражить общественность и каким-то образом дать возможность политическому руководству Великобритании сохранить лицо перед своими союзниками, которых они жарко убеждали, что вещество именно российского происхождения. Поэтому думаю, что это такой манёвр, направленный на то, чтобы постепенно выпускать пар», — сказал Оленченко.

4 апреля в Гааге прошло заседание исполкома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с расследованием так называемого дела Скрипалей. Российская делегация представила совместный с Китаем и Ираном проект, который подразумевает проведение совместного российско-британского расследования.

Согласно данным британской стороны, за предложенный проект выступили лишь шесть стран (Россия, Китай, Иран, Азербайджан, Алжир и Судан). По другим данным российскую инициативу поддержали 14 стран — членов ОЗХО из 41, тогда как 15 участников исполкома ОЗХО проголосовали против, а остальные воздержались или же не голосовали.

В частности страны Евросоюза отказались принять предложенный проект решения, выразив сожаление по поводу того, что Москва «не дала позитивной реакции на просьбу Великобритании предоставить необходимую информацию» для расследования инцидента в Солсбери.

После блокировки совместной инициативы Москвы, Пекина и Тегерана постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Запад хочет преподнести это предложение как попытку России отвлечь внимание международной общественности от своего нежелания сотрудничать с ОЗХО и отвечать на вопросы, «вежливо заданные» британской стороной.

По его мнению, Лондон словно опасается, что в ходе расследования Россия «расставит точки над «i» и прояснит, что случилось». В ответ глава британского МИД Борис Джонсон назвал выдвинутую инициативу нелепой и обвинил Россию в попытке скомпрометировать расследование инцидента в Солсбери.

«Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — цитирует РИА Новости заявление Джонсона.

Борис Джонсон

globallookpress.com

© Rob Pinney

По его словам, голосование на заседании исполкома ОЗХО показало, что «многие страны в мире продолжают разделять предположение о том, что случилось в Солсбери, и намерены решительно противостоять поведению России».

При этом Джонсон неожиданно напомнил, что 4 апреля — годовщина химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне, расследование которой ООН и ОЗХО возложило ответственность за инцидент на официальный Дамаск. «Похоже, Россия никогда не признает легитимность каких-либо расследований в сфере химоружия, если они не соответствуют ответам, которые нравятся России», — добавил Джонсон.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 4 апреля на заседании Совета Безопасности ООН по «химическому досье» Сирии, отметил готовность Москвы к сотрудничеству и запросил созыв Совбеза ООН по делу Скрипалей на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск) 5 апреля.

«Россия осуждает использование химического оружия кем бы то ни было и поддерживает призывы генерального секретаря ООН сплотиться для противодействия этой угрозе — но только реальной, а не той, что рисуют в своём воображении отдельные западные столицы, задействуя в пропагандистских акциях весь опыт ведения глобальной информационной войны. В то время как некоторые гоняются за фантомным химическим оружием Дамаска, в регионе продолжает накапливаться опасный потенциал химического терроризма», — подчеркнул Небензя.

Он подчеркнул, что Россия разделяет принцип того, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо, должно быть расследовано и наказано. Кроме того, безнаказанность в этом вопросе недопустима.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке

Reuters

© Shannon Stapleton

«Я никогда не видел политика, который был бы настолько далёк от фактов»

Комментируя последние заявления британских властей, бывший мэр Лондона Кен Ливингстон в эфире RT отметил поспешность выводов, которые официальные лица делают задолго до окончания проводимого в связи с инцидентом в Солсбери расследования.

«Тереза Мэй обвинила Россию и Путина (в отравлении Скрипалей. — RT) ещё до того, как появились первые результаты расследования. И финального отчёта по этому делу у нас нет до сих пор. Я не удивлюсь, если его так и не сделают достоянием общественности. Британское правительство с самого начала обвиняет Россию и Путина. Но ведь в нашей стране действует презумпция невиновности — обвиняемый не считается виновным, пока не доказано обратное. А что касается Бориса Джонсона... Я никогда не видел политика, который был бы настолько далёк от фактов. Он даже не читает брифингов перед выступлениями, а просто говорит, что думает. Так что мой совет: не слушайте заявлений британского министра иностранных дел, так как это, скорее всего, — белиберда», — отметил Ливингстон.

Напомним, российские власти на различных уровнях неоднократно выступали за проведение совместного расследования с британской стороной, однако Лондон последовательно отвергает эти предложения, а также блокирует участие России в выяснении обстоятельств инцидента в Солсбери.

При этом президент России Владимир Путин, говоря о сложившейся ситуации с расследованием дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отметил, что Москва прежде всего ждёт не извинений Лондона, но торжества здравого смысла.

«Мы ждём, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только вот этого дела — покушения на Скрипаля, это касается всех других аспектов международных отношений. Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой», — заявил Путин.