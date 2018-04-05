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«Попытка сохранить лицо»: в Великобритании рассказали о «тайной лаборатории РФ» по производству ядов
05 апреля 2018, 10:24 • 252 • В мире
Британские спецслужбы установили расположение «тайной российской лаборатории», в которой якобы производилось нервно-паралитическое вещество, применённое в Солсбери. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщила газета The Times. Никаких подробностей о местонахождении указанной лаборатории не приводится. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал нелепой выдвинутую Москвой инициативу о совместном расследовании. При этом специалисты британского исследовательского центра «Портон-Даун» заявили, что им не удалось установить происхождение отравляющего вещества. Эксперты не исключают, что публикация The Times может быть связана с желанием Лондона «сохранить лицо».
Gettyimages.ru © Rufus Cox
Британские спецслужбы полагают, что им удалось точно определить местонахождение «тайной российской лаборатории», в которой якобы производилось нервно-паралитическое вещество, применённое в Солсбери для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах.
Публикация The Times вышла в свет спустя сутки после того, как глава британской секретной военной лаборатории «Портон-Даун» Гэри Эйткенхед заявил, что его специалистам удалось идентифицировать лишь само вещество (нервно-паралитический агент А-234). Выяснить его происхождение в «Портон-Дауне» не смогли.
«Мы не установили точно его происхождение, но предоставили научные сведения правительству, которое затем использовало и ряд других источников, чтобы сделать обобщающие выводы», — отметил Эйткенхед.
Как сообщает издание, британские власти смогли идентифицировать источник отравляющего вещества «благодаря научному анализу и разведке» буквально через несколько дней после покушения, которое произошло 4 марта. Также отмечается, что в Соединённом Королевстве якобы ещё до нападения знали о существовании объекта, где, вероятно, был произведён нервно-паралитический агент, который британцы классифицируют как «Новичок».
«Фактически к моменту проведения первого брифинга COBRA (чрезвычайного правительственного комитета. — RT) мы знали, что он с высокой долей вероятности прибыл из России», — приводит The Times слова источника в британском правительстве.
При этом собеседники издания не стали раскрывать каких-либо подробностей касательно того, где находится упомянутая лаборатория.
Напомним, что в среду, 4 апреля, с официальной страницы британского МИД в Twitter была удалена запись, сообщающая, что эксперты «Портон-Дауна» подтвердили причастность России к производству боевого отравляющего вещества, применённого в Солсбери.
«Мы (Великобритания. — RT) удаляем твиты МИДа, а наш министр иностранных дел Борис Джонсон или преувеличивает, это если говорить мягко, или просто врёт — врёт не только России, а жителям Соединённого Королевства. Нам говорили про «Портон-Даун»... Тереза Мэй была более аккуратна, но Борис Джонсон в интервью немецким СМИ (на Deutsche Welle. — RT) высказывался категорично о том, что «Новичок» (отравляющее вещество A-234. — RT) был из России», — отметил в беседе с RT британский журналист Джон Гонт.
«Манёвр для выпуска пара»
Сообщение газеты The Times о том, что британские спецслужбы установили местонахождение секретного российского объекта, где якобы было разработано нервно-паралитическое вещество, неслучайно появилось почти сразу после заявлений из Портон-Дауна, указал в беседе с RT cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Если СМИ могут ссылаться на какие-то неведомые источники, интриговать, то руководитель лаборатории должен полагаться на эксперименты и факты. Сам себя он не опровергал, правительственные органы Великобритании также ничего не опровергали. Более того, после сделанного заявления руководителя лаборатории Портон-Даун, МИД Великобритании изъял твит из своего аккаунта, где утверждалось, что то нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль, якобы имело российское происхождение», — отметил эксперт.
И цель таких утечек в британских медиа — вполне в интересах британского правительства, подчёркивает политолог.
4 апреля в Гааге прошло заседание исполкома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с расследованием так называемого дела Скрипалей. Российская делегация представила совместный с Китаем и Ираном проект, который подразумевает проведение совместного российско-британского расследования.
Согласно данным британской стороны, за предложенный проект выступили лишь шесть стран (Россия, Китай, Иран, Азербайджан, Алжир и Судан). По другим данным российскую инициативу поддержали 14 стран — членов ОЗХО из 41, тогда как 15 участников исполкома ОЗХО проголосовали против, а остальные воздержались или же не голосовали.
В частности страны Евросоюза отказались принять предложенный проект решения, выразив сожаление по поводу того, что Москва «не дала позитивной реакции на просьбу Великобритании предоставить необходимую информацию» для расследования инцидента в Солсбери.
После блокировки совместной инициативы Москвы, Пекина и Тегерана постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Запад хочет преподнести это предложение как попытку России отвлечь внимание международной общественности от своего нежелания сотрудничать с ОЗХО и отвечать на вопросы, «вежливо заданные» британской стороной.
«Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — цитирует РИА Новости заявление Джонсона.
По его словам, голосование на заседании исполкома ОЗХО показало, что «многие страны в мире продолжают разделять предположение о том, что случилось в Солсбери, и намерены решительно противостоять поведению России».
При этом Джонсон неожиданно напомнил, что 4 апреля — годовщина химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне, расследование которой ООН и ОЗХО возложило ответственность за инцидент на официальный Дамаск. «Похоже, Россия никогда не признает легитимность каких-либо расследований в сфере химоружия, если они не соответствуют ответам, которые нравятся России», — добавил Джонсон.
В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 4 апреля на заседании Совета Безопасности ООН по «химическому досье» Сирии, отметил готовность Москвы к сотрудничеству и запросил созыв Совбеза ООН по делу Скрипалей на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск) 5 апреля.
«Россия осуждает использование химического оружия кем бы то ни было и поддерживает призывы генерального секретаря ООН сплотиться для противодействия этой угрозе — но только реальной, а не той, что рисуют в своём воображении отдельные западные столицы, задействуя в пропагандистских акциях весь опыт ведения глобальной информационной войны. В то время как некоторые гоняются за фантомным химическим оружием Дамаска, в регионе продолжает накапливаться опасный потенциал химического терроризма», — подчеркнул Небензя.
Он подчеркнул, что Россия разделяет принцип того, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо, должно быть расследовано и наказано. Кроме того, безнаказанность в этом вопросе недопустима.
«Я никогда не видел политика, который был бы настолько далёк от фактов»
Комментируя последние заявления британских властей, бывший мэр Лондона Кен Ливингстон в эфире RT отметил поспешность выводов, которые официальные лица делают задолго до окончания проводимого в связи с инцидентом в Солсбери расследования.
«Тереза Мэй обвинила Россию и Путина (в отравлении Скрипалей. — RT) ещё до того, как появились первые результаты расследования. И финального отчёта по этому делу у нас нет до сих пор. Я не удивлюсь, если его так и не сделают достоянием общественности. Британское правительство с самого начала обвиняет Россию и Путина. Но ведь в нашей стране действует презумпция невиновности — обвиняемый не считается виновным, пока не доказано обратное. А что касается Бориса Джонсона... Я никогда не видел политика, который был бы настолько далёк от фактов. Он даже не читает брифингов перед выступлениями, а просто говорит, что думает. Так что мой совет: не слушайте заявлений британского министра иностранных дел, так как это, скорее всего, — белиберда», — отметил Ливингстон.
Напомним, российские власти на различных уровнях неоднократно выступали за проведение совместного расследования с британской стороной, однако Лондон последовательно отвергает эти предложения, а также блокирует участие России в выяснении обстоятельств инцидента в Солсбери.
При этом президент России Владимир Путин, говоря о сложившейся ситуации с расследованием дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отметил, что Москва прежде всего ждёт не извинений Лондона, но торжества здравого смысла.
«Мы ждём, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только вот этого дела — покушения на Скрипаля, это касается всех других аспектов международных отношений. Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой», — заявил Путин.
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