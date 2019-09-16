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Попытка снять напряжение: Эксперт не верит в объединение России и Белоруссии

16 сентября 2019, 21:24  •  76 • Политика
Белорусский эксперт Юрий Шевцов сомневается в возможности объединения России и Белоруссии, указывая на то, что новость о частичном слиянии экономик направлена на снятие напряжения в диалоге.
Процесс слияния экономических систем России и Белоруссии не завершится объединением двух стран. Об этом Ura.ru заявил белорусский политолог Юрий Шевцов.
Ранее стало известно о том, что на 2021 год запланировано частичное объединение белорусской и российской экономических систем. Договоренность подписали в сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас.
Как считает Шевцов, предпринятый Москвой и Минском шаг является попыткой снять напряжение в отношениях. Подобное уже происходило несколько раз: в конце 1990-х и середине 2000-х.
Полному же объединению мешают вопрос суверенитета.
"Смысл один и тот же. С белорусской стороны - доступ к российскому рынку, а с российской - свои интересы", - пояснил он.

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