Попытка снять напряжение: Эксперт не верит в объединение России и Белоруссии

Процесс слияния экономических систем России и Белоруссии не завершится объединением двух стран. Об этом Ura.ru заявил белорусский политолог Юрий Шевцов.

Ранее стало известно о том, что на 2021 год запланировано частичное объединение белорусской и российской экономических систем. Договоренность подписали в сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас.

Как считает Шевцов, предпринятый Москвой и Минском шаг является попыткой снять напряжение в отношениях. Подобное уже происходило несколько раз: в конце 1990-х и середине 2000-х.

Полному же объединению мешают вопрос суверенитета.

"Смысл один и тот же. С белорусской стороны - доступ к российскому рынку, а с российской - свои интересы", - пояснил он.