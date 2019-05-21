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«Попытка реванша»: сможет ли Гуаидо договориться с США о военной интервенции в Венесуэлу

21 мая 2019, 19:09  •  35 • В мире
США рассматривают «все варианты» действий в Венесуэле. Об этом заявил вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс после встречи представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо с главой Южного командования США. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Боливарианской Республике. По мнению экспертов, Пенс пытается намекнуть на возможность военной интервенции в латиноамериканское государство. Однако аналитики считают, что Вашингтон не готов пойти на такой шаг, а риторика вице-президента — не более чем попытка надавить на Каракас и укрепить шаткое положение Гуаидо после неудавшегося госпереворота.
 
Флаги Венесуэлы РИА Новости © Лео Альварес
 

В понедельник, 20 мая, вице-президент США Майк Пенс в своей беседе с журналистами в Джексонвилле заявил, что США рассматривают «все варианты» действий в Венесуэле.

«Президент США создал коалицию более чем из 50 государств, которые признали временным президентом Хуана Гуаидо, — отметил Пенс. — Мы будем продолжать оказывать экономическое и дипломатическое давление не только на Венесуэлу, но и на их покровителей на Кубе. Президент Трамп ясно дал понять: все варианты на столе».

Вице-президент США также заявил, что США не собираются сидеть сложа руки, в то время как в Венесуэле происходит катастрофа «под гнётом тирании и лишений».

  • Майк Пенс
  • Reuters
  • © Tom Brenner

Заявление Пенса прозвучало спустя несколько часов после встречи в Вашингтоне представителя лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Карлоса Веккьо и главы Южного командования США Крейга Фоллера. Об этом Веккьо написал в своём Twitter.

«В соответствии с поручением Гуаидо заявляем, что уже была проведена запланированная на сегодня встреча с Госдепартаментом и Пентагоном США, чтобы обсудить все аспекты кризиса в Венесуэле», — заявил Веккьо.

По его словам, переговоры прошли «очень позитивно». «Мы продолжаем двигаться вперёд», — сообщил Веккьо.

В свою очередь, Гуаидо заявил, что венесуэльская оппозиция «продвигается в создании возможностей в сфере международного сотрудничества, которые помогут выйти из кризиса и начать восстановление» Венесуэлы.

Напомним, ранее лидер оппозиции попросил своего представителя в США договориться о встрече с американскими военными, чтобы установить прямые контакты. Карлос Веккьо отправил запрос главе Южного командования ВС США Крейгу Фоллеру с просьбой о проведении переговоров, чтобы выработать стратегический и оперативный план, приоритетной целью которого станет «восстановление демократии» в республике. В ответ Крейг Фоллер пригласил представителя Гуаидо посетить Госдепартамент.

При этом в ходе недавней встречи в Сочи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что США выступают за то, чтобы ни одна страна не вмешивалась в дела Венесуэлы и чтобы народ Венесуэлы сам выбрал себе руководителя страны, будь то Николас Мадуро или кто-либо другой.

  • Глава Южного командования ВС США Крейг Фоллер
  • Reuters
  • © Jorge Cabrera

Прозрачный намёк

По мнению ряда политологов, в своём заявлении Пенс намекает на возможную военную операцию.

«Майк Пенс намекает на военную операцию с начала января 2019 года, после того как президент заявил о возможном военном вмешательстве в Венесуэлу. Это заявлялось и главой Госдепа Майком Помпео, и советником президента Джоном Болтоном», — отметил в беседе с RT декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин.

По мнению заместителя директора Института США и Канады Павла Золотарёва, заявление Пенса означает, что Вашингтон задействует те методы, которые он применяет в аналогичных ситуациях.

«Американские военные разрабатывают различные планы действий, а будут ли они применены — зависит от решения Белого дома. Америка сейчас реализует план информационной борьбы, который включает в себя психологическое воздействие на Венесуэлу», — прокомментировал слова Пенса в беседе с RT Павел Золотарёв.

По мнению научного сотрудника Института США и Канады Владимира Батюка, сейчас у Вашингтона нет сил и средств для проведения такого рода военных операций.

«Заявление Пенса — блеф, попытка оказать давление на правительство Мадуро и воодушевить внутреннюю оппозицию в Венесуэле», — пояснил Батюк.

Сейчас, по словам экспертов, милитаристская риторика в отношении Венесуэлы отходит на второй план. В частности, Александр Чичин напомнил о позиции Евросоюза, который выступил за мирное урегулирование ситуации в Венесуэле.

«Сегодня все, кроме Гуаидо, за то, чтобы всё перешло в русло диалога. Но здесь тоже трудно, поскольку Мадуро, естественно, требует для начала убрать санкции. Поэтому вчера Мадуро выступил с новой инициативой: провести досрочные выборы в тот парламент, который был избран два года назад и является оппозиционным к нему», — отметил Чичин.

  • Николас Мадуро
  • Reuters
  • © Ivan Alvarado

Напомним, накануне встречи представителя Хуана Гуаидо с главой Южного командования США Николас Мадуро сделал заявление, предложив провести досрочно запланированные на конец 2020 года выборы в парламент, контролируемый оппозицией, передаёт Reuters.

«Давайте померимся силами на выборах. Давайте проведём выборы, давайте легитимизируем единственный институт, которые перестал быть законным в последние пять лет (имеется в виду парламент. — RT), давайте пойдём на более ранние выборы национальной ассамблеи», — приводит слова Мадуро РИА Новости.

Президент Венесуэлы также отметил, что полностью поддерживает Национальное учредительное собрание, и призвал народ вместе с органами власти последовать его примеру.

«Мадуро показывает свою силу и действует с позиции силы. Население и военные на его стороне. Мадуро призывает к этим выборам, отдавая себе отчёт, что они пройдут под контролем международных организаций, и он рассчитывает выиграть эти выборы. Если у него будет признанный парламент, он будет иметь полнейший мандат на управление страной. Такое предложение он сделал не от безысходности, а потому что рассчитывает победить в ясной, прозрачной борьбе», — подчеркнул Чичин.

«Жест отчаяния»

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулёва, Вашингтон не настроен напрямую начинать новую войну.

«Судя по настроениям американской общественности и самого Трампа, США не горят желанием втягиваться в новый вооружённый конфликт, а именно об этом, скорее всего, и просит Карлос Веккьо. Вашингтон не уверен в самом Гуаидо и не знает, чего от него ожидать», — заявил Рогулёв в беседе с RT.

В свою очередь, Александр Чичин считает, что Хуан Гуаидо решил отправить своего представителя в США для придания веса собственной фигуре и создания видимости, что ради него Вашингтон готов пойти даже на интервенцию в Венесуэлу.

«Гуиадо стремительно теряет популярность, все его попытки найти поддержку в лице США являются не чем иным, как жестом отчаяния и попыткой реванша за неудавшийся государственный переворот», — отметил Чичин в беседе с RT.

  • Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо
  • Reuters
  • © Carlos Jasso
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Напомним, что 30 апреля оппозиция во главе с Хуаном Гуаидо собралась в Каракасе у военной базы Карлота и попыталась совершить государственный переворот, который закончился провалом. Гуаидо старался призвать армию и народ Венесуэлы к свержению президента Николаса Мадуро, однако эта попытка завершилась неудачей, так как и вооружённые силы, и большая часть населения Венесуэлы остались верны законному лидеру страны.

По словам Владимира Батюка, Мадуро своими действиями перехватывает инициативу как в Венесуэле, так и на международной арене.

«Гуаидо и его сторонникам нечего противопоставить: они не достигли поставленных целей и перешли к обороне — их последние действия показывают, что оппозиция проиграла», — подчеркнул эксперт.

Силовой сценарий

Гуаидо не исключает, что оппозиционные силы могут прибегнуть к конституционной норме, которая предусматривает внешнее военное вмешательство. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa. Речь идёт о так называемой статье 187 Конституции Венесуэлы, пункт 11 которой не только позволяет легализовать действия военных миссий Венесуэлы, но и даёт зелёный свет иностранным военным миссиям внутри страны.

«Это одна из возможностей. Мы указали себе путь выборов, но народ страдает, и мы должны ответственно рассматривать все варианты», — цитирует слова главы Национальной ассамблеи РИА Новости.

По словам Гуаидо, он готов рассмотреть возможность иностранного вмешательства, если это поможет разрешить кризис внутри страны. Данная статья Конституции активно использовалась Гуаидо и его соратниками для обоснования необходимости вмешательства других стран якобы для облегчения гуманитарного кризиса в Венесуэле.

Однако, как полагают эксперты, вероятность иностранной интервенции в Венесуэлу крайне мала, хотя ещё недавно Трамп не исключал такой возможности.

«Сейчас военное вмешательство в Венесуэлу менее вероятно, чем когда-либо. У Трампа сейчас другие интересы — Китай и Иран. В данной ситуации США не приходится рассчитывать на маленькую победоносную войну, как это было в Ираке и Ливии. Здесь возможна только тяжёлая война с тяжёлыми для Вашингтона последствиями», — утверждает Александр Чичин.

Президент США никогда не пойдёт на такую авантюру, как новая война накануне выборов, до которых осталось совсем немного времени — около полутора лет, подчёркивает эксперт.

  • Президент США Дональд Трамп
  • Reuters
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Не поддерживает идею военного вмешательства в дела Боливарианской Республики и Евросоюз. Об этом заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании международной контактной группы по Венесуэле в Коста-Рике.

К тому же, по мнению Рогулёва, оглядываясь на январские события, можно сказать, что ситуация в Каракасе стабилизировалась. Несмотря на довольно сложную внутриполитическую обстановку, народ Венесуэлы продолжает поддерживать Мадуро, армия осталась на его стороне, что и было продемонстрировано в ходе неудавшегося переворота в конце апреля, отмечает эксперт.

«Переворот не удался. Трамп недоволен тем, что советники дезинформировали его, говоря, что ситуация находится у них под контролем и стоит только «поднажать» — и Мадуро убежит из страны. Однако, хотя обстановка в Каракасе и стала более спокойной, до завершения кризиса ещё далеко», — подчеркнул Юрий Рогулёв.

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