Попытка «реабилитации» 90-х – кому и зачем это нужно • 104 • Аналитика

Удивительно, до чего же иногда коротка бывает человеческая память. В том числе – и относительно вещей и событий, казалось бы, не таких и давних, при этом совершенно не допускающих двойного толкования. Поводом лишний раз задуматься над этим парадоксом вполне могут служить непрекращающиеся попытки определенных личностей «реабилитировать» в глазах российского общества «святые 90-е», о которых абсолютное большинство наших соотечественников вспоминают с болью и гневом.



Особенно "умиляет" то, что подобными вещами (равно, как и огульным очернением советского периода истории нашей страны) порой занимаются люди, которые во времена, о которых они берутся с громадным апломбом судить и рядить либо еще не появились на свет, либо пребывали в возрасте, который вряд ли можно считать зрелым и дающим право на категоричные оценки. Взять, к примеру, очередного представителя отечественной «творческой интеллигенции», относящегося естественно, к либерально-демократическому ее «крылу» - Олега Козырева. Этот господин, позиционирующийся, как кинорежиссер, видеоблогер и даже писатель, на днях отметился выступлением в соцсетях, которое немедля вызвало настоящую бурю эмоций. По большей части – сугубо негативных.







Родившийся в 1972 году Козырев в Twitter изволит утверждать, что 90-е годы, оказывается, и являлись «пиком могущества» России. По его утверждению, отмечены они были не только «экономическим подъемом», но также и «развитием» искусства, более того – «науки, образования и бизнеса». Наша страна состояла в «большой восьмерке» и «возглавляла СНГ», в ней царили «политическая стабильность», не было войн (!!!) и вообще наблюдались полная благодать в комплекте с прилагающимся благорастворением воздухов. Оказывается, Борис Ельцин «передал» нынешнему президенту просто рай земной, а не страну, все достижения которой за последние два десятилетия были бездарно «профуканы». Понятно, по чьей конкретно вине...



Современные инновационные достижения – замечательная штука. Именно они позволяют авторам подобных «откровений» осуществлять свои «вбросы», избегая при этом значительного ущерба для собственного здоровья. Сказать, что люди были шокированы, возмущены и кипели негодованием – ничего не сказать. В конечном итоге Козыреву пришлось убеждать взбеленившихся пользователей в том, что это была не более, чем шутка. Или, как модно говорить сейчас, «троллинг».



Какие там шутки? Для вполне определенного круга людей «перестройка» и последовавший за ней темный и страшный период разграбления и разрушения страны является эталоном «торжества свободы и демократии». На то, что «торжество» это было мнимым, и, уж тем более, на цену, уплаченную Россией за все это, им глубоко наплевать. Напротив, им очень хочется все это повторить! Нищенские зарплаты, тотальную безработицу, разгул преступности о которых читатели напоминают Козыреву, подобные ему «светлоликие» господа «выносят за скобки», не опускаясь до подобных «плебейских» мелочей. Стрельба из танков по Белому Дому в центре Москвы видится им, наверняка «неизбежной издержкой демократизации общества», а тяжелейшая и кровавая кампания в Чечне – чем-то наподобие увлекательной военно-спортивной игры «Зарница». Они-то в ней точно не участвовали...



Козырев наслаждается полученным в итоге эффектом, который он называет «взрывом мозга путинистов». Ну, это доказывает, что у них-то, по крайней мере, есть чему взрываться. Впрочем, те, кто сегодня так усердно продуцируют лживые байки о «привольном и прекрасном» житье-бытье в тот период нашей истории, который вполне можно приравнять к прочим наиболее тяжелым и трагичным испытаниям, выпавшим на долю России и ее народа, тоже не так безмозглы, как это может показаться на первый взгляд. Свою подрывную работу они пытаются вести вполне осознанно, не без четкого умысла и шкурного интереса.



Но вот сердца у них точно нет. И именно в силу собственного холодного и расчетливого бессердечия подобная публика рвется ввергнуть Россию в новые 90-е, со всеми их «прелестями». Затем и лгут... Удивительно, до чего же иногда коротка бывает человеческая память. В том числе – и относительно вещей и событий, казалось бы, не таких и давних, при этом совершенно не допускающих двойного толкования. Поводом лишний раз задуматься над этим парадоксом вполне могут служить непрекращающиеся попытки определенных личностей «реабилитировать» в глазах российского общества «святые 90-е», о которых абсолютное большинство наших соотечественников вспоминают с болью и гневом.Особенно "умиляет" то, что подобными вещами (равно, как и огульным очернением советского периода истории нашей страны) порой занимаются люди, которые во времена, о которых они берутся с громадным апломбом судить и рядить либо еще не появились на свет, либо пребывали в возрасте, который вряд ли можно считать зрелым и дающим право на категоричные оценки. Взять, к примеру, очередного представителя отечественной «творческой интеллигенции», относящегося естественно, к либерально-демократическому ее «крылу» - Олега Козырева. Этот господин, позиционирующийся, как кинорежиссер, видеоблогер и даже писатель, на днях отметился выступлением в соцсетях, которое немедля вызвало настоящую бурю эмоций. По большей части – сугубо негативных.Родившийся в 1972 году Козырев в Twitter изволит утверждать, что 90-е годы, оказывается, и являлись «пиком могущества» России. По его утверждению, отмечены они были не только «экономическим подъемом», но также и «развитием» искусства, более того – «науки, образования и бизнеса». Наша страна состояла в «большой восьмерке» и «возглавляла СНГ», в ней царили «политическая стабильность», не было войн (!!!) и вообще наблюдались полная благодать в комплекте с прилагающимся благорастворением воздухов. Оказывается, Борис Ельцин «передал» нынешнему президенту просто рай земной, а не страну, все достижения которой за последние два десятилетия были бездарно «профуканы». Понятно, по чьей конкретно вине...Современные инновационные достижения – замечательная штука. Именно они позволяют авторам подобных «откровений» осуществлять свои «вбросы», избегая при этом значительного ущерба для собственного здоровья. Сказать, что люди были шокированы, возмущены и кипели негодованием – ничего не сказать. В конечном итоге Козыреву пришлось убеждать взбеленившихся пользователей в том, что это была не более, чем шутка. Или, как модно говорить сейчас, «троллинг».Какие там шутки? Для вполне определенного круга людей «перестройка» и последовавший за ней темный и страшный период разграбления и разрушения страны является эталоном «торжества свободы и демократии». На то, что «торжество» это было мнимым, и, уж тем более, на цену, уплаченную Россией за все это, им глубоко наплевать. Напротив, им очень хочется все это повторить! Нищенские зарплаты, тотальную безработицу, разгул преступности о которых читатели напоминают Козыреву, подобные ему «светлоликие» господа «выносят за скобки», не опускаясь до подобных «плебейских» мелочей. Стрельба из танков по Белому Дому в центре Москвы видится им, наверняка «неизбежной издержкой демократизации общества», а тяжелейшая и кровавая кампания в Чечне – чем-то наподобие увлекательной военно-спортивной игры «Зарница». Они-то в ней точно не участвовали...Козырев наслаждается полученным в итоге эффектом, который он называет «взрывом мозга путинистов». Ну, это доказывает, что у них-то, по крайней мере, есть чему взрываться. Впрочем, те, кто сегодня так усердно продуцируют лживые байки о «привольном и прекрасном» житье-бытье в тот период нашей истории, который вполне можно приравнять к прочим наиболее тяжелым и трагичным испытаниям, выпавшим на долю России и ее народа, тоже не так безмозглы, как это может показаться на первый взгляд. Свою подрывную работу они пытаются вести вполне осознанно, не без четкого умысла и шкурного интереса.Но вот сердца у них точно нет. И именно в силу собственного холодного и расчетливого бессердечия подобная публика рвется ввергнуть Россию в новые 90-е, со всеми их «прелестями». Затем и лгут... Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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