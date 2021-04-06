Попытка "похоронить" "нормандский формат" обернётся против самой Украины - политолог

Украина намерена "похоронить" "нормандский формат", однако его участники договорятся и без Зеленского. "Однозначно, в "нормандском формате" могут встречаться и без Украины", - считает политолог Сергей Годный.

При помощи обострения в Донбассе власти Украины стремятся уничтожить "нормандский формат" переговоров, однако это выйдет боком самому Киеву. Такое мнение высказал политолог Сергей Годный в эфире украинского телеканала "112 Украина".

Он считает, что страны "нормандской четвёрки" вполне могут договориться о дальнейшей судьбе Донбасса и без участия Украины. Об этом свидетельствуют недавние переговоры президента России Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. СМИ уже поспешили назвать эти переговоры усечённой версией "нормандского формата".

Однозначно, в "нормандском формате" могут встречаться и без Украины… Если Украина не будет выполнять договорённости, подписанные в Париже, то политики будут договариваться без неё,

- цитирует Nation News слова политолога.

Напомним, что в минувшем году на саммите "нормандской четвёрки" в Париже подписана резолюция, фиксирующая обязательства украинской стороны. Однако за год Киев так и не выполнил свою часть договорённостей.