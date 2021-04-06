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Попытка "похоронить" "нормандский формат" обернётся против самой Украины - политолог
06 апреля 2021, 23:30 • 40 • Политика
Украина намерена "похоронить" "нормандский формат", однако его участники договорятся и без Зеленского. "Однозначно, в "нормандском формате" могут встречаться и без Украины", - считает политолог Сергей Годный.
При помощи обострения в Донбассе власти Украины стремятся уничтожить "нормандский формат" переговоров, однако это выйдет боком самому Киеву. Такое мнение высказал политолог Сергей Годный в эфире украинского телеканала "112 Украина".
Он считает, что страны "нормандской четвёрки" вполне могут договориться о дальнейшей судьбе Донбасса и без участия Украины. Об этом свидетельствуют недавние переговоры президента России Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. СМИ уже поспешили назвать эти переговоры усечённой версией "нормандского формата".
- цитирует Nation News слова политолога.
Напомним, что в минувшем году на саммите "нормандской четвёрки" в Париже подписана резолюция, фиксирующая обязательства украинской стороны. Однако за год Киев так и не выполнил свою часть договорённостей.
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