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Попытка-пытка? Рада даже после прилюдного унижения Климкина отказалась его увольнять
11 июля 2019, 23:54 • 63 • Политика
За отставку министра иностранных дел Украины в третий раз проголосовали только 160 депутатов. И это несмотря на то, что глава МИДа только недавно оказался в центре скандала с Зеленским на фоне обмена дипломатическими нотами с Россией.
В третий раз Верховная Рада отказалась принять отставку главы украинского МИДа Павла Климкина. Чтобы министр уволился, необходимо 226 голосов, в то время как в этот раз "за" проголосовали только 160 депутатов.
На отставке Климкина настаивает президент Украины Владимир Зеленский, который вступил с министром в конфликт после обмена дипломатическими нотами с Россией.
Сам Климкин еще до вступления в должность главы государства Зеленского написал заявление об отставке, но депутаты с этим решение не согласились. Президент Украины в свою очередь дважды предлагал парламенту отправить министра в отставку, но оба раза закончились неудачей.
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