Попытка-пытка? Рада даже после прилюдного унижения Климкина отказалась его увольнять

В третий раз Верховная Рада отказалась принять отставку главы украинского МИДа Павла Климкина. Чтобы министр уволился, необходимо 226 голосов, в то время как в этот раз "за" проголосовали только 160 депутатов.

На отставке Климкина настаивает президент Украины Владимир Зеленский, который вступил с министром в конфликт после обмена дипломатическими нотами с Россией.

Сам Климкин еще до вступления в должность главы государства Зеленского написал заявление об отставке, но депутаты с этим решение не согласились. Президент Украины в свою очередь дважды предлагал парламенту отправить министра в отставку, но оба раза закончились неудачей.