Попытка провалилась: Трамп пообещал порвать с Huawei, но не смог

Автор:

Кучер Егор

Когда в мае США внесли Huawei в чёрные списки Минфина и заявили о технологических и программных санкциях против компании (в частности, её отключении от Google), то мировая экономическая общественность, да и потребительские рынки по всему миру были шокированы. Затем, правда, США сделали небольшой шаг назад. Было заявлено, что Huawei хоть и присутствует в чёрных списках, но в её отношении будут действовать исключения сроком в 90 дней.

Эту новость в экономическом мире встретили двояко. Американские телекоммуникационные компании обрадовались, что им не надо срочно перекраивать все контракты и в спешке придумывать замену оборудованию Huawei, которое широко используется в США. Экономисты и аналитики, между тем, расценили такой шаг как проявление слабости со стороны Трампа. Они отмечали, что если Huawei и была ставкой на торговых переговорах с Китаем, то ставка эта не сработала и обнажила слабости США, которыми теперь будет пользоваться Пекин.

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Словно отвечая злым критикам, Трамп 18 августа, за день до окончания 90-дневных исключений, пообещал, что такого больше не повторится. Он отметил, что отсрочек больше не будет и «мы больше не собираемся заниматься бизнесом с ними».

Каково же было удивление экономистов и бизнесменов, когда выяснилось, что Трамп снова сказал не совсем то, что есть на самом деле. 19 августа по американскому времени (20 августа по мск) стало известно, что США снова предоставляют отсрочку для Huawei, и снова на 90 дней. Что пошло не так и неужели президент США оказался настолько неосведомлён и некомпетентен, чтобы обещать то, что не будет сделано?

90 дней превратились в 180

О продлении послаблений для Huawei стало известно в тот же день, когда они должны были закончиться. На это событие сразу же отреагировала почти вся западная деловая пресса, а экономисты принялись гадать, почему у Трампа слова и дела разошлись друг с другом.

В понедельник администрация Трампа согласилась разрешить некоторым компаниям США продолжать вести дела с Huawei ещё в течение 90 дней, что должно помочь сельским телекоммуникационным операторам, которые зависят от оборудования этой компании,

– написала об этом Wall Street Journal.

И хотя накануне источники сообщали, что в администрации Трампа зреет план ещё раз отложить введение полного запрета на сделки с Huawei, для подавляющего большинства экономистов произошедшее было неожиданным. Вот что говорил сам Трамп буквально за день до этого.

На данный момент, похоже, мы больше не собираемся заниматься бизнесом (с ними – прим. Царьграда),

– приводит слова президента США 18 августа Washington Post.

Тогда, общаясь с журналистами, Трамп вновь заявил, что Huawei является угрозой национальной безопасности США. Он подчеркнул, что США «не могут иметь дело» с этой китайской компанией, более того, запрет для подрядчиков федерального правительства на сотрудничество с Huawei содержался также в законопроекте о расходах на оборону, подписанном ещё в 2018 году.

Тем не менее отсрочка продлена, и вновь на 90 дней. Агентство Reuters накануне сообщало, что продление отсрочки вопреки желанию Трампа активно продавливал Минторг США. А всё потому, что президент США и его советники очень сильно сосредоточились на карательных мерах против китайской компании и не провели должный анализ последствий. Этим как раз и занималось министерство Уилбура Росса. Неудивительно, что он одним из первых объяснил, почему в итоге было принято такое решение.

Продолжая призывать потребителей отказаться от продуктов Huawei, мы понимаем, что для предотвращения сбоев необходимо больше времени,

– приводит его слова Wall Street Journal.

Господин Росс, несомненно, крайне деликатно объяснил суть. Ведь и про «просьбу отказаться» не забыл, чтобы не навлекать на себя гнев свыше. Зачем же США эта новая отсрочка?

Вредить Huawei – значит вредить американцам

Хотя Wall Street Journal заявляет, что в телекоммуникационных сетях США используется лишь 1% оборудования компании Huawei, масштабов проблемы это не меняет. Ещё в мае, когда грянул первый гром санкций против китайской компании, операторы связи в небольших американских городах поняли, что для них начинается новая жизнь.

Хотя крупные телекоммуникационные компании уже разорвали связи с Huawei, небольшие сельские операторы по-прежнему полагаются на коммутаторы Huawei, ZTE и другое оборудование, поскольку оно, как правило, дешевле,

– отмечало тогда агентство Reuters.

Фото: Veja / Shutterstock.com

Источники деловых изданий также сообщают, что решение о первой отсрочке полного запрета на бизнес с Huawei продавили региональные телекоммуникационные операторы. Сейчас они используют модемы и роутеры Huawei, так как они дёшевы. Американские аналоги обойдутся дороже, а к этим суммам нужно будет добавить ещё и затраты на переоснащение провинциальных сетей по всей стране.

Трамп ни слова не говорил о том, что власти как-то могут компенсировать эти траты небольшим и небогатым компаниям, и они справедливо решили, что он намерен воевать с Huawei за их счёт, а не за счёт федерального бюджета.

Глава Минторга Росс также обратил внимание и на главное – вероятность сбоев в оказании телекоммуникационных услуг в случае резкого отказа от оборудования Huawei. Это вновь говорит о том, что Трамп спешит наносить по Китаю удар за ударом, вероятно, добиваясь усиления своей позиции на переговорах, но не думает о последствиях.

Однако о них пытались (ключевое слово) подумать американские законодатели. Их попытка оказалась неудачной, и Wall Street Journal, например, видит в этом ещё одну причину продления отсрочки.

Члены Конгресса внесли, но не смогли принять законопроект о возмещении сельским операторам стоимости замены китайского оборудования. Руководители некоторых компаний жаловались на то, что эти предложения всё равно не позволили бы им компенсировать потери (от разрыва с Huawei – прим. Царьграда),

– написало издание.

Представители небольших компаний при этом вовсе не обрадовались такому повороту. Так, в том же материале Wall Street Journal приводит слова главы региональной компании Eastern Oregon Telecom Джо Фрэнелла, который отметил, что политика давления Трампа на Китай не позволяет его компании рассмотреть вопрос об оборудовании от Huawei для нового оптоволоконного проекта.

Он сказал также, что не хочет заменять уже установленную электронику от Huawei, так как не знает о будущих федеральных требованиях и возможных финансовых потерях. Компании находятся в подвешенном состоянии.

Речь идёт о национальной безопасности или о торговле? Мы не знаем, что, чёрт возьми, делать,

– сказал руководитель компании.

Слова и дела

Фирменный стиль Трампа – сначала сделать жёсткое и неожиданное заявление, а потом медленно и без особого шума идти на попятную. Когда о санкциях против Huawei было объявлено впервые, мировая общественность стала реагировать на них так, как будто они уже введены. Обсуждались варианты замены операционной системы Google Android на гаджетах Huawei, обсуждалось, чем компания может заменить американские полупроводники от Broadcomm и Qualcomm, которым Трамп намеревался также запретить торговать с Huawei.

Однако потом выяснилось, что меры – лишь в планах, да и вообще будет отсрочка. И тем неожиданнее после всех разговоров она выглядела. Сейчас же США снова дают отсрочку, а учитывая, что она следует сразу за словами Трампа о том, что её не будет, это уже даже не смешно.

Трамп также продолжает отрицать влияние торговой войны на американскую экономику. Он говорит, что новые пошлины бьют только по Китаю, а экономика США находится в «превосходном состоянии». Однако это не так.

14 августа Трамп отложил введение с 1 сентября пошлин по крайней мере на половину из заявленных ранее товаров из Китая. Тех самых, на 300 млрд долларов. И это было воспринято экономистами, как слабость его администрации и нарастающий хаос в торговой войне. И тут тоже есть расхождение между словами и делами, ведь Трамп грозил этими пошлинами ещё в 2018 году, считал, что это аргумент, против которого нет противодействия. Но не срослось.

Американские экономисты затем предупредили, что США и вовсе стоят на пороге рецессии из-за торговой войны, которую ведёт Трамп. Он отрицал все доводы, однако затем взял и отложил введение половины новых пошлин, чтобы успокоить обвалившиеся американские фондовые рынки. Сам Трамп комментировал это осторожно и вновь повторял мантру о «хорошей» экономике США.

Фото: Anikin Denis / Shutterstock.com

И вот 19 августа от источников в Белом доме становится известно, что администрация Трампа, опять же втихаря, думает о налоговых послаблениях, чтобы снизить риски рецессии. Выходит, правы были экономисты, а не Трамп. Об этом написали сразу и New York Times и Washington Post со ссылкой на источники в окружении Трампа. В частности, речь идёт о снижении налогов на зарплату, чтобы потушить денежной массой пожар в фонде оплаты труда американских рабочих.

Получается интересная для нас и удручающая для Трампа картина. Говорит он одно, а делает совершенно другое. В Twitter и публичных выступлениях президент США – жёсткий лидер, который идёт напролом. В поступках его администрации всё уже иначе. Вместо того, что обещает Трамп, получаются сплошные отмены, отсрочки, послабления и заявления о тревожных признаках кризиса в экономике страны.

За реальные дела Трампа потом пытаются оправдаться чиновники его администрации, которые объясняют, что пока вынуждены поступать именно так и никак иначе, а президент имел в виду не совсем то, о чём говорил. Так уже поступали и глава Минфина Стивен Мнучин, и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а теперь вынужден был оправдываться и Уилбур Росс, глава Минторга.

Бардаку в администрации Трампа сейчас противостоит взвешенная и последовательная позиция Китая. Он девальвировал свою валюту в ответ на новые пошлины, чем защитил экономику и повысил стоимость экспорта. Huawei же пока может без проблем обновлять Android из-за послаблений, хотя уже разработала собственную операционную систему Harmony. Бизнес с США продолжается, потому что Трамп, что бы он ни говорил, остаётся заложником многополярных экономических отношений и уже достаточно навредил экономике собственной страны.