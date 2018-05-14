Попытка прорыва: «Двухсотые» потери в боях под Горловкой

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Девять военнослужащих ВСУ погибли при попытке прорыва позиций сил Донецкой народной республики в «серой зоне» в районе города Горловка. Об этом в субботу, 12 мая, рассказал журналистам начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

«Украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении… Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери», — сообщил он.

По его словам, ВСУ потеряли до 9 человек убитыми, еще пятеро получили ранения. Также погибли двое военнослужащих ДНР.

На вопрос, как можно расценивать действия Украины, он ответил, что «это можно назвать попыткой прорыва наших позиций для того, чтобы взять под контроль определенный район с целью создания плацдарма для дальнейшего захвата».

Безсонов также добавил, что украинские военные заняли дачный поселок Чигари в «серой зоне». При этом он оценил их положение, как «тактически невыгодное. Тем не менее, по его словам, командование ВСУ все равно будет использовать этот факт для пиара и оправдания своих потерь.

Отметим, что в пресс-центре операции Объединенных сил Украины заявили, что активные боевые действия в Донбассе продолжались на всех направлениях, а потери ВСУ составили всего три человека ранеными.

Стоит также добавить, что ВСУ на следующий день подвергли обстрелу окраины Горловки, где была совершена попытка прорыва. В оперативном командовании ДНР полагают, что украинская сторона использовала данный обстрел для эвакуации погибших и раненых бойцов, оставшихся в этом районе в результате неудачной попытки прорыва на этом направлении днем ранее.

— В последние недели в Донбассе с пугающей частотой сообщают о наступательных акциях ВСУ и подвозе к линии разграничения живой силы и боевой техники, — напоминает директор Центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

— Говорят также о развертывании тыловой инфраструктуры. Для чего всё это делается украинской стороной? Трудно увидеть во всем этом что-то иное кроме подготовки к войне. Или, по крайней мере, создания комплексных условий для войны. Третий рейх стягивал войска к восточной границе, а в Москве успокаивали себя тем, что Гитлер создает дымовую завесу перед нападением на Великобританию.

События под Горловкой, на мой взгляд, работают в пользу версии о подготовке условий к наступательной войне, то, что я уже давно называю блицкригом. Украина стремится создать максимально выгодные условия перед наступлением и для этого целенаправленно организует захват выгодных рубежей и плацдармов.

— Можно ли говорить о серьёзной попытке прорыва и серьёзных потерях?

— По официальным данным оборонного ведомства ДНР, украинская армия потеряла 9 человек, Народная милиция ДНР — двух бойцов. Это большие потери для позиционной войны в Донбассе. Хочу выразить глубокие соболезнования всем родным и близким наших погибших ребят. Особенно обидно, что они ушли сразу за празднованием Великой Победы и годовщины референдума о независимости ДНР.

— Насколько важен участок, который украинская армия пыталась взять под контроль?

— Горловка — один из крупнейших городов ДНР, важный экономический центр, имеет большое стратегическое значение для всей обороны Донбасса. Недаром в различных прогнозах будущей большой войны, в том числе, украинского происхождения, городу уделялось повышенное внимание. Помимо важнейшего экономического и демографического значения Горловка прикрывает путь в ЛНР. Рискую быть неоригинальным, но потеря Горловки стала бы критичным для обороны всего Донбасса. Вот почему с весны 2014 года ещё во времена легендарного команданте Безлера за город шла такая напряженная драка.

— Насколько «вгрызание» ВСУ в серую зону приближает начало масштабного наступления?

— Приближает и опасно приближает. Подтягивание войск, развертывание полевых госпиталей и в целом тыловой инфраструктуры ВСУ вдоль линии разграничения, захват удобных плацдармов для наступления — всё работает на одну цель, всё является частью одного плана.

— Представитель ДНР сказал, что несмотря на большие потери, украинское командование все равно попытается представить данный эпизод в позитивном свете в целях пиара и оправдания своих потерь. Это все ещё работает?

— Скажу ещё одну банальность: война в Донбассе ведется не только на полях сражений, но и в информационном пространстве. Почитайте украинскую прессу, что говорит, к примеру, главный «информационный воин» Украины Тымчук. Россия активизирует обстрелы в Донбассе, нарушает «Минск» и т. д. и т. п. Не совсем понятно, правда, зачем тогда Россия вообще пошла на подписание Минских соглашений, которые, напомню, были инициированы украинской стороной в ходе катастрофического для украинцев Дебальцевского котла. Но не придется сомневаться, что уровень потерь украинской пропагандой будет занижен, а цели прорыва оправданы. Либо украинские бойцы освобождали территорию, временно захваченную «оккупантами». Либо отбивали агрессию «оккупантов». Что бы ни случилось в Донбассе, господствующего на Украине общественного мнения не переломить: большинство жителей этой страны убеждены в большей или меньшей правдивости официальной пропаганды. Ситуация сильно разнится в зависимости от региона. Но в целом, повторюсь, официальной пропаганде верят.

— Украинские войска действуют в соответствии с принципом: «Не съем — так надкушу!», — уверен донецкий политолог, историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

— Насколько важен для обеих сторон данный участок? Какую роль он будет играть в полноценной войне?

— Хутор Чигири (или Чигари — как его ещё называют в военных сводках) — это неофициальное название восточной части посёлка Ленинское (переименован киевской властью в Пивденное, входит в состав города Дзержинск, или, как его именуют украинские оккупанты — Торецк), до недавнего времени этот населенный пункт находился под контролем ДНР. Это преимущественно дачная местность, расположенная в верховьях Железной балки, особой ценности для военных она не представляет, так как находится в низине. Зато к ней примыкает шахта имени Гагарина, и она действительно является лакомым куском. Во-первых, господствующая над местностью высота. Во-вторых — обилие терриконов и прочих породных отвалов, позволяющих оборудовать наблюдательные посты, а также снайперские и артиллерийские позиции. Поэтому на самом деле именно эту шахту и пытались захватить бандеровцы, но получили достойный отпор и решили отыграться захватом «серой зоны».

— Можно ли ожидать повтора попыток прорыва?

— Не думаю, что бандеровцы настолько глупы, чтобы вновь наступить на эти грабли в ближайшее время. Породные отвалы — это сильно пересечённая местность, выгодная для обороняющихся, но не для наступающих. Без мощной артиллерийской подготовки там делать нечего, равно как и действовать там двумя ротами: именно о таком количестве карателей сообщается в сводках. Какие-либо беспокоящие атаки со стороны ВСУ могут быть, но не более.

«Вгрызание» карателей в «серую зону» — это скорее пропагандистский и психологический ход: повторюсь, что в военном отношении эти участки ценности не имеют. Это больше напоминает метод «блошиного укуса»: неприятно, хотя и реального вреда нет. То, что сейчас развязал Запад и против Донбасса, и против России — это самая настоящая война нервов. Враг постоянно наносит нам в огромном числе «булавочные уколы» в надежде на то, что у нас сдадут нервы, и мы вспылим, а значит — позволим навязать нам уже заранее просчитанный и проигрышный для нас план действий. Поэтому главное наше оружие в такой ситуации — это выдержка, выдержка и ещё раз выдержка.

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