«Попытка предотвратить уход в Московский патриархат»: Константинополь распускает экзархат русских приходов в Европе

Константинополь принял решение распустить приходы русской традиции в Западной Европе. Целью такого шага Священный синод назвал усиление связи русских приходов с церковью Вселенского патриархата. Причин для роспуска может быть несколько, в их числе — антироссийские настроения, считают эксперты. Кроме того, аналитики не исключают, что Константинополь опасается массового перехода русских приходов под юрисдикцию Московского патриархата.

Патриархат Константинополя принял решение расформировать экзархат приходов русской традиции в странах Европы. Об этом говорится в заявлении Вселенского патриархата.

«Священный синод Вселенского патриархата в ходе заседания 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие патриархального томоса 1999 года», — говорится в заявлении.

В коммюнике отмечается, что роспуск Западноевропейского экзархата русских приходов отвечает «пастырским нуждам нашего времени». Цель решения, добавили в патриархате, состоит в том, чтобы усилить связи приходов русской традиции с церковью Константинопольского патриархата.

«Константинопольский патриархат принял решение присоединить (русские) приходы к различным митрополиям Константинопольского патриархата в странах, где они находятся», — цитирует заявление РИА Новости.

В свою очередь, в Архиепископии православных русских церквей заявили, что не получали официального уведомления в связи с решением Константинопольского патриархата.

«Приходы так просто не подчинятся»

Первоначально экзархат русских церквей в Западной Европе создавался на временной основе. Его образование было обусловлено тяжёлым положением церкви в СССР, рассказал в беседе с RT замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

«Патриарх Константинопольский Фотий, который принял в свою юрисдикцию митрополита Евлогия, возглавлявшего русские приходы в Западной Европе, при этом выражал уверенность, что временное подчинение этих приходов Константинополю будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено единое представительство святой братской русской церкви. В 1965 году временный экзархат уже был приостановлен в своём действии и распущен», — объяснил он.

Отметим, что в 1965 году Патриарх Константинопольский Афинагор отказался от юрисдикции над приходами русской традиции в Западной Европе. Однако спустя шесть лет Константинопольский патриархат восстановил покровительство над приходами русского Западноевропейского экзархата. Тогда он был преобразован в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе.

Однако на этот раз о решении распустить экзархат Константинопольский патриархат не уведомил духовенство церквей русских традиций.

«Теперь мы видим, что экзархат упразднили. При этом очевидно, что для нынешнего его главы решение стало неожиданностью — с ним никто не посоветовался. С духовенством экзархата и его прихожанами тоже не посоветовались. Решение принято было в волевом порядке», — отметил Балашов.

Вместе с тем эксперты выразили мнение, что духовенство русских приходов не согласится с решением Константинопольского патриархата. Владыка Иоанн будет созывать совет архиепископии, считает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

«Архиепископия не собирается сдаваться и намерена обсудить ситуацию и решить, как действовать. Приходы будут сопротивляться, может, вся архиепископия примет какое-то решение», — рассказал он в беседе с RT.

Экзархат имеет 65 приходов, 32 общины и 11 действующих церквей, а также два монастыря. Они расположены на территориях Франции, Нидерландов, Бельгии, Германии, Великобритании, Норвегии и Швеции.

Если следовать логике постановления Святейшего синода, приходы русской традиции должны будут подчиниться тем архиереям греческих метрополий, которые в этих странах расположены, добавил Петрушко.

«Но я не уверен, что это произойдёт, приходы так просто не подчинятся. В странах Западной Европы существует определённое религиозное законодательство, которое подразумевает большую свободу приходских структур», — заключил эксперт.

Массовый уход

Причин для принятия такого решения Святейшим синодом может быть несколько, подчёркивают эксперты. Одна из них — опасения в связи с возможным переходом приходов русской традиции под юрисдикцию Московского патриархата или Русской зарубежной церкви, отметил Владислав Петрушко.

«Мы видим, что в русских приходах в Западной Европе явно прослеживается недовольство действиями на Украине. Недавно священнослужители Флорентийского прихода заявили, что уходят в юрисдикцию Русской зарубежной церкви. Так что это попытка принять превентивные меры, не допустить массового ухода в Московский патриархат или Русскую зарубежную церковь», — объяснил он.

Такой же точки зрения придерживается Балашов. Протоиерей отметил, что множество приходов русской традиции уже давно стремятся к консолидации с Московским патриархатом. При этом РПЦ не отказывала приходам экзархата в приёме их в свою юрисдикцию.

«В 2004 году в Западной Европе возникло «Движение за поместное православие русской традиции». Это такая общественная организация, преимущественно из мирян, которая стремилась к развитию диалога с Москвой и консолидации русских церковных общин. Таким образом, отдельные общины, находившиеся в составе экзархата, переходили в состав Русской церкви», — рассказал он в беседе с RT.

Вместе с тем эксперты отмечают, что решение Константинополя также может быть обусловлено антироссийскими настроениями. Параллельно Константинополь может выполнять и политический заказ, действуя заодно с Западом, не исключил Петрушко.

«С одной стороны, это развитие амбиций Константинополя, где РПЦ представляется главным препятствием для превращения Константинополя в главную патриархию. Русская церковная традиция — препятствие для Константинополя», — считает эксперт.

Патриарх Константинопольский Варфоломей

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Напомним, в октябре Священный синод Русской православной церкви сообщил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Такое решение было принято на фоне заявлений Константинополя о предоставлении автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Причиной для разрыва связей РПЦ с Константинополем стало также и прекращение действия томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

«Раскол остаётся расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля», — заявил митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания Священного синода РПЦ.