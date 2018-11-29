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«Попытка предотвратить уход в Московский патриархат»: Константинополь распускает экзархат русских приходов в Европе
29 ноября 2018, 02:39 • 66 • В России
Константинополь принял решение распустить приходы русской традиции в Западной Европе. Целью такого шага Священный синод назвал усиление связи русских приходов с церковью Вселенского патриархата. Причин для роспуска может быть несколько, в их числе — антироссийские настроения, считают эксперты. Кроме того, аналитики не исключают, что Константинополь опасается массового перехода русских приходов под юрисдикцию Московского патриархата.
AFP © OZAN KOSE
Патриархат Константинополя принял решение расформировать экзархат приходов русской традиции в странах Европы. Об этом говорится в заявлении Вселенского патриархата.
«Священный синод Вселенского патриархата в ходе заседания 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие патриархального томоса 1999 года», — говорится в заявлении.
В коммюнике отмечается, что роспуск Западноевропейского экзархата русских приходов отвечает «пастырским нуждам нашего времени». Цель решения, добавили в патриархате, состоит в том, чтобы усилить связи приходов русской традиции с церковью Константинопольского патриархата.
«Константинопольский патриархат принял решение присоединить (русские) приходы к различным митрополиям Константинопольского патриархата в странах, где они находятся», — цитирует заявление РИА Новости.
В свою очередь, в Архиепископии православных русских церквей заявили, что не получали официального уведомления в связи с решением Константинопольского патриархата.
«Приходы так просто не подчинятся»
Первоначально экзархат русских церквей в Западной Европе создавался на временной основе. Его образование было обусловлено тяжёлым положением церкви в СССР, рассказал в беседе с RT замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.
«Патриарх Константинопольский Фотий, который принял в свою юрисдикцию митрополита Евлогия, возглавлявшего русские приходы в Западной Европе, при этом выражал уверенность, что временное подчинение этих приходов Константинополю будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено единое представительство святой братской русской церкви. В 1965 году временный экзархат уже был приостановлен в своём действии и распущен», — объяснил он.
Отметим, что в 1965 году Патриарх Константинопольский Афинагор отказался от юрисдикции над приходами русской традиции в Западной Европе. Однако спустя шесть лет Константинопольский патриархат восстановил покровительство над приходами русского Западноевропейского экзархата. Тогда он был преобразован в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе.
Однако на этот раз о решении распустить экзархат Константинопольский патриархат не уведомил духовенство церквей русских традиций.
«Теперь мы видим, что экзархат упразднили. При этом очевидно, что для нынешнего его главы решение стало неожиданностью — с ним никто не посоветовался. С духовенством экзархата и его прихожанами тоже не посоветовались. Решение принято было в волевом порядке», — отметил Балашов.
Вместе с тем эксперты выразили мнение, что духовенство русских приходов не согласится с решением Константинопольского патриархата. Владыка Иоанн будет созывать совет архиепископии, считает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Экзархат имеет 65 приходов, 32 общины и 11 действующих церквей, а также два монастыря. Они расположены на территориях Франции, Нидерландов, Бельгии, Германии, Великобритании, Норвегии и Швеции.
Если следовать логике постановления Святейшего синода, приходы русской традиции должны будут подчиниться тем архиереям греческих метрополий, которые в этих странах расположены, добавил Петрушко.
«Но я не уверен, что это произойдёт, приходы так просто не подчинятся. В странах Западной Европы существует определённое религиозное законодательство, которое подразумевает большую свободу приходских структур», — заключил эксперт.
Массовый уход
Причин для принятия такого решения Святейшим синодом может быть несколько, подчёркивают эксперты. Одна из них — опасения в связи с возможным переходом приходов русской традиции под юрисдикцию Московского патриархата или Русской зарубежной церкви, отметил Владислав Петрушко.
Такой же точки зрения придерживается Балашов. Протоиерей отметил, что множество приходов русской традиции уже давно стремятся к консолидации с Московским патриархатом. При этом РПЦ не отказывала приходам экзархата в приёме их в свою юрисдикцию.
«В 2004 году в Западной Европе возникло «Движение за поместное православие русской традиции». Это такая общественная организация, преимущественно из мирян, которая стремилась к развитию диалога с Москвой и консолидации русских церковных общин. Таким образом, отдельные общины, находившиеся в составе экзархата, переходили в состав Русской церкви», — рассказал он в беседе с RT.
Вместе с тем эксперты отмечают, что решение Константинополя также может быть обусловлено антироссийскими настроениями. Параллельно Константинополь может выполнять и политический заказ, действуя заодно с Западом, не исключил Петрушко.
«С одной стороны, это развитие амбиций Константинополя, где РПЦ представляется главным препятствием для превращения Константинополя в главную патриархию. Русская церковная традиция — препятствие для Константинополя», — считает эксперт.
Напомним, в октябре Священный синод Русской православной церкви сообщил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Такое решение было принято на фоне заявлений Константинополя о предоставлении автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Причиной для разрыва связей РПЦ с Константинополем стало также и прекращение действия томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.
«Раскол остаётся расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля», — заявил митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания Священного синода РПЦ.
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