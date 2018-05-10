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«Попытка поторговаться»: в России ответили на решение Гаагского суда по компенсации за крымские активы

10 мая 2018, 18:39  •  79 • Украина
Суд в Гааге принял решение по иску к России украинских компаний, в том числе «Нафтогаза», которые требуют возместить активы, утраченные после присоединения Крыма к РФ. Подробности вердикта не сообщаются, но, по информации СМИ Украины, суд обязал Россию выплатить $159 млн. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не считает себя стороной в этом деле. Между тем эксперты уверены, что требование возмещения убытков говорит о готовности Киева отказаться от Крыма за денежную компенсацию.
 
© Максим Блинов / РИА Новости
 

Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к России из-за утраченных активов в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение Гаагского суда по иску Украины к РФ.

«Вы знаете, что Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае», — сказал он.

Ранее постоянная палата третейского суда в Гааге приняла решение по иску украинских компаний, которые требуют компенсации от России за утраченные в Крыму активы после присоединения полуострова к РФ. Об этом сообщается на сайте палаты. Отмечается, что арбитраж 23 марта «объявил об окончании слушания дела». 

«2 мая 2018 года состав арбитража вынес единогласное решение, что касается вопросов ответственности и убытков», — говорится в пресс-релизе. Какое именно решение было принято, не уточняется.

Как сообщил в своём Twitter «Нафтогаз» со ссылкой на СМИ, Гаагский суд обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов. «Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма»,— указано на скриншоте, опубликованном в Twitter.

Перша ластівка) pic.twitter.com/seozhSRG7R

— Нафтогаз України (@NaftogazUK) May 10, 2018

По данным украинских СМИ, сумма, которую Россия якобы должна возместить украинским компаниям, составляет $159 млн.

«Кроме того, трибунал постановил, чтобы ответчик выплатил компенсацию истцам за их юридические расходы и издержки на арбитражное разбирательство», — сообщает УНИАН.

Отмечается, что речь идёт о выплате компенсации 18 украинским компаниям и одному физическому лицу.

«Шаг навстречу признанию Крыма Россией»

Если Киев требует компенсаций за крымские активы, это значит, что он смирился с признанием полуострова российским. Об этом заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«В этой политике для Украины есть серьёзная проблема: требуя компенсации, она не догадывается, что признаёт факт, что Крым — больше не Украина. Если Украина, как государство, считает, что Крым — временно утраченная территория, за что тогда платить? Значит, Киев просто просит денег. Это уже не заявление, что это их земля, а попытка поторговаться. Это шаг навстречу признанию Крыма российской территорией», — сказал он в разговоре с RT.

По мнению эксперта, Москва не будет выплачивать Киеву никакой компенсации. «Думаю, что Россия платить ничего не будет — наверняка будет обжаловать», — отметил Симонов.

  • Вид на Генуэзскую крепость в Судаке
  • © Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Из политической в экономическую плоскость»

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Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров назвал решение Гаагского суда политическим. По его мнению, российская сторона не станет ничего выплачивать Киеву.

«Во-первых, мы должны понимать, что российская сторона в этом процессе не участвовала. По той причине, что считает: вопрос утраты активов украинскими бизнесменами вследствие воссоединения Крыма и России не относится к компетенции данного суда. Поэтому решение было принято без участия России. Понятно, что Россия будет его оспаривать и ни на какие выплаты по данному вопросу не пойдёт, потому что мы понимаем, что это решение в первую очередь политическое. И перевод его в экономическую плоскость говорит о том, что украинская сторона пытается из любой истории, даже невыгодной для себя, всё равно получить выгоду — если не политическую, то экономическую», — пояснил он в беседе с RT.

Эксперт отметил, что в поведении Киева наметилась интересная тенденция. 

«Если не удаётся политически Россию обвинить в каких-то шагах, то пытаются предложить какие-то экономические санкции в отношении России... Как раз переход этого диалога из политической плоскости в экономическую может говорить о том, что Украина ищет пути выгодно отказаться от Крыма. То есть она готова сдать Крым, если получит определённые деньги. Украинские компании, кстати, никто просто так с территории Крыма не выгонял. Всем бизнесменам достаточно было перерегистрировать свои компании согласно российскому законодательству», — считает Шатров.

Претензии «Нафтогаза» к России из-за Крыма

В марте «Нафтогаз Украины» повысил исковые требования к РФ по утраченным активам в Крыму. Сумма выросла до $8 млрд с учётом процентов.

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«Уже в этом году можем выиграть до 8 миллиардов долларов. Ответчик — государство РФ, 5 миллиардов было без процентов, 8 миллиардов — с ожидаемыми процентами», — сообщил тогда главный коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» рассчитывает на компенсацию за национализацию имущества «Черноморнафтогаза» и «Укртрансгаза», проведённую крымским правительством после присоединения полуострова к России.

До вхождения Крыма в состав РФ «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз», снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».

В Крыму же на претензии «Нафтогаза» ответили встречными требованиями возместить жителям полуострова расходы, которые они понесли, когда полуостров был украинской территорией.

«Нафтогаз» ранее уже предъявлял претензии Москве в рамках российско-украинского двустороннего инвестиционного соглашения. Так, октябре 2016 года компания требовала взыскать с России $2,6 млрд через Международный инвестиционный арбитраж.

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