«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа. В компании считают, что цена на российское голубое топливо якобы завышена. Вместе с тем в PGNiG подчеркнули, что открыты для предложений. По словам экспертов, подобные заявления Варшава делала и раньше, однако всегда с оговорками, чтобы таким образом получить более выгодную цену на газ. Аналитики не исключили, что за этим может скрываться и политическое решение польских властей полностью отказаться от российского топлива.

Польская нефтегазовая компания PGNiG объявила, что не собирается после 2022 года продлевать контракт с «Газпромом». Соответствующее заявление сделал глава компании Пётр Возняк во время XXIX Экономического форума в польской Крынице-Здруй​​​.

«Ямальский контракт истекает в 2022 году. Мы не собираемся его продлевать», — сказал он.

Такой шаг он объяснил тем, что цена на газ в нём якобы завышена. Также поляков не устраивает система take-or-pay («бери или плати»), которая включена в договор. Согласно этому условию, поставщик обязуется поставить товар в максимальном объёме, а покупатель должен при этом оплатить определённую его часть, даже если на деле он её не приобрёл.

Таким образом поставщик страхует свои капиталовложения, сделанные для обеспечения поставок в максимальном объёме. При этом, если бы стороны отказались от системы take-or-pay, эти риски вошли бы в стоимость продукта, что привело бы к его удорожанию.

Польша ежегодно потребляет более 15 млрд кубометров газа, при этом самостоятельно добывает меньше половины. Остальную часть ей приходится импортировать, главным образом из России. По контракту с «Газпромом» Варшава может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа. Поставки при этом осуществляются по газопроводу «Ямал — Европа», который проходит через территорию Белоруссии.

Woźniak (#PGNiG): W 2022 r. #KontraktJamalski szczęśliwie wygasa. Nie zamierzamy go przedłużać z partnerem, jakim jest #Gazprom. Przez ostatnie lata okazał się on niewystarczająco wiarygodny #BA24#Krynica2019#ForumEkonomiczne2019 — Biznes Alert (@BiznesAlert) September 4, 2019

Возняк добавил, что в Польше считают цену на российский газ завышенной. При этом, отвечая на вопросы журналистов о дальнейшем сотрудничестве с «Газпромом», он отметил, что в Польше рассмотрят предложения, если они поступят.

Торг и политика

По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, подобные заявления делаются Варшавой для того, чтобы выторговать себе более выгодную цену на газ.

«Заявление главы польского концерна — попытка поторговаться. Конечно, политическая основа тут тоже есть, но она вторична. Поляки хотят получить оптимальную цену, объявляя, что якобы российский газ невыгоден в нынешних условиях. Польша уже несколько раз афишировала, что продления не будет, но при этом всегда была оговорка», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом он подчеркнул, что к 2022 году ситуация на газовом рынке может сильно измениться, причём не в пользу потребителей.

«Предметно рассуждать и строить какие-то сценарии можно будет как минимум через два года, поскольку к этому времени конъюнктура может сложиться не в пользу потребителя. Засилье сжиженного газа может привести к тому, что СПГ-проект к этому времени сам себя придушит, поскольку большое предложение в целом снижает цену на газ, а у «Газпрома» есть всё для того, чтобы снижать цену и быть более гибким», — пояснил Пасечник.

Действительно, для «Газпрома», по данным Bloomberg, продажа газа останется рентабельной даже при цене от $125 до $142 за кубометр, в то время как для поставок американского СПГ в Европу эта цифра почти в два раза выше — от $213 до $266.

Руководитель PGNiG Пётр Возняк

Reuters

© Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski

В свою очередь, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев считает, что решение является частью многолетней политики Варшавы по отказу от российских энергоносителей. По его мнению, этот курс основывается не на экономических соображениях, а на политических.

«Заявление Возняка — политический ход, который вписывается в тенденцию последних лет. Польша давно поставила задачу — добиться независимости от российских энергоресурсов, которые всегда были в 2—3 раза дешевле, чем норвежские, американские или катарские», — сказал он в интервью RT.

Как пояснил аналитик, прежние власти, несмотря на риторику об энергетической независимости, на практике всё же ставили во главу угла вопросы экономической целесообразности и продолжали закупать российский газ. Правившая с 2007 по 2015 год партия «Гражданская платформа» намеревалась продлить контракт с «Газпромом» до 2037 года. Однако ситуация изменилась с приходом к власти партии «Право и справедливость».

«Предыдущие польские власти всегда делали выбор в пользу экономии и в итоге, несмотря на лозунги об энергетической независимости, продлевали контракты с «Газпромом». После того как в 2015 году партия «Право и справедливость» пришла к власти, новое правительство объявило, что будет добиваться ухода Польши от энергетической зависимости от Москвы, невзирая на затраты», — заявил Волобуев.

По словам Пасечника, возможный отказ Варшавы от российского газа не сильно скажется на доходах «Газпрома», поскольку масштаб польского рынка несравним с другими потребителями российских энергоносителей.

«Для России польский рынок не столь внушителен, чтобы за него держаться, поскольку по своим размерам он не сравнится с рынками Германии или Италии. Кроме того, к 2020 году у «Газпрома» будет работать диверсификация, на китайском рынке появится трубный газ, который будет проходить по всей Сибири. Думаю, что за трубный российский газ предстоит борьба в Европе», — сказал эксперт.

В поисках альтернативы

Альтернативу российскому газу Польша видит в импорте сжиженного природного газа из США и Катара. В 2018 году Варшава подписала контракт с американской компанией Cheniere Marketing International сроком на 24 года. Согласно его условиям, в период с 2019 по 2022 год Польша получит около 0,73 млрд кубометров газа, а в 2023—2042 годах — уже около 39 млрд кубометров.

В том же году Варшава заключила договор с другой американской фирмой — Venture Global LNG. Она в течение 20 лет обязуется поставлять СПГ Польше в объёме 2 млн тонн.

По мнению Пасечника, для Польши в плане логистики американский газ окажется дороже российского. Он также подчеркнул, что долгосрочные контракты по поставкам трубного газа гораздо выгодней, чем СПГ, с точки зрения стабильности цен.

«Поляки не учитывают момент «высокого» сезона, который меняет цены на газ и демонстрирует, насколько долгосрочные контракты стабильнее и коммерчески интереснее», — пояснил он.

При этом у Варшавы и Вашингтона в этом вопросе далеко идущие планы: они намереваются сделать из Польши центр реэкспорта доставленного из США голубого топлива. Таким образом, Варшава получит статус крупного регионального газового хаба, из которого газ будет поступать в том числе в страны Восточной Европы.

Поставка США СПГ в Польшу

Reuters

© Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz

По мнению Волобуева, отказ от российского газа может быть объяснён этими планами.

«Это заявление связано с намерением Польши стать крупнейшим региональным газовым хабом», — сказал он.

Балтийская труба

Ещё один рассматриваемый польским руководством вариант диверсификации поставок газа — строительство газопровода Baltic Pipe, который свяжет Польшу и Данию. Через него в Варшаве надеются получать норвежский газ. О такой возможности сказал журналистам и Возняк. Газопровод позволит поставлять до 10 млрд кубометров газа в страну ежегодно. Реализация этого проекта началась ещё в 2001 году, однако затем от него было решено отказаться, так как его экономическая обоснованность вызвала вопросы.

Затем проект ещё несколько раз возрождался, однако на 2019 год строительство газопровода так и не началось. К тому же если дело дойдёт до прокладки труб, то Варшаве придётся согласовывать это с Россией, поскольку маршрут Baltic Pipe будет пересекать «Северный поток — 2», который уже на 76% закончен, сообщила в январе этого года The Financial Times.

«Baltic Pipe — эфемерная модель, которая вряд ли будет реализована, поскольку для того, чтобы проложить этот газопровод, нужно будет пересечь на дне моря «Северный поток — 2». Это придётся обсуждать в том числе и с «Газпромом». В таком случае российская компания сможет выставить заявку, что она хочет закачивать в Baltic Pipe свой газ на условиях Третьего энергопакета, который подразумевает бронирование 50% мощностей от сторонних поставщиков. Так что у «Газпрома» есть шансы оказаться в Baltic Pipe со своим газом», — пояснил Пасечник.

Напомним, Третий энергетический пакет — часть европейского законодательства, направленная на борьбу с монополией на энергетическим рынке. Цель его принятия — не дать поставщику энергоресурсов контролировать также и пути доставки, например газопроводы, что позволило бы ему не пускать на рынок конкурентов.