«Попытка поторговаться»: как Украина намерена добиваться от России уступок по газу

Украина назвала объём транзита газа, который она готова принять от России после 2019 года По словам украинского министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, стране нужны как минимум 40 млрд кубометров. В противном случае, отметил он, прокачка топлива будет невыгодна. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что транзит через Украину может сохраниться в объёме, не превышающем 15 млрд кубометров в год. При этом он предупредил, что для этого в Киеве должны обосновать экономическую целесообразность нового контракта. Его позицию поддержал и глава Минэнерго России Александр Новак, который сообщил о выдвинутом условии вице-президенту Еврокомиссии по энергосоюзу Марошу Шефчовичу.

Украина будет настаивать на том, чтобы Россия прокачивала через её территорию не менее 40 млрд кубометров газа после 2019 года. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Он отметил, что на иных условиях транзит топлива Киеву будет не выгоден.

«Украина не пойдет на такие (меньшие. — RT) объёмы, потому что для Украины они будут экономически не выгодными. То есть нам нужно будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объёмы газа», — цитирует министра агентство Укринформ.

По его словам, в Киеве расчитывают на заверения Еврокомиссии о том, что она приложит все усилия для сохранения транзита газа через страну.

«Мы будем бороться, чтобы сохранить транзит более 40 млрд кубометров», — добавил Насалик.

Сохранятся крохи

При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер накануне, 10 апреля, заявил, что Украине не стоит ждать от России прежних объёмов прокачки топлива. Ведь у российской компании к 2020 году появятся новые пути доставки газа своим партнёрам — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объёмах. Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объёме 10-15 миллиардов кубометров в год», — пояснил он.

Миллер также отметил, что перед этим, однако, украинской стороне придётся «обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

Эксперты считают, что обозначенная Украиной цифра объёма может быть лишь стратегическим ориентиром. В частности, по мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, Киеву вряд ли удастся продавить свои условия, если «Газпром» сочтёт их для себя неприемлимыми.

«Мы наконец-то услышали от Украины их цифру, речь идёт о 40 млрд кубометров. Понятно, что у «Газпрома» планка ниже. На 40 млрд можно выйти, но не на этапе 2020 года. Эта цифра может быть неким стратегическим ориентиром. Чтобы европейцы могли без рисков ожидать поставок по украинской ГТС, а мы могли иметь адекватный тарифы и техногенную гарантию, нужны вложения в украинскую ГТС, а они пока не на должном уровне», — пояснил он RT.

Поставили в известность

О необходимости получить от Украины экономически обоснованный и конкурентный план по транзиту газа в телефонной беседе с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем говорил и глава Минэнерго России Александр Новак.

«Отмечена готовность российской стороны рассмотреть возможность задействования газотранспортной системы Украины с 1 января 2020 года с учётом экономически обоснованных и конкурентных условий её использования», — говорится в сообщении российского ведомства.

Александр Новак и Марош Шефчович после встречи в Москве в 2016 году

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Министр также подтвердил приверженность России своим обязательствам по бесперебойной поставке топлива европейским странам, в том числе и через территорию Украины.

Помимо этого, Новак и Шефчович договорились провести двустороннюю встречу в свете продолжающихся консультаций между «Газпромом» и «Нафтогазом». Однако дата и место их переговоров пока не назначена.

Как отметил Александр Пасечник, Киеву не стоит ждать от российской компании благотворительности и готовности поступиться в угоду ему энергетической безопасностью Европы.

«Почему мы должны рисковать, ставить под удар энергетическую безопасность Европы в угоду Киеву, когда у нас будут новые мощности в виде «Северного потока — 2», двух веток «Турецкого потока», одна из которых забронирована для европейского рынка. Понятно, что Украина желает обеспечить себе транзитные преференции. Чем больше прокачка — тем лучше для бюджетных характеристик. Но мы всё равно будет исходить из прагматизма. Я так понимаю, европейцы услышат доводы «Газпрома», — сказал он.

В любом случае, считает эксперт, и Украине, и России, и ЕС предстоят сложные переговоры в этой сфере. При этом он допустил, что со временем Киеву обеспечат желаемые им объёмы прокачки.

«Возможно, в стратегическом смысле к этой цифре и придём, здесь абсолютно экономическая модель должна быть, а не политическая», — добавил Пасечник.

Труба газопровода на дожимной компрессорной станции Харампурского месторождении

РИА Новости

© Евгений Биятов

Торговля за преференции

Сейчас Украина любыми способами пытается обеспечить себе хоть какие-то гарантии того, что Россия не прекратит транзит своего газа через неё. Поэтому цифра в 40 млрд — это пробный камень со стороны киевских властей.

«Транзит — это источник доходов и газовой отрасли, и бюджета Украины. Поэтому также очевидно, что чем выше объёмы транзита, тем больше денег будет в стране. Поэтому сейчас они пытаются использовать ситуацию пока не начата активная фаза прокладки морской части трубы «Северного потока — 2», чтобы хоть как-то выторговать себе хоть какие-то преференции», — заявил RT директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Однако, подчеркнул он, «Газпром» в этом случае будет действовать в первую очередь исходя из собственных интересов.

«Заявление о 40 млрд — это попытка поторговаться. Потому что мы уже в течение продолжительного времени слышим от и российской, и европейской сторон, что транзит будет сохранён, но исходя и потребности стран ЕС, для которых маршрут через Украину является оптимальным. В данном случае не украинской стороне выставлять условия, потому что она предоставляет услугу. В нашей ситуации у «Газпрома» есть договоры на поставку газа конкретным компаниям на территории Европы, и соответственно он должен смотреть каким образом ему дешевле доставить им газ», — резюмировал Кулагин.