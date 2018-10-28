Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: Если провокации из Идлиба продолжатся, Россия оставляет за собой...
Соло Эрдогана: Путин, Меркель и Макрон оказались в Стамбуле «вторыми скрип...
Антисемит и критик Трампа: что известно об устроившем стрельбу в синагоге Питтсб...
«Приверженность суверенитету и целостности Сирии»: как прошёл саммит лидеров Рос...
Главная / Политика

«Попытка понравиться западным спонсорам»: В Госдуме оценили слова о возврате Украиной Азовского моря

28 октября 2018, 13:39  •  101 • Политика
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал слова капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о возврате контроля в Азовском море.
Ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков рассказал о том, как Киев может вернуть себе контроль в Азовском море, подчеркнув, что ждать помощи от Евросоюза не нужно, а необходимо принять радикальные меры. Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин уверен, что это очередные «фантазии» Незалежной, а подобные реплики говорятся лишь для того, чтобы подольститься к «западным спонсорам».
«Попытка понравиться западным спонсорам своей недружественной внешнеполитической стратегией по отношению к нашему государству», - прокомментировал заявление украинского капитана Швыткин.
Само заявление депутат отнес к сфере «фантазий» и попытке уже в рамках информационного поля «создать некое напряжение».
При этом он подчеркнул, что если Киев решится по сценарию Лупакова разорвать договор с Россией, касающийся использования Азовского моря, то плохо будет самой же Украине. Да и двусторонним отношения это на пользу явно не пойдет.
«Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ», - прокомментировал RT парламентарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

101
Источник
Похожие новости
28 октября 2018, 07:09
США сорвали отправку гуманитарной помощи беженцам Сирии
27 октября 2018, 18:09
Армения не откажется купить американское оружие по выгодной цене – Пашинян
27 октября 2018, 21:24
Перед началом саммита в Стамбуле Путин встретился с Эрдоганом и Меркель

28 октября 2018, 00:39
Россия, Турция, Германия и Франция решили, каким будет первый шаг по нормализации в Сирии
27 октября 2018, 21:24
«Весь мир смотрит на нас»: В Турции стартовал четырехсторонний саммит по Сирии
28 октября 2018, 03:54
Лжецерковь Украины наградила главу «Нафтогаза», назвавшего Незалежную «классическим провалом»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 октября 2018, 00:24
В Госдуме заявили, что кораблям НАТО «нечего делать» в Азовском море
28 октября 2018, 00:39
Глава МИД Сербии напомнил ЕС о последствиях провала проекта «Южный поток»
28 октября 2018, 03:54
«Сибирское пальто» Путина заставило Меркель заговорить по-русски - видео
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
28 октября 2018, 03:54
«50 сбитых беспилотников за 2 месяца»: Путин поднял вопрос о нападениях на авиабазу Р...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из космоса
22 октября 2018, 21:09
Наконец-то: Эксперты объяснили, почему антиукраинские санкции были долгожданными
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
22 октября 2018, 01:39
Шойгу слово держит: Израиль пытается найти новый подход к системам ПВО в Сирии
22 октября 2018, 08:09
Нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Россию - Бабич
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.