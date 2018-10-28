«Попытка понравиться западным спонсорам»: В Госдуме оценили слова о возврате Украиной Азовского моря

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал слова капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о возврате контроля в Азовском море.

Ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков рассказал о том, как Киев может вернуть себе контроль в Азовском море, подчеркнув, что ждать помощи от Евросоюза не нужно, а необходимо принять радикальные меры. Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин уверен, что это очередные «фантазии» Незалежной, а подобные реплики говорятся лишь для того, чтобы подольститься к «западным спонсорам».

«Попытка понравиться западным спонсорам своей недружественной внешнеполитической стратегией по отношению к нашему государству», - прокомментировал заявление украинского капитана Швыткин.

Само заявление депутат отнес к сфере «фантазий» и попытке уже в рамках информационного поля «создать некое напряжение».

При этом он подчеркнул, что если Киев решится по сценарию Лупакова разорвать договор с Россией, касающийся использования Азовского моря, то плохо будет самой же Украине. Да и двусторонним отношения это на пользу явно не пойдет.

«Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ», - прокомментировал RT парламентарий.