«Попытка помешать президенту»: в Белом доме отреагировали на резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану

Резолюция конгресса США — «попытка помешать президенту защитить страну и её интересы», заявили в Белом доме. Так в администрации Дональда Трампа отреагировали на подготовленный палатой представителей документ, в котором парламентарии призывают ограничить военные полномочия президента. На этом фоне госсекретарь Майк Помпео заявил, что у США не было точной информации об атаке, которую якобы готовил убитый американскими военными генерал КСИР Касем Сулеймани.

В Белом доме заявили, что резолюция палаты представителей США об ограничении военных полномочий президента на военные действия против Ирана подрывает способность Вашингтона противостоять угрозам со стороны Тегерана.

«Резолюция палаты (представителей США. — RT) направлена на то, чтобы подорвать способность Вооружённых сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил, это попытка помешать президенту защитить Америку и её интересы в регионе от сохраняющихся угроз», — говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Подобные действия со стороны американского конгресса «полностью ошибочны», полагают в Белом доме, отмечая при этом, что сама резолюция является «нелепой» и не обладает силой закона.

Гидли также подчеркнул, что резолюция конгресса носит рекомендательный характер.

Накануне американский конгресс одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.

С поддержкой документа выступили 224 конгрессмена, ещё 194 высказались против. Позже резолюцию направили в сенат.

Сам Трамп незадолго до вынесения решения по резолюции заявил, что убитый в ходе американской операции генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани якобы готовил взрыв одного из посольств США.

«Скажу так: мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — заявил Трамп в ходе выступления 9 января.

По словам главы Белого дома, ещё одной причиной убийства Сулеймани стала гибель американского военного за неделю до этого. Напомним, ранее советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен со ссылкой на «информацию, заслуживающую доверия» утверждал, что Сулеймани занимался подготовкой «убийства большого числа американских дипломатов и солдат в ближайшие дни».

Вместе с тем позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона «не было никаких сомнений» относительно планов Сулеймани атаковать американских военных, однако точными сведениями о якобы готовившемся генералом нападении Вашингтон не обладал.

«Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально», — сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

По словам доцента НИУ ВШЭ Александра Домрина, убийство Сулеймани больше напоминает попытку запугивания.

«Это совершенно типично для Соединённых Штатов. Американцы демонстрируют, что они не считаются с международным правом, они не считают его силой, которая может ограничивать действия США на территории всего земного шара», — отметил эксперт в беседе с RT.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв предположил, что речь может идти о спонтанной реакции Вашингтона на события вокруг американского посольства в Багдаде. Напомним, в иракской столице прошли массовые акции протеста у здания дипмиссии Вашингтона, которые сопровождались попытками штурма.

«Надо исходить из того, что это всё отговорки. Объяснить можно что угодно и применить для этого любые аргументы. Понятно, что человек, о котором идёт речь, занимался специальными операциями. И в этом смысле, конечно, досаждал Штатам. Поскольку многие его операции были в том числе связаны с противодействием США», — предположил эксперт в беседе с RT.

Обмен ударами

Новое обострение в отношениях США и Ирана произошло в ночь на 3 января, когда Вашингтон нанёс ракетный удар по окрестностям Багдада. В результате этой операции убит иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

В ночь с 7 на 8 января Иран нанёс серию ракетных ударов по расположениям американских войск в соседнем Ираке в рамках операции «Мученик Сулеймани». Таким образом Тегеран ответил США на убийство генерала КСИР.

По различным данным, Тегеран выпустил по американским объектам от десяти до 20 баллистических ракет. Пентагон утверждает, что ракет было 16, из них 12 достигли цели. Повреждения получили вертолёт и ряд построек, но серьёзных разрушений атака не принесла.

После этого президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором указал на отсутствие жертв со стороны американских военнослужащих и анонсировал новые санкции в отношении Ирана. Вместе с тем он не упомянул ни о каких военных действиях против Тегерана.

Ещё позднее Трамп допустил, что Иран при нанесении удара пытался минимизировать ущерб. Соответствующую мысль он озвучил в ходе интервью телеканалу ABC.

«Мы были очень рады, когда узнали, что никто не погиб и даже не пострадал. Возможно, они не желали их поразить или произошло что-то другое», — сказал он.

Добавим, что в российском МИД заявили о готовности России к обсуждению с Соединёнными Штатами ситуации вокруг Ирана, если Вашингтон проявит интерес.

«Если они проявят к этому интерес, мы, конечно, готовы», — цитирует Рябкова РИА Новости. По его словам, американская сторона осведомлена о подходе России в данном вопросе.

«Все наши подходы им излагались многократно», — сказал Рябков.