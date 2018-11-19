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«Попытка политизировать проект»: в России ответили на заявления премьера Польши о «Северном потоке — 2»

19 ноября 2018, 11:54  •  84 • Украина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачной инсинуацией заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого об угрозе войны после запуска «Северного потока — 2». По мнению представителя Кремля, Варшава пытается политизировать строительство газопровода. Песков подчеркнул, что реализация проекта экономически выгодна как для России, так и для европейских стран. При этом российские парламентарии назвали заявления Моравецкого абсурдом и фантастикой, а эксперты подчёркивают, что антироссийская риторика польского руководства объясняется желанием поддержать позицию США в расчёте на финансовую помощь Вашингтона.
 
© Nord Stream 2
 

Неудачной инсинуацией назвал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по «Северному потоку — 2» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это неудачное заявление. «Северный поток — 2» — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причём он экономически привлекателен не только для поставщика — Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии», — отметил он.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Москва вскоре после запуска «Северного потока — 2» может начать наступление на Киев.

«Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит», — сказал польский премьер-министр, отметив, что Россию «ничто не остановит войти в Киев», когда украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы «столь важную роль».

По словам Пескова, подобными заявлениями власти Польши стремятся политизировать экономически выгодный Европе проект.

«Подобные инсинуации — это, наверное, из разряда попыток
политизировать проект. Много нападок, мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединённых Штатов Америки. Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо», — цитирует ТАСС Пескова.

По мнению пресс-секретаря российского президента, «здесь всё абсолютно ничем не прикрыто и даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции».

Напомним, Польша наряду со странами Прибалтики, Украиной и США выступает против строительства «Северного потока — 2». Власти этих государств называют газопровод «политическим проектом».

При этом большинство стран — участниц проекта считают его реализацию обоснованной. В частности, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером отмечал, что строительство газопровода является закономерным, поскольку связано с высокой востребованностью и «растущим спросом на российский газ».

«Из области фантастики»

Заявления польского премьер-министра о строительстве «Северного потока — 2» — попытка дискредитировать политику России и ввести в заблуждение мировое сообщество. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Всё это из области фантастики, причём злонамеренной. Они, думаю, прекрасно понимают, что никакого «наступления» на Украину Россия в принципе никогда не планировала и планировать не будет однозначно», — отметил сенатор.

По его мнению, подобные выпады делаются с одной целью — сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Там все методы уже использованы: попытка шантажа, давление, заявление Украины. Сейчас поляки подключились к этой ситуации», — добавил он.

  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
  • Reuters
  • © Piroschka van de Wouw
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При этом в Госдуме назвали абсурдом попытки властей Польши связать между собой два разных вопроса — о поставках газа в Европу и военных действиях против Украины. 

«Полный абсурд — говорить о наступлении на Украину, на братский народ. Такого нет и никогда не будет. Ни один военный не вынашивал никогда таких планов», — сказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Верный союзник Вашингтона

Варшава, как «верный союзник Вашингтона», вторит его идеям о том, что строительство «Северного потока — 2» небезопасно для Европы, отметил профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

«Польша охотно подпевает идее о том, что ситуация становится опасной из-за того, что существенная часть энергопоставок Европы обеспечивается за счёт России. При этом с экономической точки зрения для той же Польши было бы выгоднее, если бы поставки были российскими», — рассказал он в беседе с RT.

Обострению антироссийской риторики есть объяснение, подчёркивает эксперт. По его словам, в настоящий момент Польша находится в ситуации, схожей с положением Украины, которая «всё время пытается привлечь внимание Запада, потому что хочет быть демократической и западной, но нужны кредиты». 

«Польша тоже близка к этому (к положению Киева. — RT), хотя её Запад выручает уже пару десятков лет. В частности, через Европейский союз проходят десятки миллиардов евро. Правда, они кончаются в 2019 году, и Польша в панике оттого, что не знает, кто будет её дальше содержать», — добавил Почта, отметив, что бюджет ЕС будет существенно сокращён в связи с брекситом.

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Варшава нагнетает напряжённость в отношениях Москвы и Киева, выступая против строительства «Северного потока — 2» по заказу США, согласился член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

«Всему этому есть чёткое определение: провокация. Создаётся впечатление, что русофобия становится государственной идеологией в Польше, целенаправленно насаждаемой властями. Попутно выполняется и заказ США, для которых «Северный поток — 2» что нож в горле», — цитирует РИА Новости парламентария.

Напомним, в середине октября польская энергетическая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с американской Venture Global LNG сроком на 20 лет, условия которого предусматривают ежегодный экспорт 2 млн тонн СПГ.

В Госдуме РФ назвали такой договор «рабством», поскольку стоимость природного газа не разглашалась. Также не озвучивалось, когда начнётся исполнение контракта. 

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до границ Германии. Согласно утверждённому проекту, мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже уложено более 200 км газопровода. В начале октября второй трубоукладчик приступил к укладке газопровода на германском участке.

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