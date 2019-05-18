«Попытка политического убийства»: вице-канцлер Австрии подал в отставку

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе намерен уйти с поста из-за скандального видео, на котором он якобы обсуждает тайные финансовые сделки. Запись распространили немецкие СМИ, утверждая, что собеседницей Штрахе была некая россиянка. Однако сам политик отметил, что женщина — гражданка Латвии. Вице-канцлер считает разгоревшийся скандал «ловушкой» с целью распада австрийского правительства.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что уходит с поста из-за скандала с видео, на котором, как утверждают немецкие СМИ, он обсуждает тайные финансовые сделки.

«Я сегодня в 11:00 (12:00 мск. — RT) говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с должности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», — сказал Штрахе.

В воскресенье он намерен сложить полномочия председателя Австрийской партии свободы (АПС), а его место займёт министр транспорта Норберт Хофер. Кроме того, о своей отставке заявил зампредседателя партии и глава фракции АПС в парламенте Йоханн Гуденус, также фигурирующий на записи.

Скандал разгорелся из-за видео, которое в пятницу опубликовали издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung. В кадре находится Хайнц-Кристиан Штрахе и некая девушка, которую немецкие СМИ назвали россиянкой Алёной Макаровой. Как сообщали издания, политик обсуждал с ней финансовую помощь для Австрийской партии свободы на парламентских выборах 2017 года. Взамен он предлагал собеседнице доступ к госконтрактам в Австрии, а также возможность приобретения австрийского издания Kronen Zeitung.

Верховная прокуратура Австрии занялась проверкой достоверности сведений о финансировании АПС, которая после победы на выборах сформировала коалиционное правительство с консервативной Австрийской народной партией Себастьяна Курца. Вслед за прокурором потребовала объяснений (в частности, о возможных тайных финансовых сделках) и Счётная палата страны.

«Универсальный инструмент внутриполитической борьбы»

Сам Штрахе уже заявил, что никакой денежной поддержки от женщины, которая появляется на видео, не получал.

«Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня больше не было контактов с ней, я её больше не видел​​​. Никакой помощи партии... со стороны названных лиц не поступало. Это была частная встреча, в которой участвовали только мы двое (Штрахе и Гуденус. — RT)», — сказал вице-канцлер.

Он также пояснил, что на видео он запечатлён в состоянии алкогольного опьянения, что и было использовано против него. По оценке политика, подобное поведение было «глупо, безответственно, это была ошибка».

Штрахе уверен, что скандальные публикации были «попыткой политического убийства». По его словам, во время ужина с помощью незаконных средств слежения была предпринята попытка втянуть его и Гуденуса в преступление, а также разговорить на противоправную тему.

«Определённые отрезки видео были вырезаны из общего контекста и нацелены против нас», — добавил вице-канцлер.

Газета Welt тоже утверждает, что «Алёна Макарова» была всего лишь приманкой, а встреча — ловушкой. Того же мнения придерживается и Der Spiegel, уточняя, что вилла, где обсуждались «миллионные сделки», оборудована несколькими скрытыми камерами.

При этом вице-канцлер отметил, что сначала некие личности обратились к Йоханну Гуденусу, желая впоследствии выйти на самого Штрахе. Более того, женщина, фигурировавшая на видео, по словам политика, была гражданкой Латвии, а не России.

«Особенно скверным был предлог под которым, очевидно, две подсадные утки обратились к Йоханну Гуденусу после смерти его отца, когда он был в подавленном настроении, и рассказали, что их интересует охотничье поместье его семьи. Предполагаемая латвийская гражданка рассказала, что хочет переехать в Вену со своей дочерью, осесть в Австрии и сделать инвестиции. Через своего приятеля-немца она хотела познакомиться со мной», — сказал Штрахе на пресс-конференции в Вене.

Тем не менее немецкие СМИ поспешили найти в этом деле надуманный «российский след». Политолог Александр Асафов объяснил это тем, что связи с Россией за последние несколько лет для представителей западного политического истеблишмента стали универсальным обвинением без преступления, когда достаточно только заявления.

«Обвинения в связях с Россией являются универсальным инструментом внутриполитической борьбы. Инструмент грязный, но тем не менее регулярно применяемый. Очевидно, что так и останется какое-то время», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По его словам, заявление о контактах с россиянами в таких случаях стараются «посеять» через СМИ, быстро распространить и собрать большую пользовательскую активность.

«И тогда фактически можно говорить о конце карьеры, даже если не было никаких оснований к этому. Вне зависимости от того, хотел этот человек при помощи России получить какие-то преференции, карьерные, политические или, может быть, финансовые или не хотел, само обвинение уже является чёрной меткой для его дальнейшего участия в политической жизни и ставит на его дальнейшей карьере крест», — отметил Асафов.

«Не внутриавстрийский сюжет»

Стоит отметить, что в австрийских СМИ уже появились сообщения о том, что скандал может привести к отставке всего правительства республики. Так, телеканал OE24 со ссылкой на высокопоставленных источников утверждает, что канцлер Австрии Себастьян Курц не намерен сохранять коалицию с Австрийской партией свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и планирует провести новые парламентские выборы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе

Reuters

© Heinz-Peter Bader

В то же время сам Штрахе уверен, что именно в этом состояла задача тех, кто может стоять за организацией скандала. Чтобы избежать распада коалиции вице-канцлер и решил уйти со своего поста.

«Моя персона не должна стать причиной для предлога в подрыве работы этого правительства, потому что именно это было целью этой грязной кампании», — заявил политик.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер считает, что за организацией скандала могут стоять внешние силы.

«У меня нет ощущения, что это чисто австрийское внутреннее дело. Скорее всего американцам очень не нравится, что правительство Австрии занимает посредническую позицию в отношении переговоров с Россией. Второй момент, это то, что Австрия поддерживает (канцлера ФРГ. — RT) Ангелу Меркель в плане «Северного потока – 2», американцам и это не нравится», — заявил Швейцер в интервью RT.

Он уверен, что эта история с якобы финансовой махинацией, возникшая через полтора года после выборов была «попыткой скомпрометировать австрийскую партийную систему, лидеров партий». По словам эксперта, расчёт был на то, что люди, которые «уважают Австрию», станут относиться к ней иначе.

«Я вижу, что эта вся история имеет отношение не к внутренней политике Австрии, а, скорее всего, к её роли в современном мире, которая тем же американцам не нравится», — резюмировал Швейцер.