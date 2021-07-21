Попытка подыграть Западу обернулась "зрадой". Зеленский "признал" Крым

Попытка подыграть Западу обернулась для президента Украины Владимира Зеленского очередной "зрадой". Глава государства ненароком признал Крым, пытаясь поддержать белорусскую оппозицию.

На это обратил внимание автор Telegram-канала "Мюсли Лаврова". Он напомнил, что в начале июля Зеленский встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая с лета прошлого года пытается свергнуть минский "режим". Политики пересеклись на мероприятии в Литве. Тихановская после этого заявила, что сильно чувствует поддержку Украины.

В Сети заметили, что Зеленский не предъявил никаких претензий Тихановской за то, что она вместе с мужем посещала Крым в 2017 году. Это можно расценить как признание русского Крыма.

Получается, Зеленский встретился с Тихановской, после этого СБУ не вызвала Светлану на допрос и не вручила "пидозру" (подозрение). Перемога, я считаю, - пишет автор канала.

Скриншот:Telegram/Мюсли Лаврова

Отметим, что только накануне Офис президента Украины случайно признал независимость Абхазии. Комментируя визит Зеленского в Грузию, Банковая заявила, что президент "ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией". Через некоторое время пресс-релиз изменили. Вместо "границы с Абхазией" в тексте появилась "линия оккупации вдоль админграницы с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией". А чтобы окончательно загладить вину за признание Абхазии, пресс-служба Зеленского в скобках подписала: "Грузия".