|
Попытка подыграть Западу обернулась "зрадой". Зеленский "признал" Крым
21 июля 2021, 16:15 • 44 • Политика
Попытка подыграть Западу обернулась для президента Украины Владимира Зеленского очередной "зрадой". Глава государства ненароком признал Крым, пытаясь поддержать белорусскую оппозицию.
На это обратил внимание автор Telegram-канала "Мюсли Лаврова". Он напомнил, что в начале июля Зеленский встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая с лета прошлого года пытается свергнуть минский "режим". Политики пересеклись на мероприятии в Литве. Тихановская после этого заявила, что сильно чувствует поддержку Украины.
В Сети заметили, что Зеленский не предъявил никаких претензий Тихановской за то, что она вместе с мужем посещала Крым в 2017 году. Это можно расценить как признание русского Крыма.
Скриншот:Telegram/Мюсли Лаврова
Отметим, что только накануне Офис президента Украины случайно признал независимость Абхазии. Комментируя визит Зеленского в Грузию, Банковая заявила, что президент "ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией". Через некоторое время пресс-релиз изменили. Вместо "границы с Абхазией" в тексте появилась "линия оккупации вдоль админграницы с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией". А чтобы окончательно загладить вину за признание Абхазии, пресс-служба Зеленского в скобках подписала: "Грузия".
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июля 2021, 16:55
|
19 июля 2021, 07:25
|
18 июля 2021, 07:35
|
17 июля 2021, 00:25
|
15 июля 2021, 06:10
|
15 июля 2021, 07:05
|
16 июля 2021, 22:35