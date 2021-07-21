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Попытка подыграть Западу обернулась "зрадой". Зеленский "признал" Крым

21 июля 2021, 16:15  •  44 • Политика
Попытка подыграть Западу обернулась для президента Украины Владимира Зеленского очередной "зрадой". Глава государства ненароком признал Крым, пытаясь поддержать белорусскую оппозицию.
На это обратил внимание автор Telegram-канала "Мюсли Лаврова". Он напомнил, что в начале июля Зеленский встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая с лета прошлого года пытается свергнуть минский "режим". Политики пересеклись на мероприятии в Литве. Тихановская после этого заявила, что сильно чувствует поддержку Украины.
В Сети заметили, что Зеленский не предъявил никаких претензий Тихановской за то, что она вместе с мужем посещала Крым в 2017 году. Это можно расценить как признание русского Крыма.
Получается, Зеленский встретился с Тихановской, после этого СБУ не вызвала Светлану на допрос и не вручила "пидозру" (подозрение). Перемога, я считаю, - пишет автор канала.
Скриншот:Telegram/Мюсли Лаврова
Отметим, что только накануне Офис президента Украины случайно признал независимость Абхазии. Комментируя визит Зеленского в Грузию, Банковая заявила, что президент "ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией". Через некоторое время пресс-релиз изменили. Вместо "границы с Абхазией" в тексте появилась "линия оккупации вдоль админграницы с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией". А чтобы окончательно загладить вину за признание Абхазии, пресс-служба Зеленского в скобках подписала: "Грузия".

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