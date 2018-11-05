«Попытка подороже продать русофобию»: в России ответили на угрозу «украинской оккупации»

Слова о возможной «оккупации» России — попытка продемонстрировать антироссийский радикализм и «подороже продать русофобию». Об этом заявили в Совете Федерации, комментируя высказывания депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Он утверждает, что большую часть войска, изгнанного из Москвы в 1612 году, составляли «украинские казаки». Депутат уверен, что в его стране проснулась «нация воинов», которую «может успокоить только разрушение Кремля». В Совфеде отметили, что Мосийчук выстраивает собственное видение истории и искажает факты, преследуя политические интересы. При этом российские сенаторы подчеркнули, что с точки зрения реальной политики подобные заявления бессмысленны.

Демонстративные антироссийские высказывания украинских политиков — это повод напомнить о том, что существует некое противостояние с Россией, в которое вовлечена Украина. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя высказывание украинского депутата Игоря Мосийчука о грядущей оккупации Москвы.

«Если говорить о политической версии такого рода высказывания — это попытка подороже продать свою русофобию, продемонстрировать антироссийский радикализм, потому что ничто другое не продаётся. Купить можно только это, если есть заинтересованные, а они есть. С точки зрения реальной политики заявления не имеют никакого смысла. Вся эта риторика — единственный товар, который покупается», — считает Олег Морозов.

Ранее Мосийчук в своём Facebook пригрозил России «оккупацией». В частности, украинский парламентарий представил свою версию исторических событий, согласно которой в 1612 году Москву освободили не от польской интервенции, а от украинцев.

«На самом деле Московию в тот день оставило 12-тыс. войско гетмана Ходкевича, в состав которого входило 8 тыс. украинских казаков», — написал депутат. При этом он добавил, что украинские воины «без принуждения покинули Кремль».

Мосийчук заявил, что Киев может предпринять действия по осаде российской столицы.

«История повторяется. И современной Московии следует ожидать новую украинскую оккупацию. Мы уже идём! Вы разбудили нацию воинов, и теперь её может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля», — сказал депутат.

РИА Новости

Примечательно, что Мосийчук неоднократно выступал с громкими заявлениями в адрес России. Так, в мае украинский депутат сообщил о необходимости уничтожить Крымский мост, поскольку он является «вражеской инфраструктурой».

«Специфическое информационное поле»

По мнению Морозова, представители политической элиты Украины искажают исторические события «в угоду нынешней политической конъюнктуре».

«Спорить с современными украинскими политиками на предмет истории абсолютно бессмысленно. Это то же самое, что сражаться с ветряными мельницами», — сказал сенатор.

Аргументы, которыми оперирует Мосийчук, несостоятельны, так как в войсках поляков были и украинцы, и литовцы, и русские. Об этом в разговоре с RT заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Безусловно, это была польская оккупация Москвы. Да, в войсках поляков были украинцы и, кстати, русские. Существенная часть русских политических элит поддержала польскую оккупацию, среди русских были коллаборационисты. В польских войсках в целом были представители тех народов, которые входили в Речь Посполитую, — украинцы, литовцы и немецкие наёмники», — объяснил эксперт.

В посольстве Британии на Украине прокомментировали смерть Гандзюк «Украина не имела политической субъектности. Поэтому вести речь о том, что какие-то мифические украинские войска когда-то захватывали Москву, — это нелепость, абсолютно бессмысленная фраза», — заключил политолог.

С таким мнением согласился и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, на службе у Польши находились представители разных национальностей, и точно сказать, кто принимал участие в оккупации Москвы, можно только после детальных исследований.

«Мосийчук выстраивает своё видение истории. Все знают, что в войсках Польши были представители разных национальностей, в том числе представители украинского казачества. Все они были подданными Польского государства. При этом определить точно, какой национальности были военнослужащие, можно только после серьёзных исторических исследований», — отметил Цеков.

Радикальные заявления представителей украинских властей свидетельствуют о том, что в стране создаётся антироссийское информационное поле, не имеющее ничего общего с реальностью, убеждены эксперты.

«Украинский народ, к сожалению, живёт в специфическом информационном поле. Оно агрессивно русофобское. Подобного рода заявления свидетельствуют о совершенном отрыве от реальности — люди не понимают, в каком мире живут. Нынешний политический класс Украины пропитан этой ненавистью», — рассказал Шаповалов.