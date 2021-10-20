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Попытка переворота в Чехии: от власти отстраняют симпатизирующих России Земана и Бабиша

20 октября 2021, 11:40  •  41 • Политика
Милош Земан. Фото: David Tanecek/CTK/www.globallookpress.com
Политические оппоненты хотят воспользоваться болезнью президента для изменения курса республики
В Чехии развернулась операция по отстранению от власти президента Милоша Земана. Официальный предлог – госпитализация, из-за которой он якобы не может исполнять свои обязанности. Но все это больше походит на месть политических оппонентов главы государства, отмечает эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.
О том, что состояние президента не позволяет ему занимать эту должность, должен сообщить консилиум врачей. Но такого заявления не было. Окружение Земана утверждает, что тот может полноценно работать. Однако в парламенте, куда прошли политические противники действующей власти, настаивают на досрочном лишении Земана полномочий, пока он лежит в больнице.
"Смещение Земана сродни показательной казни",
– отмечает политолог. По его оценке, новая парламентская коалиция крайне враждебно настроена к Земану из-за того, что он пытался не дать ей сформировать свое правительство. Среди претензий к Земану и его готовность сотрудничать с Россией, хотя другом Москвы его назвать никак нельзя.
"Земан позволял себе отступать от общепринятых на Западе правил общения с Россией, вел себя как прагматик, задавал тем, с кем имел дело, нелицеприятные вопросы. И нажил себе врагов",
– приводит РИА ФАН мнение Энгельгардта.
Весьма вероятно, что вслед за Земаном парламент постарается убрать и премьера Чехии Андрея Бабиша. Тут тоже могут воспользоваться обвинениями в пророссийских взглядах, так как этот метод отлично работает на Западе.
Ранее в Праге начали расследование в связи с обвинением Офиса президента в преступлениях против республики. Оно строится на предположении, что окружение Земана скрывает информацию о недееспособности главы государства. 
О госпитализации 78-летнего Земана стало известно в середине сентября.

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