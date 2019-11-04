«Попытка переписать Минские соглашения»: почему Киев заявил о готовности разместить канадских миротворцев в Донбассе

Говоря о готовности разместить миротворцев, в том числе канадских, в Донбассе, Киев фактически признаёт, что не собирается выполнять Минские соглашения. Так эксперты прокомментировали заявление замглавы МИД Украины Василия Боднара. Ранее дипломат во время своего визита в Канаду заявил, что в случае провала переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке страны у украинских властей есть план Б — миротворческая операция. Аналитики отмечают, что аналогичную идею продвигала администрация предыдущего президента Петра Порошенко, однако эти усилия не увенчались успехом.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 2 ноября завершил визит в Канаду, где принял участие в съезде Конгресса украинцев Канады и встретился с коллегами из канадских МИД и Минобороны. Он также дал интервью телерадиокомпании CBC, в котором сообщил, что Киев готов «пригласить» в Донбасс канадских миротворцев.

«Если работы на этом направлении (выполнение Минских соглашений. — RT) окажется недостаточно или она не даст результатов, то мы вернёмся к плану Б, в рамках которого продвигается идея о миротворческой операции в Донбассе на Украине, а затем мы попросим принять в ней участие Канаду как одного из наших главных союзников», — сказал он.

В разговоре с канадскими журналистами Боднар подчеркнул, что надеется на помощь других государств в давлении на Россию. Якобы именно позиция Москвы может сорвать выполнение Минских соглашений.

«К России нет никакого доверия. Россия нарушила все международные договорённости, которые она заключала с Украиной. Она нарушила свои международные обязательства в отношении Украины, — заявил Боднар. — Нам по-прежнему нужно, чтобы весь мир сплотился и оказал помощь в реализации Минских соглашений».

Последний союзник

Источник RT в партии Владимира Зеленского «Слуга народа» отметил, что данное обращение к Канаде связано с определённым «разочарованием Киева» в других своих западных партнёрах.

«Зеленский разочарован в политике Франции и Германии, руководство которых демонстрирует усталость от Украины. Он спровоцировал скандал в США, поэтому глупо рассчитывать на помощь Дональда Трампа. Канада сейчас является одним из немногих партнёров, которые ещё могут поддержать Украину», — заявил собеседник RT.

Как отмечают эксперты, власти в Киеве надеются на поддержку многочисленной украинской диаспоры.

По словам аналитиков, традиционно в ней сильны националистические настроения, так как именно в Канаде осели многие участники бандеровского движения, сотрудничавшие с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. В частности, дедушка нынешнего министра иностранных дел страны Христи Фриланд Михаил Хомяк во время войны работал в публиковавшей антисемитскую и пронацистскую пропаганду газете «Краківські вістi».

«К Франции, Германии и США они уже обращались. И, как я полагаю, особого понимания не достигли, — заявил в беседе с RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш. — В Канаде есть мощная украинская диаспора. Здесь расчёты вполне прозрачны. Миротворцами могут оказаться те же самые украинцы, но с канадскими паспортами. Но Канада не является участником ни нормандского формата, ни каких бы то ни было других форматов, связанных с урегулированием на востоке Украины».

Канадские военные на Украине

© canada.ca / Aviator Stéphanie Labossière, Joint Task Force-Ukraine

В настоящее время канадские инструкторы занимаются подготовкой украинских военных в рамках операции UNIFIER. С этой целью на Украине на ротационной основе присутствует канадский армейский контингент численностью около 200 человек. В марте 2019 года Оттава продлила работу военной миссии до 2022 года.

Нынешнее руководство Канады никогда прямо не заявляло, что намерено разместить на Украине своих миротворцев. Однако в феврале постоянный представитель Канады в ООН Ричард Арбайтер призвал Организацию Объединённых Наций рассмотреть возможности поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, Канада готова внести свой вклад в достижение этой цели.

"Now is the time to seriously consider ways the @UN can support #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and the return to #peace. Canada stands ready to do its part." - Ambassador @ArbeiterRichard Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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