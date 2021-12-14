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«Попытка переложить вину»: почему Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по климату и безопасности
14 декабря 2021, 19:30 • 120 • В мире
В рамках проекта резолюции Совбеза ООН по климату и безопасности, на который Россия наложила вето, была попытка превратить научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос, заявил постпред РФ Василий Небензя. По его словам, для Москвы неприемлема интеграция прямой связи между климатическими изменениями и международной безопасностью как «центрального компонента» стратегий ООН. Вместе с тем Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве «абсолютно не согласны» с позицией США, будто Россия «подвела мир», заблокировав эту резолюцию. Официальный представитель Кремля добавил, что климатическая повестка — один из приоритетов российской внешней политики, но она не может быть фактором, который ограничивает страны в праве на развитие.
© UN Photo/Loey Felipe
В Совбезе ООН прошло голосование по проекту резолюции «Климат и безопасность», внесённому Ирландией и Нигером. Документом предлагалось установить связь между угрозами изменения климата и международной безопасностью, а также интегрировать эти угрозы в качестве «центрального компонента» стратегий ООН по предотвращению конфликтов.
Проект резолюции был поддержан 12 членами Совбеза, против проголосовали Россия и Индия, Китай воздержался.
Объясняя позицию Москвы перед голосованием по документу, постпред России Василий Небензя подчеркнул, что предлагаемая инициатива превращает научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос, что чревато целым рядом последствий.
Дипломат также подчеркнул, что бедственное положение многих государств, которые считаются наиболее уязвимыми в климатическом плане, напрямую связано с прошлой колониальной политикой стран Запада. «Обращаюсь адресно к ним: как красиво придумано — объявить виноватыми выбросы парниковых газов, а ещё — Солнце и Луну, а также переложить ответственность на сами развивающиеся страны», — отметил постпред РФ.
По его словам, борьба с изменением климата и адаптация к его негативным последствиям — это вопросы устойчивого развития, которыми должны заниматься профильные площадки, главной из которых остаётся Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Небензя также высказал разочарование в связи с попыткой «вброса» этого проекта резолюции при чётком отсутствии консенсуса членов Совбеза, когда странам с большим трудом удалось договориться на саммите в Глазго о порядке реализации Парижского соглашения по климату и мерах, которые необходимо предпринять для противодействия этой проблеме.
«Климатическая повестка должна выполнять объединяющую роль для обеспечения конечного успеха индивидуальных и совместных действий, а не вносить всё новый разлад, тем более, в политических целях», — подчеркнул дипломат.
В постпредстве России при ООН по итогам заседания также указали, что документ предлагал однобоко (через климатическую призму) подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности.
«Предложение по созданию такой автоматической взаимосвязи носило генерический характер. Оно игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии», — говорится в сообщении.
Российские дипломаты добавили, что необходимо искать комплексный подход к решению климатических проблем: «Признаём наличие сложного переплетения проблем. И последствий изменения климата, и стихийных бедствий, и нищеты, и слабости местных властей... и угроз терроризма, которые лежат непосильным бременем на некоторых странах и регионах. Все эти ситуации имеют свою специфику».
Вместе с тем Россия совместно с Индией и Китаем внесла в Совбез ООН проект резолюции о содействии региону Сахеля (территории в Африке, лежащие южнее пустыни Сахара), ситуация в котором вызывает «крайнюю озабоченность международного сообщества».
«Наш проект, в отличие от ирландско-нигерского, охватывает всю палитру стоящих перед регионом проблем и нацелен на мобилизацию международных усилий, включая финансирование, по оказанию всесторонней помощи нуждающимся. Готовы к предметной и конструктивной работе по нему со всеми членами Совета Безопасности», — заявили в постпредстве.
В свою очередь, глава индийской делегации в ООН Т. С. Тирумурти назвал предложенный Ирландией и Нигером проект резолюции шагом назад в коллективных усилиях по борьбе с изменениями климата.
«Это попытка переложить ответственность на орган, который не работает на основе консенсуса и не отражает интересы развивающихся стран. У Индии не было другого выбора, кроме как проголосовать против», — сказал он.
При этом постпред Ирландии при ООН Джеральдин Бёрн Нейсон заявила, что члены Совбеза впервые в истории имели возможность признать, что климатические изменения ухудшают ситуацию в сфере безопасности и стабильности: «Вместо этого мы упустили возможность действовать и отворачиваемся от реалий мира, в котором живём».
Её британская коллега Барбара Вудворд выразила сожаление из-за результатов голосования, сказав, что бездействие по теме климатических изменений обернётся катастрофическими последствиями. А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «подвела мир», наложив вето на резолюцию.
«Только СБ ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в критически важную работу по предотвращению и смягчению конфликтов, осуществлению миротворческой деятельности и оказанию гуманитарной помощи», — написала она в Twitter.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил «абсолютное несогласие» с такой критикой со стороны США, подчеркнув, что Москва — ответственный участник климатической повестки дня и самым тщательным образом отслеживает связанные с ней нюансы.
По его словам, тема климата самым активным образом обсуждается как правительством, так и на заседаниях под руководством президента.
«Климатическая повестка чрезвычайно важна — это один из приоритетов нашей внешней политики, что было чётко продемонстрировано, всё-таки мы активно участвовали в климатических мероприятиях, которые имели место в прошлом месяце», — заявил он.
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