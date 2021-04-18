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Попытка отобрать у России Курилы приведет к ядерной войне – эксперт
18 апреля 2021, 13:15 • 114 • Политика
Москва резко отреагирует на любое военное посягательство других стран
Сохранение территориальной целостности России является одним из главных приоритетов руководства страны. Если японцам взбредет в голову развязать войну за Курильские острова, их агрессия получит достойный отпор, вплоть до атаки ядерным оружием. В таком развитии событий убежден глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Как подчеркнул опытный военный эксперт, Россия ни в коем случае не позволит, чтобы хоть пядь ее земли перешла под управление другого государства. В беседе с корреспондентом издания РИА ФАН Клинцевич заявил, что антироссийская военная агрессия приведет к третьей мировой войне, в ходе которой Москва может прибегнуть к использованию ядерного оружия.
Так эксперт отреагировал на высказывание доктора военных наук Константина Сивкова, который объявил, что, если японцы при поддержке американцев нападут на Курилы, то шансы отстоять наши земли у Тихоокеанского флота РФ весьма невелики.
Клинцевич, в свою очередь, напомнил, что Москва располагает и другими военными силами. Так что при посягательстве на наши земли, руководство страны ответит решительным ударом по неприятелю. Эксперт убежден, что Япония вместе с США не решатся на развязывание полномасштабного конфликта, так как это грозит "прекращением существования вообще всего". Клинцевич считает, что борьба за Курилы продолжится в плоскости дипломатии.
К слову, недавно опытный политэксперт Илдус Ярулин обозначил реальную позицию простых японцев по Курильским островам. По его мнению, жителям Страны восходящего солнца давно не интересно вся эта история, и они признают принадлежность территорий нашей стране.
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