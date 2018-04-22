«Попытка оправдать своё поражение»: в МИД прокомментировали иск Демпартии США против России

Российский МИД не получал уведомления о том, что Демократическая партия США подала иск против Москвы за якобы вмешательство в президентские выборы 2016 года в Америке. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, если Демпартия обратилась в суд, это лишь очередная попытка оправдать поражение Хиллари Клинтон. Между тем президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил в ответ на действия демократов открыть встречное дело — по обвинению в коррупции.

В российском МИД заявили, что не получали уведомлений о судебном иске со стороны Демократической партии США против Москвы за якобы вмешательство в президентские выборы 2016 года. При этом, как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, если Демпартия действительно пошла на такой шаг, это лишь очередная попытка оправдать поражение Хиллари Клинтон.

«Официальных уведомлений на этот счёт МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано. Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идёт о своеобразной попытке демократов оправдать своё поражение», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД.

«Вот уже полтора года после выборов в США те, кто их проиграл, вместо того, чтобы разобраться, где сами недоработали, упорно пытаются свалить вину за провал на некий «сговор» и «внешнее вмешательство», — подчеркнула Захарова.

По её словам, американская общественность и так уже «изрядно напугана» фантомом русских хакеров, однако тему вмешательства в ход президентских выборов 2016 года продолжают раскручивать.

«Видимо, теперь эти фантазии хотят перенести со страниц газет и с телеэкранов в зал суда, чтобы придать новое дыхание внутриполитическим разборкам и ещё больше разогреть антироссийские настроения», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД добавила, что в складывающейся ситуации Москву прежде всего удручает негативный эффект для двусторонних российско-американских отношений.

«Противники их нормального развития, которые сегодня в США почти заглушают все разумные голоса, безрассудно разрушают фундамент двустороннего взаимодействия, используя любые способы и не останавливаясь ни перед какими нелепыми обвинениями. При этом забывают, что от атмосферы в диалоге между нашими странами во многом зависит погода во всём мире, и никак не могут понять, что давить на Россию бесполезно», — подытожила Захарова.

«Нужно горючее в войне против Трампа»

Напомним, 20 апреля издание The Washington Post сообщило, что Демпартия США подала в суд многомиллионный иск на российское правительство, предвыборный штаб Дональда Трампа, портал WikiLeaks и ряд других фигурантов по обвинению во вмешательстве в выборы президента.

Якобы в ходе избирательной гонки высшие должностные лица кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и Главным разведывательным управлением, чтобы «нанести ущерб кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь Трампу, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив найденные там и украденные материалы».

В предвыборном штабе Трампа назвали подачу иска безосновательной и отчаянной попыткой оспорить итоги президентских выборов со стороны Демократической партии, которая «всё ещё пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года». Более того, в распространённом заявлении Демпартии грозят встречным иском — по обвинению в коррупции.

«Если этому иску будет дан ход, то штаб Трампа будет готов начать поиск и изучение засекреченных данных Национального комитета Демократической партии США о настоящей коррупции, к которой они прибегали, чтобы повлиять на результат президентских выборов 2016 года», — говорится в заявлении.

Позднее эти угрозы подтвердил лично действующий президент США Дональд Трамп.

«Только что узнал, что на штаб подали в суд обструкционистские демократы. Это может быть хорошей новостью, поскольку теперь мы ответим касательно серверов Национального комитета Демпартии, которые они отказались передать ФБР, серверов Дэбби Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и насчёт электронных писем Клинтон», — написал хозяин Белого дома в Twitter.

Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил уверенность в том, что представители Демократической партии используют любые поводы для продолжения активного противостояния с Дональдом Трампом.

«Демократы будут преследовать Трампа за «сговор с Россией» не потому, что был сговор, а потому, что им нужно горючее в войне против Трампа», — отметил сенатор.