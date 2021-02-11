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«Попытка оказать силовое давление на Россию»: как США наращивают военное присутствие в Чёрном море
11 февраля 2021, 18:50 • 158 • В мире
Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить «безрассудное бряцание оружием» в Чёрном море. По мнению дипмиссии, обеспечение мира и безопасности в этом регионе не требует «иностранного вмешательства». Ранее силы НАТО при участии Грузии и Украины провели очередные учения в черноморской акватории. По данным Минобороны РФ, активность альянса в этом регионе угрожает безопасности Южного военного округа. В свою очередь, эксперты отмечают, что Вашингтон таким образом стремится оказывать силовое давление на Россию. При этом, по мнению аналитиков, Москва избрала корректную ответную стратегию, сдержанно реагируя на провокации.
Эсминец США на учениях в Чёрном море Twitter © USApoRusski
Российское посольство в США призвало Вашингтон прекратить «бряцать оружием» в Чёрном море. Таким образом дипмиссия прокомментировала в своём Twitter учения Военно-морских сил США и их союзников в регионе.
«Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединённых Штатов. Для обеспечения мира и безопасности в Чёрном море не требуется иностранное вмешательство», — говорится в сообщении посольства.
По мнению дипломатов, 6-му флоту ВМС США «не терпится найти врага в Чёрном море».
«Он отчаянно ищет предлог — теперь открыто, под видом военных учений — для наращивания своего присутствия в регионе», — считают в посольстве РФ.
«По всему периметру границ»
10 февраля пресс-служба 6-го флота США сообщила, что группировка американских кораблей с привлечением авиации отработала в Чёрном море задачи совместно с турецкими ВМС. Также силы Соединённых Штатов провели учения с румынским, украинским и грузинским флотами.
После завершения манёвров американские корабли взяли курс на Босфор и Дарданеллы. От 6-го флота США на учениях присутствовали эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) типа Arleigh Burke USS Porter и USS Donald Cook.
Как заявил на прошедшей в начале февраля в Гамбурге конференции по обеспечению безопасности и обороны на море контр-адмирал Майкл Бейз, Чёрное и Средиземное моря имеют критически важное значение для 6-го флота, особенно в контексте «злонамеренного российского влияния», конкуренции в сфере энергетики и наличия замороженных конфликтов.
«В Черноморском регионе находятся союзники и партнёры США по НАТО, которые всё больше обеспокоены в связи с возвратом России к наращиванию военного потенциала и её готовностью посягать на суверенитет других стран», — сказал тогда Бейз.
Впрочем, в Москве с такой трактовкой не согласны. В Минобороны РФ воспринимают деятельность западных сил в Чёрном море как попытку создать угрозу объектам Южного военного округа. По данным ведомства, самолёты и корабли США регулярно приближаются к российским границам, имитируя порой нанесение ракетных ударов.
Как сообщил в сентябре 2020-го начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, российские средства контроля зафиксировали 28 августа, 4 и 14 сентября отработку экипажами стратегических бомбардировщиков США B-52H выходов «на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Чёрного и Азовского морей».
По его словам, количество полётов иностранных самолётов-разведчиков в Черноморском регионе выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом разведывательная активность вблизи Крыма увеличилась на 61%.
«Остаётся высоким количество заходов в Чёрное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь (2020 года. — RT) возросла на 33% по сравнению с прошлым годом (2019-м. — RT). До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности», — рассказал Рудской.
Все действия американских и западных сил в Чёрном море отслеживаются российскими войсками. Так, 14 сентября 2020 года истребители Су-27 были вынуждены взять на сопровождение В-52Н, которые двигались в направлении рубежей РФ со стороны Украины. В конце ноября ВКС не допустили нарушения границы воздушным судном-разведчиком ВВС США RC-135.
Кроме того, проводится мониторинг передвижения в Чёрном море кораблей США и их союзников. Так, 23 января текущего года сразу после прохода пролива Босфор на сопровождение был взят эсминец USS Donald Cook, а 28 января — USS Porter.
Впрочем, в НАТО считают, что деятельность блока в Чёрном море якобы обоснована и является «ответом» на наращивание Россией военной мощи. В Брюсселе неоднократно подчёркивали, что строго привержены соблюдению мер безопасности в регионе.
Эксперты, однако, расценивают подобные аргументы как некое лукавство со стороны альянса, который пытается выдать российские мероприятия по обеспечению безопасности военно-морских баз и объектов Южного военного округа за «агрессивное» поведение.
«Создаётся риск конфликтов»
Аналитики также констатируют, что в последнее время американские самолёты и корабли действительно стали часто появляться в Чёрном море. Помимо мониторинга их передвижения, российский флот вынужден постоянно проводить ответные учения, которые носят предупредительный для НАТО характер.
В частности, параллельно с манёврами альянса в конце января и начале февраля корабли Черноморского флота отработали на полигонах задачи с применением средств поражения.
Фрегат проекта 11356Р «Адмирал Макаров» совместно с расчётами береговых комплексов «Бастион» уничтожил судно условного противника, намеревавшегося нанести ракетный удар. А большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» выполнили артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным мишеням.
Владимир Винокуров считает, что Россия в целом адекватно реагирует на провокационные манёвры ВМС и авиации Североатлантического альянса. Он напомнил, что, помимо усиления потенциала Черноморского флота, Москва отвечает НАТО, активизируя полёты стратегической авиации.
В комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что наращиванием присутствия в Чёрном море Соединённые Штаты рассчитывают создать новые конфронтационные инциденты.
«Американские корабли, оснащённые новейшими системами ударного ракетного оружия, находятся в Чёрном море, ведут себя достаточно агрессивно, вынуждают Россию принимать определённые контрмеры. В этом плане создаётся риск потенциальных конфликтов», — рассуждает Коротченко.
Он полагает, что Москва придерживается верной тактики, призывая Соединённые Штаты и НАТО отказаться от агрессивных акций и соблюдая сдержанность в ответных действиях.
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