«Попытка оказать силовое давление на Россию»: как США наращивают военное присутствие в Чёрном море

Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить «безрассудное бряцание оружием» в Чёрном море. По мнению дипмиссии, обеспечение мира и безопасности в этом регионе не требует «иностранного вмешательства». Ранее силы НАТО при участии Грузии и Украины провели очередные учения в черноморской акватории. По данным Минобороны РФ, активность альянса в этом регионе угрожает безопасности Южного военного округа. В свою очередь, эксперты отмечают, что Вашингтон таким образом стремится оказывать силовое давление на Россию. При этом, по мнению аналитиков, Москва избрала корректную ответную стратегию, сдержанно реагируя на провокации.

Российское посольство в США призвало Вашингтон прекратить «бряцать оружием» в Чёрном море. Таким образом дипмиссия прокомментировала в своём Twitter учения Военно-морских сил США и их союзников в регионе.

«Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединённых Штатов. Для обеспечения мира и безопасности в Чёрном море не требуется иностранное вмешательство», — говорится в сообщении посольства.

По мнению дипломатов, 6-му флоту ВМС США «не терпится найти врага в Чёрном море».

«Он отчаянно ищет предлог — теперь открыто, под видом военных учений — для наращивания своего присутствия в регионе», — считают в посольстве РФ.

«По всему периметру границ»

10 февраля пресс-служба 6-го флота США сообщила, что группировка американских кораблей с привлечением авиации отработала в Чёрном море задачи совместно с турецкими ВМС. Также силы Соединённых Штатов провели учения с румынским, украинским и грузинским флотами.

После завершения манёвров американские корабли взяли курс на Босфор и Дарданеллы. От 6-го флота США на учениях присутствовали эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) типа Arleigh Burke USS Porter и USS Donald Cook.

Корабль ВМС США проходит пролив Босфор

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Как заявил на прошедшей в начале февраля в Гамбурге конференции по обеспечению безопасности и обороны на море контр-адмирал Майкл Бейз, Чёрное и Средиземное моря имеют критически важное значение для 6-го флота, особенно в контексте «злонамеренного российского влияния», конкуренции в сфере энергетики и наличия замороженных конфликтов.

«В Черноморском регионе находятся союзники и партнёры США по НАТО, которые всё больше обеспокоены в связи с возвратом России к наращиванию военного потенциала и её готовностью посягать на суверенитет других стран», — сказал тогда Бейз.

Впрочем, в Москве с такой трактовкой не согласны. В Минобороны РФ воспринимают деятельность западных сил в Чёрном море как попытку создать угрозу объектам Южного военного округа. По данным ведомства, самолёты и корабли США регулярно приближаются к российским границам, имитируя порой нанесение ракетных ударов.

Как сообщил в сентябре 2020-го начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, российские средства контроля зафиксировали 28 августа, 4 и 14 сентября отработку экипажами стратегических бомбардировщиков США B-52H выходов «на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Чёрного и Азовского морей».

По его словам, количество полётов иностранных самолётов-разведчиков в Черноморском регионе выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом разведывательная активность вблизи Крыма увеличилась на 61%.

«Остаётся высоким количество заходов в Чёрное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь (2020 года. — RT) возросла на 33% по сравнению с прошлым годом (2019-м. — RT). До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности», — рассказал Рудской.

Все действия американских и западных сил в Чёрном море отслеживаются российскими войсками. Так, 14 сентября 2020 года истребители Су-27 были вынуждены взять на сопровождение В-52Н, которые двигались в направлении рубежей РФ со стороны Украины. В конце ноября ВКС не допустили нарушения границы воздушным судном-разведчиком ВВС США RC-135.

Кроме того, проводится мониторинг передвижения в Чёрном море кораблей США и их союзников. Так, 23 января текущего года сразу после прохода пролива Босфор на сопровождение был взят эсминец USS Donald Cook, а 28 января — USS Porter.

Палуба эсминца 6-го флота USS Donald Cook

Twitter

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Впрочем, в НАТО считают, что деятельность блока в Чёрном море якобы обоснована и является «ответом» на наращивание Россией военной мощи. В Брюсселе неоднократно подчёркивали, что строго привержены соблюдению мер безопасности в регионе.

Эксперты, однако, расценивают подобные аргументы как некое лукавство со стороны альянса, который пытается выдать российские мероприятия по обеспечению безопасности военно-морских баз и объектов Южного военного округа за «агрессивное» поведение.

«Главная цель, которую преследует военно-политическое руководство НАТО и США, — это попытка оказать силовое давление на Россию по всему периметру её границ. Если говорить про юг, то здесь американцы явно злоупотребляют конвенцией Монтрё», — подчеркнул в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Создаётся риск конфликтов»

Аналитики также констатируют, что в последнее время американские самолёты и корабли действительно стали часто появляться в Чёрном море. Помимо мониторинга их передвижения, российский флот вынужден постоянно проводить ответные учения, которые носят предупредительный для НАТО характер.

В частности, параллельно с манёврами альянса в конце января и начале февраля корабли Черноморского флота отработали на полигонах задачи с применением средств поражения.

Фрегат проекта 11356Р «Адмирал Макаров» совместно с расчётами береговых комплексов «Бастион» уничтожил судно условного противника, намеревавшегося нанести ракетный удар. А большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» выполнили артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным мишеням.

Владимир Винокуров считает, что Россия в целом адекватно реагирует на провокационные манёвры ВМС и авиации Североатлантического альянса. Он напомнил, что, помимо усиления потенциала Черноморского флота, Москва отвечает НАТО, активизируя полёты стратегической авиации.

В комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что наращиванием присутствия в Чёрном море Соединённые Штаты рассчитывают создать новые конфронтационные инциденты.

«Американские корабли, оснащённые новейшими системами ударного ракетного оружия, находятся в Чёрном море, ведут себя достаточно агрессивно, вынуждают Россию принимать определённые контрмеры. В этом плане создаётся риск потенциальных конфликтов», — рассуждает Коротченко.

Он полагает, что Москва придерживается верной тактики, призывая Соединённые Штаты и НАТО отказаться от агрессивных акций и соблюдая сдержанность в ответных действиях.