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«Попытка обеспечить преимущество»: в Москве прокомментировали угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока — 2»
15 января 2019, 15:54 • 78 • В России
Угрожая ввести санкции в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», Вашингтон пытается обеспечить конкурентное преимущество и заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный газ из США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что с помощью ограничительных мер невозможно повлиять на суверенную политику Москвы. Ранее СМИ опубликовали письма посла США в Германии Ричарда Гренелла, в которых он предупредил немецкие компании, что участие в строительстве российского газопровода может привести к финансовым мерам со стороны Соединённых Штатов. В МИД РФ отметили, что такие действия противоречат обязанностям дипломатического представителя и являются частью «долгосрочной программы по глобальному сдерживанию России». В свою очередь, в бундестаге сравнили посла с «наместником императора» и «верховным комиссаром».
© nord-stream2.com
Угрозы Соединённых Штатов ввести санкции в связи со строительством Россией газопровода в Европу «Северный поток — 2» в Кремле считают попыткой навязать европейцам более дорогой американский сжиженный газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Песков отметил, что у Вашингтона нет инструментов, которые могли бы вынудить Россию отказаться от суверенной политики. При этом у Москвы также нет возможности с помощью санкций заставить американскую сторону изменить свою линию, подчеркнул Песков.
Напомним, Соединённые Штаты неоднократно угрожали ввести санкции в связи со строительством «Северного потока — 2». 12 января стало известно, что посол США в Германии Ричард Гренелл в своём письме немецким компаниям предупредил их о возможных финансовых ограничениях со стороны Вашингтона за участие в строительстве «Северного потока — 2»
«Как вы знаете, США решительно выступают против «Северного потока — 2»… Газопровод несёт серьёзные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнёров», — говорится в тексте документа, опубликованного Bild.
По его словам, компании, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «активно подрывают безопасность Украины и Европейского союза». При этом обращаясь к Bild Гренелл отметил, что это письмо «следует воспринимать не как угрозу, но как ясное выражение политики США».
В российском МИД отметили, что попытка повлиять на позицию немецких компаний противоречит обязанностям Гренелла, как дипломатического сотрудника. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
Выдвижение угроз в адрес немецких компаний говорит о безразличии Соединённых Штатов к суверенитету ФРГ, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«От заявлений с призывами к Берлину отказаться от «Северного потока —2» США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип торговли, суверенитет ФРГ — всё это побоку. Задача — любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ», — написал он в своём Twitter.
«Наместник императора из Вашингтона»
С критикой письма американского посла выступили и в самой Германии. Представитель правящей коалиции Христианско-демократической партии и Христианско-социального союза Юрген Хардт подчеркнул, что Берлин намерен самостоятельно решать вопросы собственной энергетической безопасности.
Заместитель главы входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии ФРГ Ральф Штегнер предположил, что Гренелл мог перепутать эпохи.
«Знает ли мистер Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?» — написал политик в своём Twitter.
А заместитель председателя Левой партии в парламенте Германии Фабио Де Мази сравнил рассылку писем от американского посла с поведением наместника императора.
«Американскому послу, видимо, показалось, что в Германии он выполняет обязанности наместника императора из Вашингтона», — сказал он.
Кроме того, в МИД ФРГ напомнили о разнице в позициях Германии и Соединённых Штатов по отношению к «Северному потоку — 2».
«Мы состоим в тесном обмене мнениями с США, с нашими коллегами в Вашингтоне… По теме «Северный поток — 2» мы занимаем разные позиции, это не ново, это известно», — сказала официальный представитель ведомства Мария Адебар.
Эксперты считают, что позиция немецких политиков говорит о том, что европейские политики не намерены позволять Соединённым Штатам оказывать давление на свои страны и в первую очередь это относится к Германии. Об этом в беседе с радио Sputnik сказала проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета, кандидат исторических наук Виктория Панова.
«Европейцы свои прагматические интересы блюдут в первую очередь. Пока санкции были секторальными, вели к не слишком серьёзным потерям, поэтому на первом этапе смогли перестроиться и работать дальше. Но европейцы, тем более немцы, какого-то диктата со стороны США терпеть не будут», — отметила эксперт.
«Более 400 км было уложено»
При этом строительство «Северного потока — 2» идёт в соответствии с графиком. Об этом заявил представитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
«Более 400 км было уложено к концу 2018 года», — приводит его слова РИА Новости.
Длина всего проекта должна составить более 1200 км. В компании заявляют, что строительство будет закончено в конце 2019 года. Маршрут газопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Строительство ведётся на всех участках, кроме датского — Копенгаген ещё не дал своё согласие на строительство газопровода. Однако Nord Stream 2 AG уже подала документы на альтернативный маршрут, который хоть и длиннее на 36 км, но лишает датскую сторону возможности отказать в строительстве.
В компании подчеркнули, что даже в случае строительства газопровода по альтернативному маршруту стоимость проекта изменится незначительно, а работы будут выполнены в срок.
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