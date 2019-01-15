«Попытка обеспечить преимущество»: в Москве прокомментировали угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока — 2»

Угрожая ввести санкции в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», Вашингтон пытается обеспечить конкурентное преимущество и заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный газ из США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что с помощью ограничительных мер невозможно повлиять на суверенную политику Москвы. Ранее СМИ опубликовали письма посла США в Германии Ричарда Гренелла, в которых он предупредил немецкие компании, что участие в строительстве российского газопровода может привести к финансовым мерам со стороны Соединённых Штатов. В МИД РФ отметили, что такие действия противоречат обязанностям дипломатического представителя и являются частью «долгосрочной программы по глобальному сдерживанию России». В свою очередь, в бундестаге сравнили посла с «наместником императора» и «верховным комиссаром».

Угрозы Соединённых Штатов ввести санкции в связи со строительством Россией газопровода в Европу «Северный поток — 2» в Кремле считают попыткой навязать европейцам более дорогой американский сжиженный газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2». Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его», — сказал он в интервью «АиФ».

При этом Песков отметил, что у Вашингтона нет инструментов, которые могли бы вынудить Россию отказаться от суверенной политики. При этом у Москвы также нет возможности с помощью санкций заставить американскую сторону изменить свою линию, подчеркнул Песков.

Напомним, Соединённые Штаты неоднократно угрожали ввести санкции в связи со строительством «Северного потока — 2». 12 января стало известно, что посол США в Германии Ричард Гренелл в своём письме немецким компаниям предупредил их о возможных финансовых ограничениях со стороны Вашингтона за участие в строительстве «Северного потока — 2»

«Как вы знаете, США решительно выступают против «Северного потока — 2»… Газопровод несёт серьёзные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнёров», — говорится в тексте документа, опубликованного Bild.

По его словам, компании, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «активно подрывают безопасность Украины и Европейского союза». При этом обращаясь к Bild Гренелл отметил, что это письмо «следует воспринимать не как угрозу, но как ясное выражение политики США».

В российском МИД отметили, что попытка повлиять на позицию немецких компаний противоречит обязанностям Гренелла, как дипломатического сотрудника. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Есть долгосрочная программа по глобальному сдерживанию нашей страны, которая исторически реализуется. Конечно, это неприемлемо, конечно, это не входит в обязанности посла, мягко говоря. А по большому счёту им противоречит», — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Выдвижение угроз в адрес немецких компаний говорит о безразличии Соединённых Штатов к суверенитету ФРГ, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«От заявлений с призывами к Берлину отказаться от «Северного потока —2» США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип торговли, суверенитет ФРГ — всё это побоку. Задача — любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ», — написал он в своём Twitter.

От заявлений с призывами к Берлину отказаться от Северного потока-2 США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ - все это по боку. Задача - любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2019 г.

«Наместник императора из Вашингтона»

С критикой письма американского посла выступили и в самой Германии. Представитель правящей коалиции Христианско-демократической партии и Христианско-социального союза Юрген Хардт подчеркнул, что Берлин намерен самостоятельно решать вопросы собственной энергетической безопасности.

«Политика энергетической безопасности Германии и в целом ЕС требует обсуждения независимо от «Северного потока — 2». Однако мы в состоянии вести эти дискуссии самостоятельно, без всякого внешнего давления», — сказал он.

Заместитель главы входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии ФРГ Ральф Штегнер предположил, что Гренелл мог перепутать эпохи.

«Знает ли мистер Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?» — написал политик в своём Twitter.

Ob Mister Grenell weiß, dass die Zeit der Hohen Kommissare in Deutschland vorbei ist? https://t.co/GUEdxY661T — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 13 января 2019 г.

А заместитель председателя Левой партии в парламенте Германии Фабио Де Мази сравнил рассылку писем от американского посла с поведением наместника императора.

«Американскому послу, видимо, показалось, что в Германии он выполняет обязанности наместника императора из Вашингтона», — сказал он.

Кроме того, в МИД ФРГ напомнили о разнице в позициях Германии и Соединённых Штатов по отношению к «Северному потоку — 2».

«Мы состоим в тесном обмене мнениями с США, с нашими коллегами в Вашингтоне… По теме «Северный поток — 2» мы занимаем разные позиции, это не ново, это известно», — сказала официальный представитель ведомства Мария Адебар.

Эксперты считают, что позиция немецких политиков говорит о том, что европейские политики не намерены позволять Соединённым Штатам оказывать давление на свои страны и в первую очередь это относится к Германии. Об этом в беседе с радио Sputnik сказала проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета, кандидат исторических наук Виктория Панова.

«Европейцы свои прагматические интересы блюдут в первую очередь. Пока санкции были секторальными, вели к не слишком серьёзным потерям, поэтому на первом этапе смогли перестроиться и работать дальше. Но европейцы, тем более немцы, какого-то диктата со стороны США терпеть не будут», — отметила эксперт.

«Более 400 км было уложено»

При этом строительство «Северного потока — 2» идёт в соответствии с графиком. Об этом заявил представитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Более 400 км было уложено к концу 2018 года», — приводит его слова РИА Новости.

Длина всего проекта должна составить более 1200 км. В компании заявляют, что строительство будет закончено в конце 2019 года. Маршрут газопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Строительство ведётся на всех участках, кроме датского — Копенгаген ещё не дал своё согласие на строительство газопровода. Однако Nord Stream 2 AG уже подала документы на альтернативный маршрут, который хоть и длиннее на 36 км, но лишает датскую сторону возможности отказать в строительстве.

В компании подчеркнули, что даже в случае строительства газопровода по альтернативному маршруту стоимость проекта изменится незначительно, а работы будут выполнены в срок.