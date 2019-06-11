Попытка номер два: Зеленский снова просит Раду уволить Климкина

Стало известно о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский сейчас выступил с повторной просьбой уволить главу МИД Павла Климкина. Об этом, напомним, Зеленский просит Верховную раду. И призывает назначить на данный пост заместителям главы президентской администрации Вадима Пристайко.

Об этом журналистам рассказал заместитель АП Руслан Рябошапка.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, - сказал он на брифинге. - Владимир Зеленский также внес представление о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел".

Напомним, что только в прошлом месяце Пристайко занял должность замглавы АП. До этого он был послом Украины при НАТО. До этого Пристайко был замминистра Климкина.