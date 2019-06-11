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Попытка номер два: Зеленский снова просит Раду уволить Климкина

11 июня 2019, 19:09  •  24 • Политика
Лидер Незалежной Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду уволить министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Стало известно о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский сейчас выступил с повторной просьбой уволить главу МИД Павла Климкина. Об этом, напомним, Зеленский просит Верховную раду. И призывает назначить на данный пост заместителям главы президентской администрации Вадима Пристайко.
Об этом журналистам рассказал заместитель АП Руслан Рябошапка.
"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, - сказал он на брифинге. - Владимир Зеленский также внес представление о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел".
Напомним, что только в прошлом месяце Пристайко занял должность замглавы АП. До этого он был послом Украины при НАТО. До этого Пристайко был замминистра Климкина.

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