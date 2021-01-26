Попытка номер два: резолюцию об импичменте Трампа внесли в сенат США

Резолюция об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа за «подстрекательство к мятежу» внесена в сенат. Таким образом он стал первым американским лидером, который во второй раз подвергнется разбирательствам в высшей палате конгресса на предмет отстранения от власти. Ожидается, что нынешний процесс начнётся 9 февраля. При этом новый глава Белого дома Джо Байден сомневается, что резолюция об импичменте предшественника наберёт необходимое количество голосов сенаторов.

В сенат Конгресса США внесена резолюция об импичменте 45-го президента Дональда Трампа, срок полномочий которого на посту главы государства уже истёк. Бывший глава Белого дома обвиняется по статье «подстрекательство к мятежу» — в документе говорится, что действия Трампа подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки». Речь идёт о событиях, произошедших 6 января в Вашингтоне, когда сторонники президента пошли на штурм Капитолия, в результате чего погибли пять человек, включая сотрудника полиции.

Как заявил временный глава сената Патрик Лихи, нижняя палата конгресса США «готова приступить к процессу». Тем не менее было принято решение отложить процедуру до февраля, чтобы дать возможность адвокатам Трампа ознакомиться с делом и подготовиться, а Байдену произвести первые назначения на посту президента.

По данным американских СМИ, разбирательства по импичменту Трампа стартуют 9 февраля. Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер указывал, что процесс в отношении экс-президента США стартует на неделе, начинающейся 8 февраля.

Согласно процедуре, в роли обвинителей выступят члены палаты представителей, тогда как сенаторы займут позицию присяжных. Для объявления импичмента необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов, то есть 67 человек из 100.

Председателем процесса, как сообщил CNN со ссылкой на неких источников, будет сенатор от Демократической партии Патрик Лихи, а не глава Верховного суда США Джон Робертс. Это связано с тем, что речь идёт не об импичменте действующего президента Соединённых Штатов Америки. При этом Лихи также будет иметь право голоса на процессе, утверждает издание. На данный момент 80-летний сенатор занимает пост временного главы сената. Это второе высшее должностное лицо в верхней палате Конгресса после вице-президента США.

Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Между тем действующий глава государства Джо Байден выразил сомнение в том, что резолюция об импичменте его предшественника наберёт необходимое число голосов. По его мнению, если бы полномочия Трампа длились ещё полгода, то результат стал бы иным.

«Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько», — цитирует его CNN.

При этом глава Белого дома считает необходимым процесс отстранения Трампа от власти, даже несмотря на то что рассмотрение этого вопроса может замедлить осуществление законодательной повестки администрации 46-го президента. По его словам, отсутствие разбирательства в отношении его предшественника оказало бы более негативный эффект.

Наряду с этим американские СМИ сообщают о том, что за две недели до старта процесса Дональд Трамп продолжает искать в свою команду юристов, которые будут защищать его в ходе процесса. Дело в том, что Рудольф Джулиани, личный адвокат Трампа, не сможет его защищать, так как формально считается свидетелем по этому делу.

На данный момент представлять интересы экс-главы Белого дома согласился адвокат Бутч Бауэрс, с которым они уже начали обсуждать «стратегию защиты». Кроме того, по данным прессы, экс-президент также рассматривает кандидатуру профессора школы права Гарвардского университета Алана Дершовица, который ранее уже защищал его.

Некоторые юристы не соглашаются на работу, так как не хотят принимать участие в это процессе, который связан с недавними беспорядками в США.

Напомним, что 6 января в Вашингтоне прошёл масштабный митинг сторонников Трампа. Акция была приурочена к заседанию, посвящённому утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. Демонстрация переросла в беспорядки, а протестующие ворвались в здание Капитолия. В результате стычек погибли пять человек, включая офицера полиции.

После этого американские политики, прежде всего из Демократической партии, назвали Трампа ответственным за произошедшие беспорядки, хотя республиканец призывал своих сторонников действовать мирно.

Затем в палате представителей США была зарегистрирована резолюция об импичменте 45-го президента за «подстрекательство к мятежу». Вдобавок, занимавшего на тот момент пост вице-президента Майка Пенса призвали воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США для отстранения главы государства, однако он отказался.

Решение Пенса не повлияло на конгрессменов — 232 члена нижней палаты проголосовали за резолюцию.

Таким образом, Дональд Трамп стал первым американским лидером, которому палата представителей США дважды объявляла импичмент. Также он стал первым, против кого процесс ведётся уже после ухода с должности.

Заседание по процессу первого импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Декабрь 2019 года

Reuters

Напомним, что в первый раз Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Якобы он «для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности» пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден, сын Джо Байдена.

Также 45-го президента США обвиняли во введении запрета на участие в слушаниях конгресса для действующих сотрудников Государственного департамента США и Белого дома, получивших соответствующие повестки.

Эта попытка отстранить от Трампа от власти не увенчалась успехом, сенаторы тогда не приняли резолюцию об импичменте.