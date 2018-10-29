|
Попытка номер два подставить Асада: Коалиция во главе с США снова «проутюжила» сирийский город фосфорными снарядами - СМИ
29 октября 2018, 22:09 • 77 • В мире
Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Западная коалиция, возглавляемая США, атаковала сирийский город Хаджин снарядами с белым фосфором. Город в сирийской провинции Дейр-эз-Зор двумя неделями ранее уже подвергался атаке со стороны коалиции.
Как сообщает агентство SANA, информации о пострадавших и жертвах на данный момент нет.
При этом в ходе минувшей атаки, произошедшей полмесяца назад, в результате атаки погибли несколько мирных жителей. Однако тогда в Минобороны США заявили, что на вооружении находящихся в регионе американских подразделений отсутствуют фосфорные снаряды.
Напомним, что использование фосфорных бомб, которые считаются оружием массового поражения, запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. США, как и Израиль, не подписали данный протокол.
Подпишитесь на нас
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
24 октября 2018, 05:39
|
28 октября 2018, 22:08
|
28 октября 2018, 10:24
|
24 октября 2018, 02:24
|
25 октября 2018, 17:24
|
27 октября 2018, 08:24
|
27 октября 2018, 05:09