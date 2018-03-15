Попытка номер два: Парламент Перу снова опять увольняет президента страны

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Парламентарии приняли на рассмотрение резолюцию об импичменте главы государства.

Конгресс Перу запустил процесс импичмента главы государства. В ближайшие дни парламент рассмотрит резолюцию об отстранении главы государства от должности. Об этом сообщает телевидение Перу.

Для смещения главы государства документ должны поддержать 87 депутатов из 130. Стоит отметить, что это уже вторая попытка импичмента президента Перу. Предыдущая состоялась в конце декабря и закончилась провалом. Парламентариям не хватило девяти голосов.

Активные попытки отстранить президента от должности связаны с крупным коррупционным скандалом. Утверждается, что бразильская корпорация перевела фирмам, аффилированным с главой государства порядка 4,8 миллиона долларов за "консультационные услуги", а также профинансировала избирательную кампанию президента.