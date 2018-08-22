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Попытка номер 5: Порошенко попробует снова поймать Трампа для встречи

22 августа 2018, 15:54  •  75 • Политика
Посол Украины анонсировал визит Порошенко в США в сентябре.
Президент Украины Петр Порошенко приедет с новым визитом в США уже в сентябре этого года. Такой информацией поделился действующий посол Украины в США Валерий Чалый.
Он уточнил, что Порошенко прибудет в Соединенные Штаты, чтобы лично принять участие в Генеральной Ассамблее ООН. Штаб-квартира организации, как известно, находится в американском городе Нью-Йорк.
«Мы будем работать над политическими встречами… В сентябре мы готовим визит президента Украины в США, на Генеральную Ассамблею», - приводит слова дипломата подконтрольный Порошенко украинский телеканал «Прямой».
Напомним, что чуть ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свою поезду на Украину. В планах американского политика провести встречу с президентом страны и премьер-министром.

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