«Попытка навязать односторонние меры принуждения»: Россия ответит на новые санкции США

Россия ответит на санкции, введённые накануне Минфином США. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Дипломаты подчеркнули, что американская сторона пошла на обострение после встречи президента РФ Владимира Путина с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео, которая прошла в конструктивном ключе. Как полагают в Совфеде, такая политика наносит вред международным отношениям. В Госдуме считают, что США не готовы отказаться от санкционного курса.

Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Они представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения стран между собой. За этими шагами последуют ответные меры», — говорится в Facebook диппредставительства.

«Когда мы отвечали подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный выбор», — добавили представители посольства РФ.

Ранее Минфин США внёс в санкционный список пятерых россиян и отряд быстрого реагирования «Терек». Среди граждан России — Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и командир отряда «Терек» Абузайд Висмурадов.

При этом санкции против «Терека» могли быть вызваны желанием Вашингтона осложнить борьбу с терроризмом на международном уровне, отметили российские дипломаты.

«Санкции США в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед способностью (этого отряда. — RT) действовать в Арктике. Кроме того, эти неконструктивные решения явно идут вразрез с позитивным настроем недавних переговоров России и США в Сочи», — говорится в сообщении.

В своей внешней политике США руководствуются собственными представлениями о демократичности, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, действия Вашингтона отрицательно сказываются на ситуации в мире.

«Соединённые Штаты не считают другие государства достаточно развитыми и демократичными, вносят туда своё видение этих понятий. Деятельность США на внешнеполитической арене наносит большой урон всему международному сообществу. Фактически именно Штаты дестабилизируют всю ситуацию», — подчеркнул Цеков в разговоре с RT.

Министерство финансов США

AFP

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14 мая в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео. На мероприятии также присутствовали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко и помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли американский посол в Москве Джон Хантсман, спецпредставитель по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри и замгоссекретаря Филип Рикер.

Обе стороны положительно оценили встречу. Так, комментируя итоги переговоров, Ушаков отметил деловой настрой представителей США.

«Нет, прорыва пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой появился с американской стороны», — сказал он.

Помпео же охарактеризовал прошедшую встречу, как шаг вперёд в российско-американских отношениях.

«Сегодняшние встречи стали позитивным шагом вперёд. США и Россия продемонстрировали в прошлом, что могут сотрудничать по ключевым международным вопросам. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений на благо обеих наций», — написал он в Twitter.

Today’s meetings were a positive step forward. U.S. & #Russia have demonstrated in the past that we can cooperate on key international issues. We urge Russia to work with us to change the trajectory of the relationship for the benefit of both nations. pic.twitter.com/LDoixnsTVe — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 мая 2019 г.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, США не готовы отказываться от санкционной политики.

«Акт Магнитского слишком долго никто не вспоминал, тем важнее было для тех, кто определяет сейчас внешнеполитический курс США, напомнить и про эту линию борьбы с Россией. Прошедшие в Сочи переговоры между двумя сторонами — дополнительный повод напомнить о том, что тема санкций не снята», — сказал RT депутат.

«Даже не двойные, а тройные стандарты»

Санкции против россиян были введены в рамках так называемого акта Магнитского. Это принятый в 2012 году закон, допускающий введение персональных ограничений против тех, кто якобы нарушил права человека и принцип верховенства права в России. Тем, кто оказался в санкционном списке, запрещён въезд на территорию США, а их активы в американских банках замораживаются.

Недоумение по поводу внесения отряда «Терек» в санкционный список в рамках акта Магнитского выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому? «Терек» является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Это я заявляю со всей ответственностью», — написал он в своём Telegram-канале.

Тот факт, что эти санкции были введены против спецотряда, участвующего в борьбе с терроризмом, говорит о двойных стандартах США при применении акта Магнитского, убеждён эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Эти санкции легче сгенерировать, легче наложить, чем отменить. И понятно, что эти санкции накладываются против персон, которые противодействуют терроризму, и против них генерируются — это даже не двойные, а уже тройные стандарты», — отметил он в беседе с RT.

Кроме того, 15 мая стало известно о подготовленном втором пакете санкций США против России по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери. Несмотря на тот факт, что доказательства причастности России к инциденту представлены не были, Соединённые Штаты и Великобритания возлагают ответственность за происшествие на Москву.