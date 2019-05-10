«Попытка напомнить о себе»: Порошенко призывает ужесточить антироссийские санкции из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе

Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать ужесточение антироссийских санкций в ответ на «паспортные указы» Кремля. Кроме того, этот вопрос также могут обсудить главы МИД стран ЕС на предстоящей встрече, которая начнётся 13 мая. Эксперты отмечают, что европейские государства не заинтересованы в реальном усилении ограничительных мер и вряд ли пойдут на такой шаг. По мнению аналитиков, Порошенко стремится набрать политические очки перед выборами в Верховную раду, которые должны пройти осенью 2019 года.

Уходящий президент Украины Пётр Порошенко призвал власти Германии поддержать ужесточение антироссийских санкций в ответ на действия Москвы по упрощению порядка получения гражданства РФ для жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера по итогам его телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Стороны обсудили развитие ситуации в Донбассе в свете последних провокационных шагов России. Пётр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы», — отметили в администрации президента Украины.

Там добавили, что в ходе состоявшейся беседы Меркель заверила киевские власти в том, что Украина «будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии», а также выразила надежду, что новое руководство страны сохранит преемственность внешнеполитического курса.

«Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике», — сообщили в пресс-службе Порошенко.

Отметим, что в последние дни украинские власти уже неоднократно поднимали тему возможного введения новых рестрикций против России в ответ на шаги Москвы по либерализации получения гражданства для ряда категорий иностранцев.

Так, 8 мая Пётр Порошенко призывал поддержать ужесточение санкций в ходе встречи с министром иностранных дел Канады Кристиной Фриланд. В свою очередь, глава украинского МИД Павел Климкин направил высокопоставленным дипломатам стран Евросоюза, НАТО, G7 и других государственных объединений письмо с официальным призывом к «расширению санкционного трека» против РФ.

Тогда же правительство Украины сообщило о принятии решения, согласно которому Киев не будет признавать действительными документы, выданные в России жителям Донбасса. Однако в Кремле заявили, что Москва намерена и дальше выдавать паспорта тем гражданам, «которые этого пожелают, которые подпадают под действие президентского указа».

Напомним, что 30 апреля Пётр Порошенко заявил о намерении сосредоточиться на вопросе существенного ужесточения антироссийских санкций до конца своего президентского срока. При этом в беседе с избранным главой государства Владимиром Зеленским он подчеркнул, что «продолжить и завершить решение этой проблемы» предстоит именно новым властям. Поэтому Порошенко призвал Зеленского скоординировать усилия, чтобы «не дать Путину ни единого шанса воспользоваться переходным периодом на Украине». При этом сам Зеленский пообещал рассказать об ответных шагах, когда они будут подготовлены.

Говоря о возможном расширении антироссийских санкций, стоит добавить, что новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Райнсалу (который до конца апреля возглавлял Минюст) в интервью изданию Eesti Paevaleht заявил о намерении поставить этот вопрос на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдёт в понедельник, 13 мая.

«Я попросил МИД проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов России, когда она, в нарушение духа Минских соглашений, начала в упрощённом порядке выдавать в Крыму и в Донбассе паспорта», — цитирует политика издание «Европейская правда».

При этом отмечается, что Рейнсалу намерен «хотя бы риторически» обсудить шаги Евросоюза в ответ на действия Москвы.

Права государства и человека

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, в сложившейся ситуации расширение ограничительных мер против России в принципе возможно, хотя этого шага скорее стоит ожидать от Соединённых Штатов, а не от Европы.

«Обсуждение тех или иных вопросов стратегии и будущего внешней политики, которое осуществляют два человека накануне своей отставки — это достаточно символично и по меньшей мере странно... Речь идёт о банальной попытке со стороны Порошенко напомнить о себе», — полагает эксперт.

«Скорее всего, речь идёт о начавшейся борьбе в рамках будущей избирательной кампании в Верховную раду. Порошенко постоянно заявляет о том, что он сам будет участвовать в этой борьбе», — отметил Шаповалов.

По мнению эксперта, даже в случае ужесточения санкций новые ограничительные меры вряд ли смогут оказать существенное воздействие на российскую экономику. Таким образом, заявления киевских властей являются не более чем риторикой, направленной на украинский электорат.

«Эта риторика направлена на украинского избирателя, который должен понять, насколько бескомпромиссно Пётр Алексеевич отстаивает интересы Украины, в отличие от Владимира Александровича», — добавил Шаповалов.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что Порошенко продолжает поддерживать свой имидж антироссийского политика, «этакого щита Европы против варварской России». Вместе с тем собеседник RT заявил, что любые дополнительные санкции против России сейчас прежде всего ударят по тем странам, которые будут их вводить.

«И Германия, и Эстония, и Украина очень сильно страдают экономически от введения всё больших ограничений в отношении России. У меня есть большие сомнения, что Меркель прислушается и введёт какие-то серьёзные санкции против России. Скорее всего, если эта тема будет продолжаться и разовьётся в Европарламенте, получит поддержку евробюрократов, то тогда, возможно, она получит развитие в виде символических санкций в отношении ряда лиц или экономических вопросов, находящихся на периферии», — полагает эксперт.

Вместе с тем он констатировал, что Германия как основной экономический двигатель Европы несёт наибольшие убытки от уже введённых санкций против России и не заинтересована в их ужесточении.

«Я с осторожностью могу выразить сомнения в том, что какие-то серьёзные санкции против нашей страны будут введены. Тем более что Россия не нарушала каких-то международных норм», — подчеркнул Безпалько.