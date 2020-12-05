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Попытка нападения провалилась: болгары оценили перестрелку на границе России и Украины

05 декабря 2020, 15:35  •  179 • Политика
Боец с оружием. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
На Балканах считают, что украинцы "допрыгались"
Недавняя попытка незаконно пересечь российско-украинскую границу со стороны Незалежной получила широкий резонанс. Своим мнением поделились и жители Болгарии. Читатели местного издания иронично заметили, что новая попытка "напасть на РФ" позорно провалилась.
Болгары также недоумевают, зачем была предпринята такая нелепая "диверсия". Читатели газеты Сега справедливо заметили, что открывшие ответный огонь российские пограничники действовали в соответствии с общеустановленной практикой.
"Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовать, либо отстреливать", – напоминают правила пересечения границ между государствами жители Болгарии.
Некоторые также задались вопросом, кто мог решиться на подобную авантюру – границы между Россией и другими государствами всегда хорошо охраняются.
"Допрыгались" – пишут другие.
Напомним, скандальный инцидент на границе недалеко от города Белгород завершился смертью одного из преступников, двое других сбежали обратно в Незалежную.

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