«Попытка надавить на Европу»: в России ответили на заявление Госдепа о «последствиях» ареста украинских моряков

Госдеп США требует от России отпустить задержанных украинских моряков, совершивших провокацию в Керченском проливе. Американская сторона угрожает Москве «болью и последствиями» и вновь призывает европейских союзников рассмотреть вопрос целесообразности «Северного потока — 2». В Совфеде уверены, что, делая такие заявления, Соединённые Штаты пытаются избавиться от экономического конкурента в вопросе поставок энергоносителей. В Госдуме назвали заявление представителя Госдепа наглым, отметив, что американские политики пытаются решить внутриполитические проблемы, прибегая «к русофобской теме».

Госдепартамент США пригрозил России «болью и последствиями» в том случае, если задержанных после провокации украинских моряков не отпустят.

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем​​​», — приводит сайт Госдепа США слова неназванного высокопоставленного чиновника, представляющего ведомство.

Он также повторил, что США считают инцидент в Керченском проливе «явной военной эскалацией и нарушением международного права и свободы судоходства»

Представитель Госдепа также провел параллель между украинской провокацией в Керчи и развитием проекта «Северный поток — 2». По мнению сотрудника Госдепартамента, инцидент в Керчи служит «напоминанием, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря «Северному потоку — 2», тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии».

«Избавиться от экономического конкурента»

США используют любой повод для продвижения своих стратегических целей, уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его словам, Вашингтон планирует оказывать давление на Россию и отдалять её от Европы по всем направлениям, в том числе за счёт «Северного потока — 2».

«Не случайно, что этот высокопоставленный чиновник Госдепа прямо проговаривается, что наказывать нас будут через торпедирование этого проекта. Это большая экономическая задача — переориентировать европейский газовый рынок на дорогой американский газ, лишить нас большого рынка сбыта, цели прозрачные — колоссальная конкуренция с Россией», — отметил Морозов беседе c RT.

США используют «Украину как инструмент раздражения», уверен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Я допускаю, что случай в Керчи может стать повод для усиления санкционного режима, но вряд ли это может послужить отказом от проекта. Пытаются здесь Украину использовать как инструмент разжигания конфликта между Россией и Европой, европейцы прекрасно понимают задачи США. Это попытка надавить и на Европу, задача — избавиться от экономического конкурента в вопросах поставки энергоносителей. Используются различные грязные средства и методы», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Отметим, что ранее в Германии заявили о том, что отказ от «Северного потока — 2» приведет к проигрышу всех участников проекта.

«Это экономический проект. Никому это не поможет, если немецкие или европейские компании откажутся (от проекта. — RT)», — процитировали 1 декабря немецкие СМИ главу МИД Германии Хайко Мааса.

Напомним, 25 ноября три украинских судна с 24 членами экипажа на борту незаконно проникли в территориальные воды России. Нарушителей задержала российская сторона. Позже на кораблях ВМС Украины обнаружили документы, которые указывают на умышленную акцию — моряки знали, что нарушают установленный порядок прохода. Суд арестовал украинских военнослужащих на два месяца.

В России инцидент в Керчи назвали провокацией, связанной низким рейтингом действующей власти в Киеве накануне выборов. «Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал президент России Владимир Путин.

Санкции Евросоюза и корабли НАТО

При этом в Европе высказались в «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Накануне официальные представители Евросоюза анонсировали скорое продление санкций против России, также связав этот шаг с событиями в Керчи. Об этом рассказал председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России», — сказал Туск в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Аргентине.

Действия РФ также осудили в G7, призвав участников инцидента в Керчи к сдержанности.

«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа», — гласит официальное заявление организации.

Позднее американские сенаторы призвали США и других участников НАТО направить военные корабли в Чёрное море, объяснив эту идею необходимостью «показать мускулы» Москве.

«Для него (президента РФ. — RT) ничего не значат слова, для него важны действия, в связи с этим, я думаю, нам необходимо предпринимать более активные шаги», — заявил сенатор США Джон Баррассо.

В Госдуме РФ предположили, что американские политики пользуются керченским инцидентом для решения внутриполитических проблем, не углубляясь в подробности. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT назвал наглым заявление Госдепа о последствиях для России из-за инцидента в Керченском проливе.

«Разыгрывая внутриполитическую карту, многие американские политики прибегают именно к русофобской теме, теме угроз, никто не хочет разбираться, что было открытое нарушение границы со стороны украинских кораблей. Никаких нет предпосылок, даже для малейшего оспаривания сложившейся ситуации», — подчеркнул он.