Попытка Лукашенко шантажировать Евросоюз провалилась - эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава Белоруссии закрепил себя в качестве "террориста"

Внешнее давление вынудило Александра Лукашенко отступить от своих требований по решению миграционного кризиса и начать выполнять условия, поставленные Евросоюзом. Политолог Дмитрий Болкунец уверен, что попытка шантажировать ЕС не просто провалилась, но и привела к обратному эффекту для белорусского правителя.

Он обратил внимание на возобновление полетов по маршруту Минск-Багдад, с помощью которых правительство Ирака эвакуирует из Белоруссии граждан, застрявших на границе с Польшей. Примечательно, что в четверг, 25 ноября, аналогичный авиарейс не был совершен.

Вчера Лукашенко заявил, что оплачивать вывоз беженцев из РБ должен Евросоюз. Эксперт назвал риторику главы государства новым способом шантажа ЕС. Сегодня он подчеркнул, что шантаж провалился.

Более того, по словам политолога, теперь с Лукашенко будут говорить с позиции силы, потому что вместо признания "президентом" он получил статус "террориста". Эксперт уверен, что у этой истории больше нет дроги назад.

"Шантаж провалился. Эффект получился обратный. Вместо признания "президентом", Лукашенко закрепил себя в качестве "террориста", с которым будут вести переговоры с позиции силы", – заявил Болкунец.

Напомним, ранее врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что для Евросоюза Александр Лукашенко является всего лишь "контактным лицом" для решения гуманитарных вопросов. При этом глава немецкого правительства отказалась признавать легитимность президента Белоруссии.