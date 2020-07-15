Попытка Киева заставить Москву выйти из Минских соглашений провалилась

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Украина постаралась спровоцировать Россию отказаться от переговорного процесса

Киев несколько раз пытался устроить провокацию для Москвы. Делалось это для того, чтобы Россия вышла из переговоров по Минским соглашениям. Чтобы план увенчался успехом, Украина даже пригласила в столицу Белоруссии якобы "выходцев из Донецка". С таким заявлением выступил обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Он уточнил, что в переговорную группу вошли журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которых, с легкой руки Незалежной, окрестили "выходцами с Донбасса". Кроме них на мероприятии присутствовали еще несколько человек, которые имеют весьма условное отношение к неспокойному региону.

Корнилов в беседе с корреспондентом издания "Украина.ру" назвал подставных лиц "клоунами" и заявил, что такая шумиха было создана, чтобы вывести РФ из переговорного процесса.

"Киев ждал демарша со стороны России, что Москва в ответ хлопнет дверью. То есть весь этот шум был для того, чтобы сорвать минский процесс, причем чтобы это выглядело как демарш со стороны России", – уверен политолог.

Он добавил, что Москва только "пожала плечами" и продолжила предпринимать попытки наладить диалог со стороной-оппонентом.

Кроме того, отметил Корнилов, если вторая попытка мирных переговоров – "Минск-2" – тоже потерпит фиаско, велика вероятность возобновления открытого военного конфликта по аналогии с 2014 – 2015 годами. Или же стороны попытаются разработать новый формат ведения диалога, что представляется маловероятным.

Конфликт давно пора заморозить хотя бы ради того, чтобы люди перестали гибнуть. Однако Украина не желает этого делать, подчеркнул спикер.

Ранее "Утро.ру" писало, что Киев шантажирует Москву и европейские столицы выходом из Минских соглашений.