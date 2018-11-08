«Попытка избежать внутриполитической истерии»: в Белом доме назвали промежуточные выборы самыми защищёнными в истории

Прошедшие промежуточные выборы в конгресс США были «самыми защищёнными в истории». Об этом заявил советник президента Джон Болтон. Об отсутствии свидетельств иностранного вмешательства в электоральный процесс заявили и в ОБСЕ. Эксперты полагают, что руководство Соединённых Штатов пытается показать эффективность работы спецслужб и оправдать выделенные на них средства. Кроме того, аналитики уверены, что, несмотря на отсутствие доказательств вмешательства в выборы, американский истеблишмент не откажется от антироссийской риторики.

Советник президента Соединённых Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал прошедшие 6 ноября выборы в конгресс США самыми защищёнными в истории страны.

«Я горжусь предпринятыми федеральным правительством усилиями в связи с тем, чтобы прошедшие промежуточные выборы стали самыми защищёнными в истории», — написал Болтон в Twitter.

Так он прокомментировал заявление Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, в котором отмечается, что СНБ координировал беспрецедентные усилия американского правительства по оказанию содействия местным властям в обеспечении безопасности электорального процесса, а также в борьбе с попытками «злонамеренного иностранного вмешательства».

При этом, по словам Дональда Трампа, администрация Белого дома представит «полный доклад» по попыткам иностранного «вмешательства» в американские выборы, в частности со стороны России и Китая.

Между тем на данный момент у американских властей и спецслужб отсутствуют свидетельства иностранного влияния на избирательную систему. Об этом несколько раз заявляла министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кирстен Нильсен.

Аналогичной позиции придерживается и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ Георгий Церетели. По его словам, прошедшие выборы были организованы на высоком уровне, а само голосование было свободным и конкурентным.

«Мы не видели каких-либо доказательств (иностранного вмешательства в американские выборы. — RT), каких-то случаев, которые бы это доказывали... Но сейчас технологии очень изощрённые, поэтому мы не знаем, что может стать известно потом», — цитирует Церетели РИА Новости.

Напомним, 6 ноября в Соединённых Штатах состоялись выборы в конгресс. По их итогам Демократическая партия США получила большинство мест в палате представителей (по меньшей мере 220 мест из 435). При этом в верхней палате — сенате — большинство сохранили члены Республиканской партии. У республиканцев минимум 51 место из 100, демократы пока получили 44 места.

Между тем в Москве указали на то, что Россия, несмотря на заявления американских политиков, не вмешивается в выборы ни в США, ни в какой-либо иной стране.

«Вопреки тем фобиям, которые существуют в США, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране в мире, включая США», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«США надо меньше пенять на хакеров»

Заявление Джона Болтона повторяет позицию американского лидера Дональда Трампа, указавшего на успешность прошедших выборов. Так считает кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко.

«Также он, наверное, имел в виду, что, несмотря на попытки якобы вмешаться, они все были успешно пресечены. Тем самым вбрасывается в общественное сознание тезис, что бравые американские спецслужбы работают, что деньги на поддержку всей этой инфраструктуры выделяются не напрасно, и, видимо, будут просить больше. В дальнейшем могут появляться высказывания, направленные на лоббирование идеи о том, что система работает хорошо, но нужно больше средств на её улучшение и расширение», — сказал Кравченко в беседе с RT.

Между тем эксперт полагает, что после выборов не стоит ожидать от американского истеблишмента отказа от антироссийской риторики.

«Мы также не должны забывать о том, как сильно надавили госструктуры на IT-компании, на представителей соцсетей, которые вынуждены всё чаще блокировать так называемых подозрительных пользователей. Новые заявления критического характера в отношении разного рода стран, скорее всего, будут появляться после января, когда заработает нынешний состав конгресса и в США начнётся подготовка к президентской гонке 2020 года», — пояснил политолог.

В свою очередь, кандидат политических наук политолог Дмитрий Евстафьев полагает, что вопрос так называемого вмешательства со стороны зарубежных стран в американские выборы вряд ли можно считать закрытым.

«Господин Болтон бежит впереди паровоза, и мы ещё пока не знаем, кто из вновь выбранных представителей законодательной власти США через некоторое время будет объявлен русским шпионом. Это может случиться на любом основании», — заметил эксперт.

Он добавил, что уже появились данные о ряде инцидентов, произошедших во время голосования, которые указывают на несовершенство механизмов и технологий, применяемых в избирательной инфраструктуре Соединённых Штатов. В то же время политолог считает, что заявления об отсутствии иностранного вмешательства, подобные тому, что сделал Болтон, не удержат других политиков от попыток вновь обвинить Трампа в «связях» с Россией или другими странами.