Попытка импичмента номер 6 • 116 • Аналитика



Раз в несколько месяцев, строго по расписанию, на Украине поднимается вопрос импичмента. Желающие занять президентский пуфик не желают ждать выборов президента, так им не терпится.



Черная метка





Порошенко сел за стол. Надо собраться. Сейчас они придут. Чтобы пришпорить себя, Порошенко достал конфетку «Рошен» и положил ее в рот. Ток крови ударил по венам. Сердечные клапаны начали открываться и закрываться, как клапаны у мотора болида на гонках «Формулы-1».



Открылась дверь. Вошли Луценко, Турчинов, Парубий, Наливайченко, Тягнибок и пр. Тимошенко — вжик-вжик — помахивала косой. Пришедшие толпой мялись у входной двери. Порошенко нажал кнопку на столе и с неприязнью глянул на вошедших:



— Ну, давай, смелее, я обычаи знаю, депутата не трону.



Стоявшие вытолкнули вперед Парубия, и тот, явно волнуясь, подбежал к Порошенко, схватил его за руку и тут же отбежал назад.



Порошенко посмотрел на руку:



— Черная метка. Так я и знал. А где вы взяли бумагу? – Он поднёс листок к глазам. — Вырезали из конституции?! Как вы могли, придурки, теперь на ней нельзя присягать.



— Не мели елунды, пелевелни метку, плости, сто на ней написано, — заикаясь проговорил Парубий.



Порошенко перевернул метку:



— Им… импичмент. Ага! И у кого же это такой красивый почерк? У тебя, Юля? Из всей компании только ты можешь написать это слово без ошибок.



— Хватит паясничать! – закричал Саакашвили. – Слезай с кресла и не мешай выборам нового президента!



— А, это ты, пожиратель галантереи? – протянул Порошенко. — Никак опять хочешь пролезть в президенты? Да ты, я вижу, напористый малый.



— Что мы слушаем его! Скидывай, ребята, этого шоколадника! – выскочил вперёд Наливайченко.



— Тихо! – оборвал его Порошенко. – Соблюдайте регламент. Сперва вы должны выдвинуть мне обвинения и выслушать мой ответ. А до этого времени я ваш президент, и этот «импичмент» не дороже моей карамельки.



— Конечно, — сказал Луценко — мы конституцию чтим. Во-первых, ты провалил всё дело. У тебя не хватит наглости это отрицать. Во-вторых, ты проиграл войну на Донбассе. В-третьих, ты разворовал бюджет. И главное, ты принял минские соглашения!



— Это все? – с ухмылкой спросил Порошенко.



— Достаточно.



— Ну, так слушайте.



Ответ Порошенко



— Первое. Вы говорите, что я провалил все дело. А кто заварил всю эту кашу? Парубий, Турчинов, Тягнибок и ты, Сеня. Про Кличко говорить не будем, какой спрос с полоумного боксёра? До выборов меньше года оставалось. Но вам же хотелось поскорее въехать в президентские апартаменты! Затеяли майдан, устроили переворот, а теперь обвиняете во всем меня?



Второе. Вы говорите, что я проиграл войну. А кто вообще ее затеял? Кто бегал с черно-красным флагом и орал «москалей на ножи»? 20 лет Донбасс был в составе Украины, кормил вас, дураков, поил и не думал отделяться. Кто начал на русском Донбассе под вопли «москаляку на гиляку!» ставить памятники Бандере и героям УПА? А когда русские начали их валить, кто, вместо того, чтобы сдать назад («Ой, ошиблись мы, извините»), погнал туда танки? Это вы начали АТО, и это вы, а не я отдал русским Крым. И скажите спасибо, что они не взяли в придачу Николаев, Одессу и Харьков!



Третье. О бюджете. У вас, что, уже отшибло память? Кто каждый раз после получения кредитного транша ходил за мной по пятам и ныл: «Петр Алексеевич, ну когда же мы начнем делить наши деньги»? Как ты, Сеня, миллиардером стал? Что-то я не помню тебя за рычагами трактора. Арсен, посмотри мне в глаза, малыш, и ответь: кто продавал Нацгвардии гнилые рюкзачки с тройной накруткой? У каждого из вас рыльце в пуху, а теперь хотите всё свалить на меня?



И главное: вы обвиняете меня в принятии минских соглашений. Да вы же в ногах у меня валялись, умоляя принять их! Вы уже забыли, что после Иловайска донбасские стояли под Мариуполем и готовы были идти вперёд, пока не кончится горючка в их танках? Помните, как вы тогда бегали по Киеву: «Всё пропало, всё пропало!» Куда подевались в августе 2014 года флаги ЛНР и ДНР из спецхрана СБУ? Молчите? Хотите, интересные накладные покажу? "Модернизированный склад" в Калининграде, или Фотомонтаж для начинающих



Я знаю, вы хотите судить меня как виновника развала страны. Да неужели вы не понимаете, что мы все, слышите, ВСЕ, кандидаты на виселицу? Я уже слышу, как скрипят верёвки под тяжестью наших тел. Вот идут два селянина. «Кто это?» — спрашивает один. «Это бывший президент Порошенко, — отвечает ему товарищ, — а рядом, Тимошенко, Парубий, Аваков… других не знаю, но наверняка такие же прохиндеи…»



Кто-то закашлялся, кто-то проглотил застрявший комок в горле, а кто-то потёр шею, словно чувствуя, как её сдавливает верёвка.



Тимошенко закрыла уши руками и закричала:



— Замолчи, замолчи!



— Ага, — осклабился Порошенко, — испугались? Думаете, я один за всё отвечать буду? Нет уж, дудки! Мне в одиночку вышака ловить скучно, всех вас с чистой душой сдам.



— Не надо! – закричали присутствующие хором.



— А тогда мои условия…



Непотопляемый Порошенко



В кабинет вбежал Ляшко с выражением ужаса на лице:



— Захарченко город взял!



— Ты что мелешь, убогий? – недоверчиво покосился на него Луценко. – Откуда здесь донецкие?



— Сам только что видел! Сюда идут по коридору! Флаг у них как у американских конфедератов, только без звёздочек! И песню поют «Вставай, Донбасс!»



— Паласутный десант выблосили, — прошептал Парубий.



— Тикаем! – крикнул кто-то, и все бросились к выходу, толкая друг друга. Последней кабинет покинула Тимошенко с бубликом-косой под мышкой.



Через несколько минут Ляшко вернулся в кабинет:



— Пётр Алексеевич, я сделал всё, как договаривались.



— Когда я тебе сигнал дал? – Недовольный Порошенко кивнул на стоявший на столе звонок. – Что так медленно бежал?



— Ну прибежал же!



Порошенко открыл стол, вынул несколько купюр и бросил их на стол:



— В следующий раз за каждые 10 минут опоздания минус 10%.



Ляшко кивнул, сгрёб со стола купюры и, довольный, вышел из кабинета.



— Шестая… — устало пробормотал Пётр Петрович.



Он вытянул в сторону закрытой двери руку и сложил пальцы в кукиш:



— Вот вам, а не импичмент! Кишка у вас тонка против Пети! Раз в несколько месяцев, строго по расписанию, на Украине поднимается вопрос импичмента. Желающие занять президентский пуфик не желают ждать выборов президента, так им не терпится.Порошенко сел за стол. Надо собраться. Сейчас они придут. Чтобы пришпорить себя, Порошенко достал конфетку «Рошен» и положил ее в рот. Ток крови ударил по венам. Сердечные клапаны начали открываться и закрываться, как клапаны у мотора болида на гонках «Формулы-1».Открылась дверь. Вошли Луценко, Турчинов, Парубий, Наливайченко, Тягнибок и пр. Тимошенко — вжик-вжик — помахивала косой. Пришедшие толпой мялись у входной двери. Порошенко нажал кнопку на столе и с неприязнью глянул на вошедших:— Ну, давай, смелее, я обычаи знаю, депутата не трону.Стоявшие вытолкнули вперед Парубия, и тот, явно волнуясь, подбежал к Порошенко, схватил его за руку и тут же отбежал назад.Порошенко посмотрел на руку:— Черная метка. Так я и знал. А где вы взяли бумагу? – Он поднёс листок к глазам. — Вырезали из конституции?! Как вы могли, придурки, теперь на ней нельзя присягать.— Не мели елунды, пелевелни метку, плости, сто на ней написано, — заикаясь проговорил Парубий.Порошенко перевернул метку:— Им… импичмент. Ага! И у кого же это такой красивый почерк? У тебя, Юля? Из всей компании только ты можешь написать это слово без ошибок.— Хватит паясничать! – закричал Саакашвили. – Слезай с кресла и не мешай выборам нового президента!— А, это ты, пожиратель галантереи? – протянул Порошенко. — Никак опять хочешь пролезть в президенты? Да ты, я вижу, напористый малый.— Что мы слушаем его! Скидывай, ребята, этого шоколадника! – выскочил вперёд Наливайченко.— Тихо! – оборвал его Порошенко. – Соблюдайте регламент. Сперва вы должны выдвинуть мне обвинения и выслушать мой ответ. А до этого времени я ваш президент, и этот «импичмент» не дороже моей карамельки.— Конечно, — сказал Луценко — мы конституцию чтим. Во-первых, ты провалил всё дело. У тебя не хватит наглости это отрицать. Во-вторых, ты проиграл войну на Донбассе. В-третьих, ты разворовал бюджет. И главное, ты принял минские соглашения!— Это все? – с ухмылкой спросил Порошенко.— Достаточно.— Ну, так слушайте.— Первое. Вы говорите, что я провалил все дело. А кто заварил всю эту кашу? Парубий, Турчинов, Тягнибок и ты, Сеня. Про Кличко говорить не будем, какой спрос с полоумного боксёра? До выборов меньше года оставалось. Но вам же хотелось поскорее въехать в президентские апартаменты! Затеяли майдан, устроили переворот, а теперь обвиняете во всем меня?Второе. Вы говорите, что я проиграл войну. А кто вообще ее затеял? Кто бегал с черно-красным флагом и орал «москалей на ножи»? 20 лет Донбасс был в составе Украины, кормил вас, дураков, поил и не думал отделяться. Кто начал на русском Донбассе под вопли «москаляку на гиляку!» ставить памятники Бандере и героям УПА? А когда русские начали их валить, кто, вместо того, чтобы сдать назад («Ой, ошиблись мы, извините»), погнал туда танки? Это вы начали АТО, и это вы, а не я отдал русским Крым. И скажите спасибо, что они не взяли в придачу Николаев, Одессу и Харьков!Третье. О бюджете. У вас, что, уже отшибло память? Кто каждый раз после получения кредитного транша ходил за мной по пятам и ныл: «Петр Алексеевич, ну когда же мы начнем делить наши деньги»? Как ты, Сеня, миллиардером стал? Что-то я не помню тебя за рычагами трактора. Арсен, посмотри мне в глаза, малыш, и ответь: кто продавал Нацгвардии гнилые рюкзачки с тройной накруткой? У каждого из вас рыльце в пуху, а теперь хотите всё свалить на меня?И главное: вы обвиняете меня в принятии минских соглашений. Да вы же в ногах у меня валялись, умоляя принять их! Вы уже забыли, что после Иловайска донбасские стояли под Мариуполем и готовы были идти вперёд, пока не кончится горючка в их танках? Помните, как вы тогда бегали по Киеву: «Всё пропало, всё пропало!» Куда подевались в августе 2014 года флаги ЛНР и ДНР из спецхрана СБУ? Молчите? Хотите, интересные накладные покажу?Я знаю, вы хотите судить меня как виновника развала страны. Да неужели вы не понимаете, что мы все, слышите, ВСЕ, кандидаты на виселицу? Я уже слышу, как скрипят верёвки под тяжестью наших тел. Вот идут два селянина. «Кто это?» — спрашивает один. «Это бывший президент Порошенко, — отвечает ему товарищ, — а рядом, Тимошенко, Парубий, Аваков… других не знаю, но наверняка такие же прохиндеи…»Кто-то закашлялся, кто-то проглотил застрявший комок в горле, а кто-то потёр шею, словно чувствуя, как её сдавливает верёвка.Тимошенко закрыла уши руками и закричала:— Замолчи, замолчи!— Ага, — осклабился Порошенко, — испугались? Думаете, я один за всё отвечать буду? Нет уж, дудки! Мне в одиночку вышака ловить скучно, всех вас с чистой душой сдам.— Не надо! – закричали присутствующие хором.— А тогда мои условия…В кабинет вбежал Ляшко с выражением ужаса на лице:— Захарченко город взял!— Ты что мелешь, убогий? – недоверчиво покосился на него Луценко. – Откуда здесь донецкие?— Сам только что видел! Сюда идут по коридору! Флаг у них как у американских конфедератов, только без звёздочек! И песню поют «Вставай, Донбасс!»— Паласутный десант выблосили, — прошептал Парубий.— Тикаем! – крикнул кто-то, и все бросились к выходу, толкая друг друга. Последней кабинет покинула Тимошенко с бубликом-косой под мышкой.Через несколько минут Ляшко вернулся в кабинет:— Пётр Алексеевич, я сделал всё, как договаривались.— Когда я тебе сигнал дал? – Недовольный Порошенко кивнул на стоявший на столе звонок. – Что так медленно бежал?— Ну прибежал же!Порошенко открыл стол, вынул несколько купюр и бросил их на стол:— В следующий раз за каждые 10 минут опоздания минус 10%.Ляшко кивнул, сгрёб со стола купюры и, довольный, вышел из кабинета.— Шестая… — устало пробормотал Пётр Петрович.Он вытянул в сторону закрытой двери руку и сложил пальцы в кукиш:— Вот вам, а не импичмент! Кишка у вас тонка против Пети! Автор: Klim Podkova Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 116 Источник Похожие новости Наш флот. Затянем потуже ремешки? Западному Курдистану не бывать! США как могильщик Рожавы Срок царь-батюшка скостит, проценты останутся!

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