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Попытка госпереворота или жажда мести: Что сейчас происходит в Абхазии?
09 января 2020, 23:24 • 132 • В мире
В Абхазии сейчас проходит акция протеста, которая перетекла в попытку штурма администрации президента страны. Одни связывают происходящее с итогами выборов, однако организаторы утверждают, что толпа требует привлечь к ответственности сотрудника ведомства за убийство воров в законе.
Из-за итогов выборов президента в Абхазии накалилась обстановка. Об этом сообщают местные чиновники и очевидцы событий.
Военные не вмешиваются, но дверь сняли с петель
Напомним, по итогам второго тура выборов победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба, который набрал более 47% голосов. Это не устроило оппозицию, которая считает, что победитель должен набрать более 50% голосов.
В итоге в Сухуме собралось около тысячи протестующих, предпринявших штурм здания администрации президента Абхазии. Как уточнили очевидцы, никто не впускал участников акции внутрь - те попросту смогли сломать двери, сняв их с петель.
Толпу удалось выгнать из здания, однако в итоге люди вновь прорвались внутрь через окна, передает Sputnik. Кроме того, зафиксированы стычки между правоохранителями и участниками беспорядка.
В администрации президента Абхазии уже назвали происходящее попыткой госпереворота. Впрочем, в Минобороны страны подчеркнули, что военные пока не вмешиваются в ситуацию.
"Власть делает все от неё зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - пояснили чиновники.
Непосредственно в Минздраве Абхазии сообщили о том, что пока пострадавших не зафиксировано.
Реакция России
Свою оценку происходящему дало и посольство России. Дипломаты считают, что триггером стало затягивание процесса по рассмотрению в суде кассационной жалобы экс-кандидата в президенты оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинии.
На 9 января было назначено заседание в Верховном суде, но у людей начали сдавать нервы. Несмотря на это, в дипведомстве не видят угроз для граждан России.
"Что касается безопасности наших граждан, туристов в Абхазии, сейчас не сезон, соответственно, там туристов почти нет",- уточнили в ведомстве.
Госпереворот или месть за убийство криминальных авторитетов?
Интересно также и то, что организаторы акции протеста утверждают, что митинг связан с делом о перестрелке в ноябре 2019 года, в которой погибли три человека. Одним из подозреваемых в преступлении якобы является сотрудник офиса главы государства.
Интересно и то, что убитыми оказались вор в законе Астамур Шамба и криминальный авторитет Алхас Авидзба. В больнице также скончалась официантка.
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