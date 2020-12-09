Попытка диверсии в Закарпатье: группа украинских нацистов готовилась отравить береговский водопровод





Под действием украинской пропаганды люди сходят окончательно с ума. Что только не предпринимали украинские патриоты-нацисты против "неправильных" жителей Украины. Жгли в Одессе, убивали на Донбассе. Избиения "неправильных" граждан стали обычным делом, ведь полиция не преследует своих и более того, все нацистские группировки работают под прикрытием СБУ.На днях произошло ещё одно событие , которое нельзя назвать рядовым. Как пишет телеграмм-канал , группа украинских дегенератов решила проучить жителей Закарпатья и полностью уничтожить всех "венгерских сепаратистов и сочувствующим им полукровок". Да, именно уничтожить, так как пытались отравить водопровод цианидом.Вот что сообщает канал:Вот так обстоят дела на "европейской" Украине.