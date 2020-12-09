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Попытка диверсии в Закарпатье: группа украинских нацистов готовилась отравить береговский водопровод

09 декабря 2020, 15:50  •  42 • Украина
Под действием украинской пропаганды люди сходят окончательно с ума. Что только не предпринимали украинские патриоты-нацисты против "неправильных" жителей Украины. Жгли в Одессе, убивали на Донбассе. Избиения "неправильных" граждан стали обычным делом, ведь полиция не преследует своих и более того, все нацистские группировки работают под прикрытием СБУ.

На днях произошло ещё одно событие , которое нельзя назвать рядовым. Как пишет телеграмм-канал , группа украинских дегенератов решила проучить жителей Закарпатья и полностью уничтожить всех "венгерских сепаратистов и сочувствующим им полукровок". Да, именно уничтожить, так как пытались отравить водопровод цианидом.
Вот что сообщает канал:

Свежий инсайд по украино-венгерской движухе:

Поверьте, исполнение гимна Венгрии депутатами украинской территориальной общины - событие хоть и неприятное, требующее отдельного разбирательства, однако не самое пугающе. На днях в городе Берегово была задержана группа молодых неадекватов, планирующая ни много ни мало травануть городской водопровод цианидом калия.

Итак, местное управление СБУ умудрилось влезть в непримечательный телеграм - чат, опера начитались там лютых бредней о тотальной зачистке Закарпатья от сепаратистов всех мастей, ну и, в частности, береговской городской общины от венгров. Наши сперва махнули на все рукой - мало ли подобного плавает (и не тонет) на просторах сети. Однако сигналы поступили и из других источников. Завели ДОУ, начали разбираться. В итоге в подвале жилого дома были задержаны два контрацептива, старательно притворяюшихся химиками-любителями - проверяли, как цианид растворяется в воде. Откуда у них такое количество ядовитого порошка, а главное, что они собирались делать с раствором, "химики" ответить затруднились. Благо, переписка из чата, фрагмент которой вы найдете ниже, приоткрывает завесу этой тайны.


В настоящее время известно, что водных диверсантов было пятеро. Трое из них, разумеется, уже в розыске. Двое других отправлены в Ужгород, пакеты и вода - на экспертизу в Киев.

На этом пока все. Берегите себя и не пейте воду из-под крана.

Вот так обстоят дела на "европейской" Украине.

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