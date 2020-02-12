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Попытка давления? США хотят "серьезно поговорить" с Россией и Китаем о ядерных запасах

12 февраля 2020, 13:39  •  94 • В мире
Вашингтон ждет "серьезного разговора" о ядерных запасах с Россией и Китаем. Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Штаты считают договор РСМД неэффективным, поэтому вышли из него. Наряду с этим американцы "инвестируют" в Пентагон. Все это "может привести Россию и даже Китай за стол переговоров", убежден О'Брайен.
В США считают, что назрел "серьезный разговор" о сокращении ядерных запасов. Правда, вместо приглашения к прямому диалогу Вашингтон избрал более сложный путь. Как заявил на выступлении в Атлантическом совете советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Америка вышла из "неэффективного договора о РСМД". Вместе с этим президент Дональд Трамп "инвестирует" в министерство обороны страны.
Американцы ждут, что это "может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении ядерного оружия". Причем, по расчетам О'Брайена, это может произойти уже в ближайшее время, передает РИА Новости.
Вместе с тем советник по нацбезопасности убежден, что разговор о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет идти за закрытыми дверями.
Напомним, о том, что США рассматривают возможности создания различных типов ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил во время выступления в Вашингтоне ещё в середине августа.
По его словам, поскольку США вышли из РСМД, американские военные первым делом начали рассматривать, какие ракеты они теперь могут использовать. Маккарти отметил, что речь идёт о ракетах для нанесения точечных ударов и гиперзвуковом оружии.
Первые испытания оружия, ранее запрещенного по Догвору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, прошли в начале декабря 2019 года. Министерство обороны провело 12 декабря примерно в 08:30 по времени тихоокеанского побережья лётное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

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