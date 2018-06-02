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«Попытка что-то изобразить»: почему Порошенко заявил о намерении построить мост через Дунай

02 июня 2018, 19:09  •  201 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев намерен построить мост через Дунай. Однако в стране есть другие масштабные инфраструктурные проекты, которые пришлось заморозить из-за нехватки средств. Так, в столице Украины десятилетиями не могут достроить несколько станций метро, а переправу через Днепр, работа над которой идёт в Киеве с 1993 года, уже начали растаскивать на металлолом. Источники RT в политических кругах Украины полагают, что Пётр Порошенко старается набрать очки перед выборами главы государства. Также многие эксперты отмечают, что украинский лидер таким образом старается конкурировать с Россией, где в мае состоялось открытие Крымского моста.
 
РИА Новости
 

Жёлто-голубой Дунай

Президент Украины Пётр Порошенко лично открыл после капитального ремонта мост у молдавского села Паланка, который является частью автодороги М-15 Одесса — Рени. Участок дороги, ведущей из Одессы в Южную Бессарабию, официальный Кишинёв передал Украине ещё в 2011 году. В конце 2016-го мост объявили аварийным и закрыли на капитальный ремонт. Работы были завершены только к началу июня 2018 года. Длина мостового перехода составляет 152 м, а ширина — 10 м.

Во время торжественного открытия отремонтированного моста Порошенко подчеркнул значимость события, назвав его «важной международной моделью». Глава государства пообещал, что в ближайшее время Киев займётся реализацией новых инфраструктурных проектов.

  • © YouTube / Адміністрація Президента України

«Сегодня у нас есть несколько мест для строительства моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнёрами», — заявил украинский президент.

По дельте Дуная, в его нижнем течении, сейчас проходит граница между Украиной и Румынией. Однако большую часть дельты занимает Дунайский биосферный заповедник, и строительство моста в этих водно-болотных угодьях вряд ли возможно в силу технических и экологических причин.

О возведении мостового перехода можно говорить лишь на небольшом участке Дуная в районе города Рени, к которому как раз и выходит автодорога М-15. Правда, замысел Порошенко пока не совсем ясен.

По трассе E87 из украинского Рени до румынского Галаца всего 25 км. Строить мосты в этой части Дуная румыны пока не считают целесообразным. Тот же Галац с юго-восточной частью страны соединяет паромная переправа. Мостовые переходы через Дунай Румыния возводит значительно выше по течению реки. Так, в 2013 году мост соединил болгарский город Видин и румынский Калафат. Строительство проходило при финансовой поддержке ЕС, проект обошёлся почти в €300 млн.

«Очень странное заявление»

Эксперты, опрошенные RT, скептически отнеслись к инициативе Порошенко.

«Это вызывает улыбку. На территории Украины и так сплошные недострои. И мосты, кстати, в том числе», — заявил в интервью RT академик Академии политических наук России заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Более категорично высказался источник RT в партии «Самопомощь».

«Это очень странное заявление. Украина не может достроить мост через Днепр и провести метро в густонаселённый район Троещины — о каком мосте через Дунай может идти речь?! Это проект, который никогда не будет реализован», — считает собеседник RT.  

Ещё в советские времена, в 1987 году, началось проектирование Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. В 1993-м проект утвердил Киевсовет. Работы начались, но вскоре были остановлены из-за отсутствия финансирования. В 2003 году их возобновили и планировали завершить уже в 2007-м. Но потом сроки сдачи моста снова перенесли. В 2011-м плавучий речной кран «Захарий LK-600», изготовленный на принадлежавшем Петру Порошенко киевском заводе «Ленинская кузня», упал в воду и переломился пополам. Кран отправили в ремонт, а строительство остановили.

  • Недостроенный мост через Днепр, Киев
  • © Wikimedia
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В ходе предвыборной кампании действующий мэр Киева и соратник Петра Порошенко Виталий Кличко пообещал найти необходимые средства и завершить возведение моста, однако этого вновь не произошло. Зато в 2016 году отремонтированный «Захарий», необходимый для достройки Подольского мостового перехода, был продан в Турцию. Тем временем недостроенное сооружение, по информации украинских СМИ, страдает от вандалов — злоумышленники воруют металл и обрезки кабеля.

Также не завершено строительство линии метро с правого берега Днепра до левобережного жилого массива Троещина (Подольско-Вигуровская ветка). Однако Александр Кава, теперь уже бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, на страницах украинского издания «Апостроф», финансируемого структурами Джорджа Сороса, заявил, что Подольско-Вигуровская ветка метро появится не ранее чем через 15 лет.

С 1991 года в Киеве не могут достроить и станцию метро «Львовская брама», которая готова на 80%. Найти 900 млн гривен (чуть менее €30 млн), необходимые для завершения работ, у местных властей не получается.

В перечне масштабных украинских недостроев значатся также новые ветки метрополитена в Днепре и детская «Больница будущего» под Киевом, которую предложила возвести супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко. К слову, на строительство детской больницы украинский бизнес и жители страны собрали 174 млн гривен. 

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Таким образом, по мнению экспертов, планы по строительству моста через Дунай, о которых заявил украинский лидер, нереалистичны. Даже если переправа будет стоить столько же, сколько и находящийся гораздо выше по течению румынско-болгарский мост (около €300 млн), расходы будут сопоставимы с суммой, выделяемой бюджетом Украины в год на социальную защиту населения (11,8 млрд гривен), культуру и спорт (10,4 млрд гривен), и почти в два раза превысят совокупные расходы на экологию (5,2 млрд гривен).

«Гиперлуп», переход через Дунай и мост на Луну»

«Заявление Порошенко — это попытка изобразить что-то по примеру России, построившей Крымский мост. Пётр Порошенко уже давно пытается неудачно повторять те или иные поступки российского руководства», — отметил Андрей Кошкин.

«Политический процесс на Украине является лишь имитацией, прикрывающей коррупционные механизмы, при помощи которых обогащается её правящая верхушка. И мост через Дунай не единственный в своём роде. Например, в Киеве недавно официально заявили, что озадачились запуском «гиперлупа» (Hyperloop — проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 году американским предпринимателем Илоном Маском. — RT). На практике мы можем видеть, что получилось хотя бы из так называемого европейского вала — системы укреплений, которые предполагалось воздвигнуть по всей российско-украинской границе. Деньги были украдены, а в реальности появился лишь небольшой участок забора из сетки-рабицы, который благополучно испортили кабаны во время миграции», — заявил RT политолог Александр Асафов.

По мнению эксперта, слова Порошенко о возведении моста через Дунай стали прямой реакцией на завершение строительства переправы через Керченский пролив, которая соединила Крым с материковой Россией.

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«Переход через Дунай — это ответ на мост через Керченский пролив. Порошенко плодит такого рода заявления для того, чтобы обеспечить себе максимальное присутствие в информационном поле, поскольку президентская кампания уже идёт. Ему нужно демонстрировать амбициозные планы, показывать хотя бы в СМИ, что страна развивается, что в ней всё хорошо. А на самом деле переход через Дунай, украинский «гиперлуп» и мост на Луну — это явления примерно одного порядка реальности. Но поскольку благодаря контролю со стороны власти и зачистке всех неугодных инфополе однородное, альтернативная точка зрения на нём не представлена и идеи Порошенко действительно радуют какую-то часть аудитории украинских медиа», — подчеркнул Асафов.

С российскими политологами солидарны и украинские эксперты.

«Никаких конкретных планов строительства нет, достигнута только договорённость с президентом Румынии. Мы пока даже не представляем, сколько этот мост будет стоить и где его строить. Это сообщение больше о том, что Украина может реализовывать крупные инфраструктурные проекты», — высказал своё мнение в разговоре с RT источник в окружении Петра Порошенко.

«Это личный пиар Петра Порошенко. Понятно, что у Украины нет ни технологий, ни денег на реализацию такого крупного проекта. Поэтому я не верю, что он будет воплощён в жизнь», — убеждён источник RT в партии «Батькивщина».  

«Если фантастические идеи писателя Жюля Верна всё же оказались пророческими и были воплощены в жизнь, то проектам Петра Порошенко это не грозит», — резюмировал Александр Асафов.

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